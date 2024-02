Essen. Die Doku „Kriegstouristen – Gefahren inklusive“ begleitet Menschen, die Urlaub machen, wo andere sterben – auf der Suche nach dem Kick.

Es gibt ja nichts auf der Welt, was es nicht gibt. Und also auch „Erlebnis-Touren“ in Kriegsgebiete wie Afghanistan, Somalia, Syrien. Organisiert von Spezialagenturen, bekommen Teilnehmer dieser individuellen Abenteuerreisen für teures Geld die reale Chance, in einem echten Feuergefecht beschossen zu werden. Oder selbst auf Terroristen zu schießen. „Der Kunde will sowas sehen“, begründet Rick, der seit 25 Jahren mit seinen gut vorbereiteten, einigermaßen abgesicherten „War Zone Tours“ Geld verdient.

Unterwegs im zerstörten Aleppo: Extremreisender Kolja macht Erinnerungsfotos in der – mit Damaskus – ältesten Stadt der Welt. © ZDF und Bartosz Bienik | Bartosz Bienik

„Kriegstouristen, Gefahren inklusive“: Entspannt skypen, während das Geräusch des Krieges zu hören ist

Verrückt ist es trotzdem. Der Film von Vita Maria Drygas und Kamil Niewinski, am Freitag, 23. Januar, um 17.20 Uhr bei ZDFinfo und danach auch in der ZDF-Mediathek zu sehen, begleitet eine Handvoll Menschen, die immer wieder gerne Urlaub machen, wo andere sterben. Und versucht herauszufinden, worin der Reiz dieser Kriegs-Touren liegt, ohne die genannten Motive zu kommentieren oder gar zu bewerten. In ruhigen (Pausen-)Bildern, sehen wir als Zuschauer dann, wie die Kriegstouristen mit ihren Kindern zuhause entspannt skypen – während von draußen noch das „Geräusch des Krieges“ zu hören ist.

Die Kriegstouristen Andrew und AJ werden in Somalia am Strand von privaten Bodyguards bewacht. © ZDF und Drygas Film Production s | Drygas Film Production sp. z o.o

Es sind – wenig überraschend – gerade mittelalte, gut genährte und sehr gut situierte Männer, die auf diese Art des Extremurlaubs abfahren. Gelangweilt von ihren geschäftlichen Erfolgen, suchen sie für zwei Wochen im Jahr den ultimativen Kick, den sie im Alltag angeblich durch nichts mehr erleben können. Es gibt aber auch Frauen wie Eleonora, die als Übersetzerin in Las Vegas lebt – und in ihrem Urlaub im vollen Tschador durch Afghanistan reist, wohl wissend, dass sie von den Taliban als Kriminelle verhaftet wird, sobald ihre Tarnung auffliegt.

Kriegstouristin Eleonora darf in Afghanistan mit dem Militär trainieren. © NRW Desk | Drygas Film Production sp. z o.o

Verstörende Szenen: Mutter will aus blanker Not ihre Tochter an Touristen verkaufen

Dabei tun diese Kriegstouristen so, als wenn es um den gleichen „Thrill“ ginge, wie beim Achterbahnfahren oder Horrorfilmegucken. Das ist es aber nicht. Es ist perfide, als Tourist „über Leichen zu laufen“, Selfie inklusive. Oder auch purer Voyeurismus, Flüchtlingslager zu besuchen, nur um zu sehen, unter welchen Bedingungen die Menschen dort ausharren müssen. Anzurechnen ist der Dokumentation, die von ZDF und Arte koproduziert wurde, also mit öffentlich-rechtlichem Geld, dass sie mit den Kriegstouristen und ihren Motiven bis zum Schluss fremdelt. Und auch verstörende Szenen drin ließ, wie die mit der syrischen Mutter, die aus blanker Not ihre Tochter an die Männer zu verkaufen versucht – damit es die Kleine (im Westen) besser hat.

Am Ende erkennt übrigens auch Rick, dass „Krieg etwas saudummes“ ist. Endlich betroffen von der Not der vom Krieg gezeichneten Kinder, hat er seine War-Zone-Agentur inzwischen geschlossen und eine private Hilfsorganisation gegründet, die medizinisches Personal für den Kriegseinsatz ausbildet. Das ergibt für ihn mehr Sinn.

Bewertung: Drei von fünf Sternen