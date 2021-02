Berlin Jan Böhmermann nimmt sich den EU-Grenzschutz vor. Im Fokus: Nicht dokumentierte Treffen zwischen Frontex und der Rüstungsindustrie.

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat sich immer wieder unkontrolliert mit Lobbyisten der Rüstungsindustrie getroffen

Das zeigt eine Recherche des „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann

Frontex hatte derartige Kontakte zur Waffenlobby bisher immer abgestritten

Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat zwischen 2017 und 2019 wohl mehrere Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie und Waffenlobby abgehalten, ohne dies offenzulegen. Das zeigen Recherchen des „ZDF Magazin Royale“ von Jan Böhmermann. Demnach haben die Lobbyisten versucht, massiv Einfluss auf die Ausrichtung der Agentur zu nehmen – teilweise mit Erfolg. Böhmermann wirft Frontex Falschaussagen über diese Kontakte vor.

Noch Ende Januar leugnete die Agentur nämlich gegenüber dem Recherche-Team, überhaupt Kontakte mit Lobbyisten zu pflegen. Die Dokumente, die die Treffen allerdings belegen, haben die Rechercheure und Rechercheurinnen durch Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz der Europäischen Union erhalten. Insgesamt arbeitete sich die Gruppe mit der Unterstützung der NGO „Frag den Staat“ durch 142 Dokumente.

Lobby-Treffen von Frontex: Ein Dinner für 94.000 Euro

Das Ergebnis: Zwischen 2017 und 2019 soll Frontex 16 Lobby-Treffen mit Vertretern der Rüstungsindustrie abgehalten und diese weder transparent gemacht noch zugegeben haben. An den Terminen nahmen insgesamt 108 Vertreter von Unternehmen, 15 von Universitäten, zehn von privaten Think Tanks und eine Person von einer Nichtregierungsorganisation teil. Eine Menschenrechtsorganisation wurde wohl nie eingeladen. Für das Dinner bei einem solchen Treffen wurden allein 94.000 Euro ausgegeben, berichtete Jan Böhmermann in seiner ZDF-Sendung.

Problematisch an diesen Treffen ist, dass die Industrie-Meetings nicht offengelegt werden und der Großteil der Lobbyisten nicht im EU-Transparenzregister gelistet sind. Nach Angaben des „ZDF Magazin Royale“ zeigen die „Frontex-Files“, dass allein 2017 58 Prozent der Teilnehmenden nicht registriert waren. In den Treffen 2018 und 2019 waren 72 Prozent der Lobbyisten nicht registriert.

Böhmermann-Recherche: Log Frontex gegenüber EU-Parlamentariern?

Frontex hat diesen Umstand stets negiert. So erwiderte die EU-Grenzschutzagentur 2018 auf die Frage eines EU-Parlamentsabgeordneten: „Frontex trifft sich nur mit Lobbyisten, die im Transparenzregister der EU registriert sind und veröffentlicht jährlich einen Überblick der Treffen auf der Website. 2017 gab es keine solcher Treffen.“ Die Dokumente, die das Team hinter der ZDF-Sendung ausgewertet hat, zeichnen allerdings ein anderes Bild. Frontex habe das EU-Parlament belogen, wirft Moderator Böhmermann der Agentur vor.

2011 wurde in der EU ein Transparenzregister für Lobbyisten eingeführt. So soll für die Bürger transparent gemacht werden, wer auf die EU-Politik Einfluss nimmt. Allerdings ist eine Registrierung in dieser Liste bisher freiwillig. Diese Lücke scheint die Waffenlobby in ihrem bisher geheimen Kontakt mit Frontex wohl ausgenutzt zu haben.

Frontex-Etat explodiert seit Jahren

Denn Frontex ist für die Rüstungsindustrie eine besonders attraktive EU-Behörde: „Frontex ist die am schnellsten wachsende Agentur der Europäischen Union“, heißt es auf der Seite der „Frontex-Files“. Tatsächlich steigt das Budget für den Grenzschutz seit Jahren rasant an. An dem Frontex-Etat der vergangenen Jahre lässt sich leicht ablesen, weshalb Lobbyisten wahrscheinlich hier ihr Glück versuchen:

2005 verfügte die Agentur über 6,2 Millionen Euro

2008 waren es schon über 70 Millionen Euro zuzüglich eines Reserve-Budgets von 13 Millionen Euro

2015 stieg der Etat auf 142 Millionen Euro

2020 verfügte Frontex über 460 Millionen Euro

Seit 2013 steigt das Budget der Agentur kontinuierlich weiter. Im Jahr 2021 soll der Etat der Agentur sogar noch viel höher liegen: 1,6 Milliarden Euro soll Frontex erhalten. Damit können dann auch eigene Schiffe, Autos, Drohnen und Ausrüstung für den Grenzschutz finanziert werden. Seit 2019 hat Frontex ein neues Mandat, bis 2027 soll eine „Stehende Reserve“ mit 10.000 Beamten aufgebaut werden. Das Mandat erlaubt den Besitz und Erwerb von Flugzeugen, Drohnen und Schusswaffen – obwohl es für letzteres keine rechtliche Grundlage gibt.

Führten unkontrollierte Lobby-Treffen zu EU-Aufträgen?

Kein Wunder, dass sich Vertreter von Waffenherstellern wie Heckler & Koch oder Glock für Frontex interessieren, meinen die Macher hinter der ZDF-Recherche. Sie scheinen damit auch Erfolg zu haben: Laut „ZDF Magazin Royale“ gibt es „eine signifikante Überschneidung zwischen Firmen, die direkt bei Frontex lobbyieren und jenen, die von EU-Aufträgen bei der Sicherung des EU-Außengrenzschutzes profitieren.“

Neben den unkontrollierten Treffen mit Lobbyisten geht aus den Dokumenten auch hervor, dass sich Frontex-Mitarbeiter bei den Meetings besonders für die digitale Benutzung und Speicherung biometrischer Daten, zum Beispiel Fingerabdrücke oder Gesichter, interessierten. Gesichtserkennungstechnologien sind in der EU umstritten, es gibt zahlreiche datenschutzrechtliche Bedenken. Frontex könnte derartige Produkte verwenden, um beispielsweise Menschen, die die EU-Außengrenze zu überwinden versuchen, ohne deren Wissen zu registrieren.

Ein Frontex-Abzeichen an einer Uniform. Foto: Christian Charisius / dpa

„Frontex-Files“: Kritik am EU-Grenzschutz gibt es schon lange

In der Vergangenheit gab es immer wieder Kritik an Frontex vor allem wegen der mutmaßlichen Verletzung von Menschenrechten. So wurden im August 2019 Medienberichte veröffentlicht, wonach Frontex Menschenrechtsverstöße wie Gewaltexzesse an den EU-Außengrenzen durch nationale Grenzbeamte dulde und bei Abschiebeflügen sogar selbst gegen Menschenrechte verstoße.

Zuletzt zeigten Recherchen mehrerer Medien, dass die EU-Grenzschutzagentur an illegalen „Pushbacks“ beteiligt gewesen sein soll. In mehreren Fällen soll sie davon gewusst haben, dass die griechische Küstenwache Flüchtlinge auf dem Mittelmeer abdrängte, anstatt sie an Land zu nehmen. Die EU-Betrugsbekämpfungsbehörde Olaf nahm deshalb Ermittlungen gegen die EU-Agentur auf. Auch wegen eines möglichen Betrugsfalls im Zusammenhang mit einem polnischen IT-Unternehmen wird laut einem „Spiegel“-Bericht derzeit ermittelt.

Böhmermann-Sendung: Einblick in die Grenzschutz-Praxis der EU

Die „Fantasy-Polizei“ von Frontex, wie Böhmermann sie nennt, setzt sich aus Vertragsbediensteten und Entsandten von Behörden der Mitgliedstaaten zusammen. Darunter sind auch Bundespolizisten. Einer von ihnen, der 2020 für Frontex im Einsatz war, bestätigte in der Sendung anonymisiert, dass die Agentur von den Pushbacks Kenntnis habe. „Es ist ein offenes Geheimnis, dass Menschen ohne Zugang zu Asylverfahren und mit Gewalt zurückgebracht werden“, erklärte er in einem Einspieler. Er habe sich nicht vorstellen können, dass so etwas in einem europäischen Rechtsstaat passieren könne.

Gang und gebe sei es auch, dass nicht Frontex selbst bei Notfällen auf See eingreife, sondern die libysche Küstenwache alarmiert werde. Diese wurde bereits mehrfach verdächtigt, Migranten zu foltern. Der Menschenrechtsanwalt Juan Branco erklärte im „ZDF Magazin Royale“ eine weitere Taktik des EU-Grenzschutzes: Frontex benutze immer häufiger Flugzeuge und Drohnen, um die Grenzen zu überwachen. Dahinter stecke ein einfacher Gedanke: Wer in der Luft ist, könne sich nicht an Rettungsaktionen beteiligen, so Branco.

Böhmermann erklärte am Ende der Sendung, sein Team habe die Recherche veröffentlicht, da ihnen Europa, die Polizei und die Menschenwürde am Herzen liegen würden. Alle Daten sind online frei zugänglich, die Rechercheurinnen Luisa Izuzquiza, Margarida Silva and Myriam Douo veröffentlichten neben den Dokumenten und der Webseite auch einen ausführlichen Bericht zu den Erkenntnissen.

Das "ZDF Magazin Royale" mit Jan Böhmermann wird freitags um 23 Uhr im ZDF ausgestrahlt. Ab 20 Uhr ist die Sendung in der Mediathek des Senders verfügbar. Die gesamten "Frontex-Files" sind unter frontexfiles.eu abrufbar.

