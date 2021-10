„Deutschstunde“: Ein Meer von Trostlosigkeit

Essen. Ulrich Noethen gegen Tobias Moretti: Christian Schwochow hat Lenz’ „Deutschstunde“ als Drama vor norddeutschen Postkartenmotiven inszeniert.

Das Meer spuckt tote Fische an den Strand. So strahlend blau der Himmel über den Dünen, so saftig die Salzwiesen, so malerisch die Postkartenmotive norddeutscher See-Idylle auch wirken mögen: Die Trostlosigkeit, die sich über Christian Schwochows Verfilmung von Siegfried Lenz’ Roman „Deutschstunde“ (ZDF, Montag, 20.15 Uhr) in fast jeder ihrer 120 Minuten legt, wird nicht einmal von den vielen magischen Bildern versüßt. An den niedrigen Decken ihrer Dorfhäuser drohen die Menschen sich die Köpfe zu stoßen – mit solcher Symbolik lädt der Regisseur die Atmosphäre auf.

Lenz’ Klassiker der Nachkriegsliteratur und Schullektüre von Flensburg bis Passau hat freilich wenig Hoffnungsvolles zu erzählen. Der Krieg ist bald verloren, die Naziherrschaft aber drangsaliert immer noch Menschen selbst in den entlegendsten Winkeln wie in Rugbüll, wo der Dorfpolizist Jepsen (Ulrich Noethen) seinem Nachbarn Nansen (Tobias Moretti) das Malen verbietet und seine Werke einsammelt: Die Bilder sind krank, hat die Reichskunstkammer geurteilt.

Der Vater macht den Sohn zum Spion

Der Konflikt aber vollzieht sich zuvorderst in Jepsens Sohn Siggi, dem Levi Eisenblätter mit traurigem Blick kindliche Melancholie verpassen soll: Ihn macht der Vater zum Spion, beauftragt ihn, das Malverbot zu überwachen. Doch der Junge deckt die Verstöße, und wenn die Gestapo den Künstler doch einmal abholt, versteckt er die wildbunten Bilder, die ihm wie ein Leuchtfeuer in dieser grauen Welt erscheinen müssen. „Aus dir machen wir was Brauchbares“, hat Jepsen dem Sohn auch mit dem Rohrstock eingebläut, doch der lässt sich vom preußischen Pflichtbewusstsein, dem sich alles unterzuordnen hat, nicht überzeugen: Die Kunst zu retten ist ihm ein höheres Anliegen.

Levi Eisenblätter als Siggi Jepsen und Maria Dragus als seine Schwester Hilke Jepsen in einer Szene des Films "Deutschstunde". Foto: - / dpa

An der Wucht des Stoffs lässt sich kaum zweifeln, und doch fesselt er hier nicht wirklich. Das mag vor allem mit den klischeehaften Typisierungen zusammenhängen, Schwochow, an sich ein kluger Regisseur, zwingt seine Figuren zur Eindeutigkeit: Noethen gestattet er gerade zwei berührende Augenblicke, in denen er nicht spießige Strenge verströmt und den verbissenen Deutschen gibt, der sich in teils absurder Pflichtübererfüllung zur Marionette macht.

Stellungskrieg um die Seele des Jungen

Und Nansen bleibt reines Opfer in diesem Stellungskrieg um die Seele des Jungen. Da sind die Sympathien zu klar verteilt, um Spannung zu erzeugen. Dabei hätte Emil Nolde, den Lenz beim Schreiben im Sinn hatte, ohne indes damals dessen Abgründe zu kennen, Schwochow und seiner Mutter Heide, die das Drehbuch schrieb, die Chance auf eine spannende Ambivalenz beschert: Noldes Kunst galt als entartet, den Nazis war er als Antisemit aber durchaus zugetan. Welcher Sprengstoff darin steckt!

Der Künstler verdient sich unser Mitleid

Moretti aber spielt den Künstler, der alles zu verlieren droht, rätselhaft reserviert, von leidenschaftlichem Ringen scheint er weit entfernt, er versinkt in Schwermut und verdient sich unser Mitleid. Dass dieser Nansen mit Jepsen je befreundet war, wie der Film mehrfach behauptet, glaubt man keinen Augenblick, so verschieden sind sie.

So ahnt man, welche Möglichkeiten hier versäumt wurden und bleibt etwas ratlos zurück, so wie Siggi, der im Jugendarrest einen Aufsatz über „Die Freuden der Pflicht“ schreiben soll. Er gibt ein leeres Blatt ab.