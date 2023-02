Bachelor 2023: Das sind die Kandidatinnen aus NRW

NRW. Bald kämpfen wieder 23 Single-Ladies um das Herz des Bachelors. Einige Kandidatinnen kommen aus NRW. Wir stellen sie vor.

Die 13. Staffel von „Bachelor“ startet am Mittwoch, 1. März, auf RTL.

23 Kandidatinnen sind dabei. Einige kommen auch aus NRW.

Wir haben den Überblick und stellen sie vor.

Schon bald bemühen sich 23 Kandidatinnen um die Rosen von David Jackson. So heißt der neue Bachelor 2023. Am 1. März zeigt RTL die erste Folge der Dating-Show im Fernsehen. Wir haben schon jetzt alle interessanten Informationen über die Kandidatinnen aus NRW gesammelt und stellen sie vor:

Influencerin Colleen aus Köln will das Herz des Bachelors 2023 erobern

Colleen wohnt in Köln, ist 27 Jahre alt und seit drei Jahren Single. Damit soll jetzt Schluss sein. Sie sucht einen Mann mit Leidenschaft und Humor und sagt in einem RTL-Video: „Ein schönes Lächeln wäre auch schön.“ Die gebürtige Siegenerin hat Psychologie studiert und arbeitet als Influencerin.

Ihre Freunde beschreiben sie als offen, spontan und abenteuerlustig. Über sich selbst sagt Colleen, sie habe „definitiv zwei Seiten“, wie so typisch für das Sternzeichen Zwilling. In ihrer Freizeit macht sie gerne Sport und hört Podcasts.

Giovanna aus dem Münsterland kämpft um die Rose von David Jackson

Giovanna ist 27 Jahre alt und in Sizilien aufgewachsen. Die Halbitalienerin kam im Grundschulalter nach Deutschland. Von ihrem Partner wünscht sie sich vor allem Geborgenheit. Vom Typ her sollte er lässig und selbstbewusst sein.

Giovanna ist seit eineinhalb Jahren Single. Sie arbeitet als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen und wohnt im münsterländischen Oelde. In ihrer Freizeit geht sie gerne ins Fitnessstudio und sie kocht gerne.

Fitnesstrainerin Manina aus Köln weiß ganz genau, wie ihr Traummann sein soll

Manina wohnt in Köln, arbeitet nebenberuflich als Personal- und Fitnesstrainerin und hauptberuflich in der Medienbranche. Zurzeit macht sie einen Master in Marketing und Kommunikation. Gebürtig kommt sie aus Aachen, ihre Wurzeln liegen in Deutschland und in Nigeria.

In ihrer Freizeit zockt die 30-Jährige liebend gerne Ego-Shooter-Computerspiele. Sie ist seit einem Jahr Single und weiß genau, wie ihr Traummann aussehen sollte: groß, braun gebrannt, dunkle Haare, helle Augen und Dreitagebart. Aber auch unabhängig vom Aussehen hat sie konkrete Vorstellungen. Sie sucht vor allem einen Mann, der offen, gesellschaftlich interessiert und humorvoll ist.

Nevin aus Köln hat schon eine Rose auf dem Arm, will aber auch die Rose des Bachelors

Seit vier Jahren ist Nevin Single und lebt mit ihrem kleinen Hund in Köln. Sie arbeitet als Kauffrau für Versicherungen und Finanzen und steht mit beiden Beinen im Leben. Nur noch der Traummann fehlt an ihrer Seite.

Eine kleine Rose trägt sie schon als Tattoo auf ihrem Handgelenk. Jetzt hofft die 30-Jährige auch auf die Rosen des Bachelors.

Münsterländerin Saskia hofft darauf, dass der Bachelor gerne reist

Saskia wohnt normalerweise in Münster, hat aber ihren Job als Vertriebsassistentin gekündigt und macht derzeit eine Weltreise. Nachdem sie in Portugal und Andalusien war, reist sie jetzt nach Mexiko, um den Bachelor von sich zu überzeugen.

Die 29-Jährige sucht nach einem aufgeschlossenen Mann, der mit ihr ihre Hobbys teilt. Dazu gehören: Kochen, Essen gehen und Rausgehen am Wochenende – und natürlich das Reisen. Sie ist seit acht Jahren Single.

Bachelor 2023: Termin, Ausstrahlung und der neue Bachelor

Die 13. Staffel von „Bachelor“ startet am Mittwoch, 1. März, auf RTL. Auf RTL+ ist die erste Folge schon eine Woche vorher zu sehen.

Ab dann läuft jede Woche Mittwoch eine neue Folge auf RTL.

Der neue Bachelor heißt David Jackson. Der Junggeselle sucht eine liebevolle Partnerin, mit der er eine Familie gründen kann.

