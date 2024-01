Ein tödlicher Wettpoker im „Tatort: Fluch des Geldes“

Essen Spannender Krimi im Krimi: Eine skrupellose Zocker-Clique scheut auch vor lebensgefährlichen Einsätzen nicht zurück.

„Money, money, money“ und „The winner takes it all“, dazwischen eine fulminante Beinahe-Show-Einlage im Stil von „Wetten, dass..?“, nur brutaler: Über dem überdurchschnittlich spannenden Saarbrücken-„Tatort“, dem fünften mit dem Ermittlerteam Adam Schürk (Daniel Sträßer) und Leo Hölzer (Vladimir Burlakov), liegt der „Fluch des Geldes“ (Buch: Hendrik Hölzemann; Regie: Christian Theede).

Der hat eine Vorgeschichte, und wer den letzten Fall „Die Kälte der Erde“ nicht gesehen hat, der hat es nicht ganz so leicht mit dem Einstieg. Deshalb: Der eigensinnige, etwas windige Schürk hat die Beute, die sein verstorbener Vater bei einem Bankraub ergattert hat, gefunden, ausgebuddelt und eingesackt. Seither fährt er mit seinem „Erbe“ - 1,2 Millionen Euro - im Kofferraum durch die Gegend. Zur Überraschung und zum Unwillen seines moralischen Kollegen und besten Freundes seit Jugendzeiten, Leo Hölzer. Schürk reagiert auf dessen Vorwürfe gelassen: „Meld‘ dich einfach, wenn du was von dem Geld brauchst.“ Dieser Augenblick wird kommen.

Kommissar Leo Hölzer wird beinahe überfahren

Als sich Hölzer verärgert zu Fuß auf den Weg macht, wird er auf der Landstraße beinahe von einem heranbretternden schwarzen Pickup überfahren; einen Teil des Nummernschildes kann er sich merken. Sekunden und eine Kurve später kracht es tatsächlich. Eine alte Dame ist mit ihrem Kleinwagen in die Leitplanken geraten und tödlich verunglückt. Für den Kommissar steht fest: Die Frau ist von dem gleichen Pickup abgedrängt worden. Leider fehlen die Beweise, die Gerichtsmedizinerin konstatiert Herzinfarkt, es fehlt jede Grundlage für Ermittlungen.

Doch Hölzer lässt nicht locker. Über das mutmaßliche Tatfahrzeug, das vor einem Casino gestohlen worden war, stößt er auf eine ungewöhnliche Zocker-Clique. Für den Schönling Taleb (Omar El-Saeidi), offenbar Chef der Gruppe, seine blonde Lebensgefährtin Betty (Susanne Bormann), den tapsigen Dino (Daniel Zillmann) und die drogenabhängige Luisa (Jasmina Al Ziairi) ist das Leben ein einziges Risikospiel. Sie wetten und zocken bei jeder Gelegenheit und ohne Rücksicht auf Verluste.

Tödlicher Wettstreit und Profilierungssucht

Hölzer geht davon aus, dass die Fahrt mit dem geklauten Pickup ebenfalls auf einer Wette beruhte. Um das beweisen zu können, und um herauszufinden, wer am Lenkrad saß, kauft er sich als angeblicher Zocker in die Clique ein. Mit 100.000 Euro aus Adams Kofferraum will er das Vertrauen der Vier gewinnen. Der nun folgende Wettstreit, bei dem jeder den anderen banale, lebensgefährliche oder psychisch zutiefst verletzende Wetten anbietet, steht im Mittelpunkt und ist im Grunde der eigentliche Krimi im Krimi. Wer die meisten „Challenges“ gewinnt, kassiert alle Spieleinsätze. Luisa, die bisher keinerlei moralische Bedenken gezeigt hat, wird das nicht sein. Sie ist vor der finalen Runde tot.

Irgendwann ist die Fahrer-Frage geklärt, doch dann wartet der Film noch mit einem überwältigenden Schluss auf. Denn die letzte Wette ist nur gedanklich platziert worden. Jetzt zeigt sich, wer wirklich gewonnen hat.

