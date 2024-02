Doku über geflohene Künstler: Exil hat viele Gesichter

Essen Die Arte-Doku „Die Kunst, frei zu sein – Kreative im Exil“ fragt diverse Kreative nach ihren Erfahrungen mit Zwangsmigration.

Für die Schauspielerin Golshifteh Farahani, bekannt aus den Action-Filmen der „Tyler Rake: Extraction“-Reihe, ist Exil „wie der Tod“. Das mag ein wenig zu melodramatisch klingen, zumal der Iranerin erst die Flucht aus ihrem Land 2015 eine internationale Karriere ermöglichte, die sie bis nach Hollywood brachte. Aber die tiefe Trauer darüber, dass sie nur noch unter Lebensgefahr dorthin zurückkehren kann, wo sie einst aufgewachsen ist, schimmert durch jeden ihrer Sätze. Und ist echt, obwohl die junge Aktrice in Paris, wo sie nun ständig lebt, fast nur gute Erfahrungen gemacht hat. Einmal im Jahr wenigstens kann sie auch ihre Eltern dort treffen. Nur wird sie sie eben „niemals in der Heimat begraben dürfen“, befürchtet sie, denn auch um dieses Recht bringt das Exil die vertriebenen Menschen.

Golshifteh Farahani ist nur eine von einer Handvoll bekannter Künstler verschiedener Sparten, die die kurdisch-deutsche Regisseurin und Drehbuchautorin Nuray Sahin in ihrer Arte-Dokumentation „Die Kunst, frei zu sein – Kreative im Exil“ heute Abend vorstellt und nach ihren Erfahrungen fragt.

Auch der Iranerin Golshifteh Farahani macht das Exil zu schaffen. Foto: Daniel Lam / ZDF/Gebrüder Beetz Filmproduktion

Traumata in der eigenen Arbeit

Im Vordergrund steht die eine große, viele Flüchtlinge prägende Gemeinsamkeit, durch Krisen, Konflikte oder Kriege gezwungen worden zu sein, Sicherheit und Schutz außerhalb ihres bekannten Umfelds suchen zu müssen. Allerdings macht der Film auch schnell klar: Exil hat viele Gesichter und noch mehr Umstände, selbst bei Menschen, die einer verwandten Berufsgruppe angehören. Das Besondere an Künstlern ist vielleicht noch, dass es zu ihrem professionellen Selbstverständnis gehört, sich immer wieder neu zu erfinden. Und also auch die erlebten Traumata von Flucht und Neuanfang in ihre Arbeit einzubeziehen. Nicht umsonst fragt der Film denn auch nach, wie aus der schockhaften Erfahrung der Vertreibung neue künstlerische Möglichkeiten erwachsen können.

Ai Weiwei zum Beispiel, der nach Stationen in Berlin und New York inzwischen in Portugal lebt, sieht es als seine originäre Aufgabe an, in seinen Installationen weiterhin an die Diskriminierungen und Menschenrechtsverletzungen in seiner Heimat China zu erinnern. Ähnlich, wenn auch wieder grundverschieden, ergeht es den Sängerinnen des russischen Kunstkollektivs Pussy Riot, die wenig über ihre persönlichen Befindlichkeiten sprechen wollen, aber in Konzerten ihrer Welttournee um so mehr das Leiden der Ukrainer im Krieg thematisieren.

Der chinesische Künstler Ai Weiwei lebt seit 2021 mit seiner Familie in Portugal. Foto: Jonny Müller-Goldenstedt / ZDF/Gebrüder Beetz Filmproduktion

Und während die ukrainische Balletttänzerin Anastasiia Ilnytska, die inzwischen in der Hamburger Ballett Company von John Neumeier tanzt, seit ihrer „Zwangsmigration“ das Gefühl hat, „dass jeder dich verlassen kann, jederzeit“, fühlt sich der ägyptisch-sudanesische Karikaturist Anwar in seinem neuen Zuhause in Berlin vor allem „entschleunigt“: In seinem neuen Job für die gemeinnützige Correctiv-Redaktion zeichnet er keine schnellen, tagespolitischen Karikaturen mehr, sondern poetische Animationen, wie auch der Film sie zur Illustration immer wieder verwendet.

