Essen. Bei Aktenzeichen XY im ZDF bittet die Polizei die Bevölkerung um Hilfe bei der Aufklärung. Um diese Fälle geht es in der neuen Folge am Mittwoch.

Aktenzeichen XY: Am Mittwoch (15. Februar) läuft eine neue Folge der ZDF-Sendung.

Seit 1967 bittet die TV-Sendung Aktenzeichen XY die Bevölkerung um Mithilfe.

Aktzenzeichen XY: Diese Fälle sind am 15. Februar (Mittwoch, 20.15 Uhr) Thema in der Sendung.

Seit 1967 läuft die TV-Sendung "Aktenzeichen XY ungelöst" über die deutschen Bildschirme. Moderierte zu Beginn Eduard Zimmermann die Sendung, steht seit 2002 der Herner Rudi Cerne vor der Kamera. Monat für Monat bittet die Polizei um Mithilfe und sucht Hinweisgeber in der Bevölkerung. Wir geben eine Übersicht: Diese Fälle stehen in der kommenden Folge (Mittwoch, 18. Februar) im Mittelpunkt. Insgesamt sind es drei Studio-Fälle, fünf Film-Fälle und ein Fall "Aktenzeichen XY Gelöst", die im ZDF thematisiert werden. Auch interessant: Anna Sorokin: NRWs größte Hochstaplerin will vor die Kamera

Aktenzeichen xy: Monatlich bittet die Polizei im Studio von Rudi Cerne um Hilfe. Diese Fälle sind am Mittwoch Thema. Foto: Sina Schuldt/dpa

Aktenzeichen XY: Essener Straßenbahn-Fall wurde gelöst

Der Fall aus Essen, bei dem zwei Männer in einer Straßenbahn brutal auf einen Fahrgast eingeprügelt haben, war bereits Thema in der letzten Aktenzeichen-Sendung im Januar. Noch während der Sendung kamen die entscheidenden Hinweise, die Täter sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Hier gibt es alle Informationen zu dem Fall. Am Mittwoch (15. Februar, 20.15 Uhr) wird der Fall unter "XY gelöst" erneut in der Sendung thematisiert und die Ermittlungsergebnisse vorgestellt.

Aktenzeichen XY: Diese ungelösten Fälle sind am Mittwoch Thema

Die Kripo München sucht den Mörder von Kristian Kramberger (49) und erst zwei Wochen später dort gefunden. Er wurde im Oktober 2021 in seiner Wohnung mit einem gezielten Messerstich getötet. Er schien seinen Mörder zu kennen und ihm zu vertrauen. Für Hinweise zur Aufklärung sind 10.000 Euro ausgesetzt.

sucht den Mörder von Kristian Kramberger (49) und erst zwei Wochen später dort gefunden. Er wurde im Oktober 2021 in seiner Wohnung mit einem gezielten Messerstich getötet. Er schien seinen Mörder zu kennen und ihm zu vertrauen. Für Hinweise zur Aufklärung sind 10.000 Euro ausgesetzt. Die Kripo Ansbach sucht zwei maskierte Räuber, die einen Rentner in seinem Haus nachts überfallen und ihn dort gefesselt, geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Bis heute rätselt die Polizei, wann und wie die Täter auf ihr Opfer aufmerksam geworden sind. Außerdem fragen sie: Wem ist eine teure Herrenarmbanduhr (18 Karat Weißgold) aufgefallen - eventuell auch auf Verkaufsplattformen?

sucht zwei maskierte Räuber, die einen Rentner in seinem Haus nachts überfallen und ihn dort gefesselt, geschlagen und mit einem Messer bedroht haben. Bis heute rätselt die Polizei, wann und wie die Täter auf ihr Opfer aufmerksam geworden sind. Außerdem fragen sie: Wem ist eine teure Herrenarmbanduhr (18 Karat Weißgold) aufgefallen - eventuell auch auf Verkaufsplattformen? Die Kripo Passau sucht den Mörder von Michael Steiger, der mit einem Schuss aus einer Schrotwaffe getötet wurde. Steiger war vorbestraft, hatte Frauenbekanntschaften und möglicherweise wieder den Kontakt in die kriminelle Szene gesucht. Die Kripo fragt: Wer kannte Michael Steiger und wo hat er sich am 21. Juli 2021 ab 21 Uhr mit seinem weißen Sprinter aufgehalten. Wer kennt Verbindungen zu seiner Vergangenheit? Es gibt eine Belohnung von 10.000 Euro.

sucht den Mörder von Michael Steiger, der mit einem Schuss aus einer Schrotwaffe getötet wurde. Steiger war vorbestraft, hatte Frauenbekanntschaften und möglicherweise wieder den Kontakt in die kriminelle Szene gesucht. Die Kripo fragt: Wer kannte Michael Steiger und wo hat er sich am 21. Juli 2021 ab 21 Uhr mit seinem weißen Sprinter aufgehalten. Wer kennt Verbindungen zu seiner Vergangenheit? Es gibt eine Belohnung von 10.000 Euro. Das LKA Hamburg fahndet nach drei Männern, die am 14. Oktober 2022 kurz vor Mitternacht am Hamburger Hbf einen Mann angegriffen haben. Er wurde so massiv getreten, dass er ins Gleisbett stürzte. Er erlitt einige Verletzungen, außerdem wurde sein Handy gestohlen. Die Täter sind auf Videoaufnahmen zu sehen.

fahndet nach drei Männern, die am 14. Oktober 2022 kurz vor Mitternacht am Hamburger Hbf einen Mann angegriffen haben. Er wurde so massiv getreten, dass er ins Gleisbett stürzte. Er erlitt einige Verletzungen, außerdem wurde sein Handy gestohlen. Die Täter sind auf Videoaufnahmen zu sehen. Die Kripo Reutlingen sucht nach einem Räuber, der im Februar 2022 eine Sparkasse überfallen hat. Er war mit einer Pistole bewaffnet und nahm einen fünfstelligen Betrag mit. Der gesamte Überfall dauerte nur 45 Sekunden. Die Sparkasse hat eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

Aktenzeichen xy: Im Jahr 1967 feierte die Sendung Premiere im ZDF. Foto: picture alliance / Matthias Balk/dpa

Diese weiteren spannenden Fälle sind Thema im Studio bei Aktenzeichen XY am Mittwoch:

Im ersten Studiofall geht es um einen kaltblütigen Mordversuch im September 2022 am Vereinsgelände einer Hamburger Fußballmannschaft. Die Ermittler vom LKA Hamburg sprechen vom Versuch einer gezielten Hinrichtung in der Drogenszene. Hulisi Binboga - vermutlich in Drogengeschäfte verwickelt - wurde auf der Straße in den Kopf geschossen. Der 37-Jährige überlebte, wird sich von den Verletzungen aber nicht mehr vollständig erholen. Es ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt.

sprechen vom Versuch einer gezielten Hinrichtung in der Drogenszene. Hulisi Binboga - vermutlich in Drogengeschäfte verwickelt - wurde auf der Straße in den Kopf geschossen. Der 37-Jährige überlebte, wird sich von den Verletzungen aber nicht mehr vollständig erholen. Es ist eine Belohnung von 5000 Euro ausgesetzt. Der zweite Fall im Aktenzeichen-Studio handelt von schwerem Bandendiebstahl und Einbruch. Die Kripo Trier sucht Männer, die im Dezember 2022 in ein Werttransportunternehmen eingebrochen und Beute (Edelsteine, Gold und Schmuck) im Wert von 1,3 Millionen Euro gestohlen haben. Es ist eine Belohnung von 22.500 Euro ausgesetzt worden.

Aktenzeichen XY: Sendung läuft auch in der ZDF-Mediathek

Rudi Cerne und das Team der ZDF gehen am Mittwoch (15. Februar) um 20.15 Uhr auf Sendung. Wer die Ausgabe verpasst hat, kann sie im Anschluss in der Mediathek verfolgen.

Rudi Cerne, hier rechts im Bild bei der Wahl zum Sportler des Jahres, moderiert die Sendung Aktenzeichen xy seit 2002. Foto: Uwe Anspach/dpa

Fernsehen, Streaming und Kino in NRW: Hier gibt es weitere Informationen

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fernsehen