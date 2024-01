Die „Ostsee für Sturköppe“: Nix für Döösbaddel!

Essen Aber für alle anderen sonst, die sich mehr deutsch-deutsche Verständigung wünschen, zeigt ein TV-Drama im Ersten, wie es gehen kann.

Für die junge Eva Jensen ist es ein „Wink des Schicksals“, als sie das Angebot einer Werkstatt mit Meerblick ausgerechnet in jenem Ostsee-Dorf entdeckt, wo sie als Kind ihren schönsten Sommer verbrachte. Kurz entschlossen packt die Hamburgerin ihre Sachen und macht sich im roten Kastenwagen auf die Reise gen Mecklenburg-Vorpommern, auf den Darß. Dort, an der malerischen Ostsee-Küste, will sie nach einer gescheiterten Beziehung einen Neuanfang als selbständige Tischlerin wagen. Dass ihre Traumimmobilie dann so einfach nicht zu haben ist wie gedacht, bringt die hübsche deutsch-deutsche Story erst in Schwung: „Ostsee für Sturköppe“ ist das solide inszenierte Langfilm-Debüt von Regisseurin Joana Vogdt, die nach eigenem Bekunden ein Faible hat für einfühlsam erzählte Charaktere. Und also die perfekte, Generationen übergreifende Unterhaltung, um mit der Reihe „Endlich Freitag im Ersten“ entspannt ins Wochenende zu starten … (5. Januar, 20.15 Uhr, ARD)

Tischlerin Eva Jensen (Jennifer Ulrich, li.) spricht mit Heide (Jutta Wachowiak, li.), die eine Werkstatt zu verkaufen hat. Foto: Ho / ARD Degeto/Boris Laewen

Zumal es nach langer Zeit ein Wiedersehen mit den DEFA-Stars Jutta Wachowiak (83) und Hermann Beyer (80) gibt, die das verkrachte Ehepaar Kniepholt spielen: „Alt, aber von bester Qualität“ machen sie den Jungen herrlich vor, wie man glaubwürdige, kantige Figuren mit nur wenigen Worten und Gesten erschafft. Selbstverständlich findet auch Eva Jensen (Jennifer Ulrich) mit Christian Petersen (Max Woelky) bald ihr passendes Pendant. Und jede Menge neuer Kunden, die – und das ist selbst 35 Jahre nach der deutsch-deutschen Vereinigung nicht ganz so alltäglich im deutschen Fernsehen – überwiegend von (ehemals) ostdeutschen Schauspielern gespielt werden.

„Ostsee für Sturköppe“: Eine sympathische Wessi und lauter, meist sehr freundliche Ossis

So sehr „Ostsee für Sturköppe“ dann auch als leichte (und seichte) Unterhaltung gesehen werden kann, so beweist der Film doch, dass sich erzählenswerte Ost-West-Themen immer noch nicht erschöpft haben. Diesmal trifft Jung auf Alt, Großstädterin auf Dörfler, eine sympathische Wessi auf lauter, meist sehr freundliche Ossis: Alle haben ihr individuelles Päckchen zu tragen, das ihr Leben mehr geprägt hat, als ihnen lieb sein konnte. Und alle sind nett, auch zueinander, sobald sie sich gegenseitig ihre Lebensnarben offenbart haben. Dass jemand sturköpfig ist, ist für Norddeutsche sowieso kein Problem, nur darf er oder sie dabei eben kein „Döösbaddel“ sein – mit anderen Worten, nicht auch noch dämlich. So könnte gegenseitiges Verständnis auch in anderen Regionen wachsen, in einer willigen Welt zumindest.

Trotzdem wirkt der Film auf die Länge seltsam altbacken, in seiner Machart wie aus der Zeit gefallen. Vielleicht, weil das Drehbuch von Romanzen-Spezialistin Sarah Esser sich so stark auf das Zwischenmenschlich-Harmonische fokussiert: Hört doch einander zu und fühlt mit, hört man es bei jedem Konflikt zwischen den Zeilen trapsen. Oder liegt es daran, dass die sonst auf Diversität so bedachte ARD Degeto sich diesmal einen Spielfilm leistete, der rein bio-deutsch daherkommt? Weit und breit ist in der beliebten Küstenregion jedenfalls kein Tourist zu sichten, und erst recht kein sichtbar Zugewanderter.

Bewertung: Vier von fünf Sternen

