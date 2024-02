Aus dem Ukraine-Krieg: Der alltägliche Tod von Marinka

Essen Die ZDF-Doku „White Angel“ begleitet hautnah ein Evakuierungsteam an der ostukrainischen Frontlinie – und zeigt unmittelbare Eindrücke.

Im Frühling 2022 hatten sie noch gehofft, dass ihre „schöne, helle“ Kleinstadt im Oblast Donezk unbeschadet davonkommt. Vor allem aber hatte keiner erwartet, dass der Krieg ihnen so plötzlich aufs Dach fällt. „Dawai, dawai“, treibt Vasyl Pipa die Bewohner von Marinka immer wieder an, in seinen weißen Ambulanzwagen zu steigen, statt noch nach dem Schlüssel zu kramen, um ihr zerbombtes Haus abzuschließen …

Seit die russische Armee die ostukrainische Kleinstadt Marinka unter Artilleriedauerbeschuss nahm, ist der Ex-Polizist ein „White Angel – Weißer Engel“. So jedenfalls wird sein Evakuierungsteam aus Freiwilligen genannt, das auch dieser mehrfach ausgezeichneten ZDF-Dokumentation den Titel gab. Dank einer Helmkamera, mit der er die Kriegsverbrechen an „seinen Leuten“ dokumentiert, sind wir als Zuschauer hautnah dabei: Unter Lebensgefahr holt Vasyl Pipa ein halbes Jahr lang, Tag für Tag, Zivilisten aus ihren Kellern – überwiegend alte Frauen und Männer. Währenddessen bewegt sich der Frontverlauf unerbittlich Richtung Stadtzentrum.

Vasyls Kollege Rustam bringt eine Frau in Sicherheit, wenige Minuten später gerät das Evakuierungsteam „White Angel“ unter Beschuss. Foto: Vasyl Pipa / ZDF

Mitten in der Krise

Oft muss er die Bewohner trotzdem erst überreden, mit Engelszungen sozusagen, ihr Zuhause zu verlassen. Oder wenigstens zu erkennen, dass ihr Leben mehr Wert ist als die Siebensachen, die sie noch packen wollen. In so einer Krise, erklärt der Retter mitfühlend, könnten Menschen nicht mehr klar denken. Und was für einen Außenstehenden „nur unwichtiges Zeug“ sei, könne für die Betroffenen die wichtigste Verbindung zu ihrem früheren Leben sein.

Die Unmittelbarkeit der Bilder, die die Helmkamera von den wiederkehrenden Evakuierungseinsätzen liefert, kann verstörend wirken, warnt der Vorspann. Glücklicherweise werden die schlimmsten Erfahrungen, die Pipa und seine Kollegen machen – das Bergen von Schwerstverletzten und Toten – nur in der Rückschau erinnert: Interviews mit Überlebenden und Rettern, entstanden Monate nach dem Einsatz, ordnen das grausame Geschehen noch einmal ein. Der Film läuft im Original mit (gut lesbaren) deutschen Untertiteln, was den Eindruck von Authentizität noch verstärkt.

Regisseur Arndt Ginzel (l.) nach dem Interview mit Natalya (l.) und Elena (M.). Mutter und Tochter leben heute als Binnenflüchtlinge in der Zentralukraine. Foto: Vasyl Pipa / ZDF

Mutwillige Zerstörung

Dramaturgisch hervorragend aufgebaut, nutzt der Film des erfahrenen Kriegsdokumentaristen Arndt Ginzel die bewegenden Helm-Aufnahmen auch, um das Grauen dieses Krieges in seinen alltäglichen Auswirkungen nachvollziehbar zu machen. Wiederkehrende Motive und Straßen, jedes Mal ein Stück mehr zerstört, belegen auf beklemmende Weise die Zermürbungsstrategie der Russen, gerichtet ausschließlich gegen Zivilisten. Und die mutwillige Zerstörung von Infrastruktur, bloß um der Vernichtung willen. „Das können nur Monster sein“, weint eine alte Frau, deren Mann bei der Kartoffelernte im Garten gerade durch eine fliegende Mine tödlich getroffen wurde.

So folgt auf einen „blutigen Sommer“ ein Herbst „mit brennenden Häusern und unzähligen Toten“, mit zunehmender Verzweiflung auch. Und als es schließlich Winter wird in Marinka, ragen nur noch ein paar skelettierte Hochhaus-Ruinen aus dem Schnee und es sieht aus, als weinten auch sie: „Was einst so lebendig war“, kommentiert Vasyl Pipa traurig, „verfällt vor deinen Augen zu leblosen Steinhaufen, stirbt langsam aus.“

Fünf von fünf Sternen.

