ARD-Talkshow "Anne Will": Diese Gäste sind am Sonntag im ARD-Talk

Berlin. Immer sonntags spricht Moderatorin Anne Will mit ihren Gästen über aktuelle Themen. Hier lesen Sie, wer an diesem Wochenende dabei ist.

Anne Will lädt auch am heutigen Sonntag Menschen aus Politik und Gesellschaft in ihre Talkshow ein

Welches Thema beschäftigt die Talkrunde, und welche Gäste diskutierten mit der Moderatorin?

Die Infos zur aktuellen Ausgabe

Von der Bundeskanzlerin bis hin zum Krankenpfleger – sie alle saßen schon im Talkshow-Studio von Anne Will. Die Moderatorin lädt jede Woche Politiker, Journalistinnen und Fachleute aus der Breite der Gesellschaft ein, um über ein Thema des aktuellen politischen Geschehens zu sprechen.

"Politisch denken, persönlich fragen", das ist das Motto der Talkerin. Die ARD gibt die Gäste in der Regel vorab bekannt. Die Sendung wird live ausgestrahlt.

Das Thema der Sendung am 21. November lautet: Ohne Schonfrist: Gelingt der Ampel-Start in der Corona-Krise?

"Anne Will": Diese Gäste sind am 21. November dabei:

Jens Spahn (CDU): Bundesministergesundheitsminister

(CDU): Bundesministergesundheitsminister Annalena Baerbock (Bündnis 90 / Die Grünen): Parteivorsitzende

(Bündnis 90 / Die Grünen): Parteivorsitzende Christian Lindner (FDP): Parteivorsitzender

(FDP): Parteivorsitzender Manuela Schwesig (SPD): Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern

(SPD): Ministerpräsidentin in Mecklenburg-Vorpommern Melanie Amann: "Spiegel"-Journalistin

TV-Moderatorin Anne Will.

Die Talkshow von Anne Will gehört seit Jahren zu den beliebtesten im deutschen Fernsehen. Sie dauert 60 Minuten und startet in der Regel sonntags um 21.45 Uhr. Die Erstausstrahlung war am 16. September 2007. Produziert wird die Sendung von Wills eigener Produktionsfirma Will Media GmbH.

(fmg/mja)

