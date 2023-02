Der ESC-Vorentscheid steht an: In einer Abstimmung beim Onlinedienst Tiktok konnte sich der Partyschlagersänger Ikke Hüftgold mit seinem „Lied mit gutem Text“ durchsetzen.

Essen. Der ESC 2023 findet im Mai in Liverpool statt. Neun Acts stellen sich nun im Vorentscheid. Diese Künstlerinnen und Künstler aus NRW nehmen teil.

Der ESC-Vorentscheid in der ARD: Welcher Act darf Deutschland vertreten?

Der Eurovision Song Contest findet am 13. Mai in Liverpool statt.

Zuvor steigt der ESC-Vorentscheid: Diese Acts aus NRW hoffen auf eine Teilnahme in Liverpool.

Mit einem nicht ganz ernst gemeinten Schlagerlied hat der Ballermann-Musiker Ikke Hüftgold das Rennen um das letzte Ticket für den Eurovision Song Contest-Vorentscheid für sich entschieden. Mit 52 Prozent der Stimmen hat die Tiktok-Community deutlich für den 46-Jährigen und seinen ESC-Beitrag „Lied mit gutem Text“ abgestimmt. Der Produzent des Skandallieds „Layla“ gehört damit zu den neun Musik-Acts, die für Deutschland zum ESC nach Liverpool fahren wollen.

Wer darf Deutschland beim Eurovision Song Contest vertreten? Auch wenn der ESC erst am 13. Mai (Samstag) stattfindet, stellen sich nun neun Acts im deutschen Vorentscheid zur Wahl. Wer kann sich bei "Unser Lied für Liverpool" durchsetzen? Wir geben eine Übersicht: Diese Künstlerinnen und Künstler aus NRW wollen sich für den ESC qualifizieren:

Der ESC-Vorentscheid steht an: Auch Acts aus NRW wollen Deutschland beim Eurovision Song Contest in Liverpool vertreten. Foto: Michael Dahlke / FUNKE Foto Services

"Ursprünglich gab es 548 Einreichungen auf eurovision.de oder bei der NDR ESC Redaktion direkt, die den Kriterien entsprechen", teilt der NDR per Pressemitteilung mit. Acht der neun Plätze für den Vorentscheid am 3. März (Freitag) sind schon vorgeben. Über den letzten Platz in der Show durfte die Tik-Tok-Community abstimmen. Die bisherigen acht Acts wurden von der ESC-Redaktion wie auch von internationalen und nationalen Musikexperten ausgewählt.

Lesen Sie hier: ESC 2023: Votingsystem ändert sich – Neuerung für Zuschauer

ESC-Vorentscheid: Diese Acts aus NRW wollen nach Liverpool

Das Duo Frida Gold ist für den Vorentscheid qualifiziert. Die beiden Musiker aus Bochum und Hattingen "haben zweifelsohne deutsche Popkultur gestaltet und geprägt", heißt es in der Pressemitteilung. Das Debütalbum "Juwel" als auch das darauf folgende Album "Liebe ist meine Religion" erreichten Gold-Status. Frida Gold tritt mit dem Beitrag "Alle Frauen in mir sind müde" ist eine Ballade, die das Frausein und damit verbundene gesellschaftliche Missstände reflektiert.

Frida Gold: Das Duo aus dem Raum Bochum tritt beim ESC-Vorentscheid an. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

Auch Patty Gurdy ist für den ESC-Vorentscheid qualifiziert. "Schon der Bühnenname der 25-jährigen Düsseldorferin zeugt von einer tiefen Verbindung zu ihrem Instrument: Hurdy Gurdy ist die englische Übersetzung für das Folk-Instrument Drehleier", schreibt der NDR in der Pressemitteilung. Ihr "ausgefallenes Talent kommt in Streichkompositionen zwischen Celtic-Folk und Pop-Gesang zum Ausdruck." Sie tritt an mit ihrem Beitrag "Melodies of hope". Der Song handelt über Zuversicht und Zusammenhalt in schweren Zeiten.

Der ESC-Vorentscheid wird von Barbara Schöneberger moderiert. Foto: Britta Pedersen/dpa/Pool/dpa

Auch interessant: ESC 2022: Ukraine siegt - Doch es gibt Kritik an der Platzierung

ESC-Vorentscheid: Diese weiteren Acts stehen zur Wahl

Will Church (28), Singer/Songwriter aus Berlin

TRONG (30), in Vietnam ist er bereits ein Pop-Star

(30), in Vietnam ist er bereits ein Pop-Star Lord Of The Lost, eine 2009 gegründete, fünfköpfige Band aus St. Pauli

René Miller (28), kommt aus Stuttgart und lebt in Berlin und London

Anica Russo (22), Singer/Songwriterin aus Berlin

(22), Singer/Songwriterin aus Berlin Lonely Spring, eine vierköpfige Band aus Passau

Der ESC findet im Mai in Liverpool (England) statt. Foto: Corinne Cumming/EBU/dpa

ESC-Vorentscheid wird in der ARD übertragen

Die ARD überträgt den ESC-Vorentscheid am 3. März (Freitag) ab 22.15 Uhr. Moderiert wird die Show von Barbara Schöneberger. Zeitgleich läuft die Show auf One, bei eurovision.de und in der ARD-Mediathek. "In der ARD Mediathek und bei eurovision.de ist zudem bereits ab 21:20 Uhr live aus Köln das Warm-Up zu sehen", teilt der NDR mit.

Fernsehen, Streaming und Kino in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fernsehen