50 Jahre „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: die TV-Termine

Berühmte Szene aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“: Der Prinz (Pavel Trávnícek) passt Aschenbrödel (Libuse Safránková) den verlorenen Schuh an. Der Film wird in diesem Jahr 50 Jahre alt.

Essen. Das große Filmjubiläum: „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ – für den MDR Anlass für ein Sonderprogramm. Alle Sendetermine im Überblick.

Der Märchenfilm „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ lockt hierzulande alle Jahr wieder Millionen von Menschen vor den Fernseher. In diesem Jahr nun feiert die ČSSR-/DDR-Koproduktion 50-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass hat sich der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) etwas Besonderes einfallen lassen.

So strahlt der Sender am 3. Advent (17. Dezember) in Anschluss an den Film, der ab 15.50 Uhr läuft, erstmals die Dokumentation „Drei Haselnüsse und ein Mythos – 50 Jahre Aschenbrödel“ aus. Darin sollen die Zuschauer unter anderem einen Blick in das Gestüt und Schloss Moritzburg bei Dresden werfen können. Fans wissen: Hier wurden zentrale Teile des Klassikers von 1973 gedreht.

Erstausstrahlung zum Fünfzigsten: MDR-Doku über „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“

In der Programmvorschau verspricht der MDR außerdem allerhand Fragen zum Film zu beantworten, so etwa: „Wie wurde aus einer tschechischen Film-Idee eine Kooperation mit der DEFA? Wo steht die prächtige Kalesche, die einst den großen Mimen Rolf Hoppe als König durch Moritzburg fuhr? Welche Rolle spielten für den Film Kunstschnee und Fischmehl? Und wie ist es dem genialen Komponisten der Filmmusik ergangen?“

Lesen Sie auch:NRW: Fünf schöne Ausstellungen in der Adventszeit für die Familie

Am Donnerstag, dem 21. Dezember überträgt der MDR außerdem ab 20.15 Uhr „Weihnachten im Stadion 2023 – Das große Adventskonzert“. Gastgeber an diesem Mitsing-Abend im Dresdener Rudolf-Harbig-Stadion ist Pavel Trávničék, der mittlerweile 73-jährige Prinz aus „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“.

Drei Haselnüsse für Aschenbrödel: Alle TV-Sendetermine im Überblick

Aber auch sonst gibt es über die Feiertage reichlich Gelegenheit, den Erfolgsfilm von Václav Vorlíček (noch einmal) zu schauen:

16. Dezember 2023, 14:40 Uhr im NDR

17. Dezember 2023, 15:50 Uhr im MDR

24. Dezember 2023, 13:15 Uhr im Ersten

24. Dezember 2023, 15:15 Uhr im NDR

24. Dezember 2023, 20:15 Uhr im WDR

25. Dezember 2023, 9:40 Uhr im Ersten

25. Dezember 2023, 16:40 Uhr im MDR

25. Dezember 2023, 23:00 Uhr im SWR

26. Dezember 2023, 16:35 Uhr im RBB

31. Dezember 2023, 12:00 Uhr bei KiKa

31. Dezember 2023, 20:15 Uhr im HR

6. Januar 2024, 11:15 Uhr im BR

Der große Überblick:Fernsehprogramm zu Fest - Das Läuft an Weihnachten im TV

Alle Angaben sind ohne Gewähr.

Aktuelle Nachrichten aus NRW lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Fernsehen