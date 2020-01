„Eine Regielegende“: Trauer um Opernregisseur Harry Kupfer

Der Opernregisseur Harry Kupfer ist tot. Der frühere Chefregisseur der Komischen Oper Berlin sei am Montag mit 84 Jahren nach längerer Krankheit in Berlin gestorben. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) reagierten betroffen und würdigten den Künstler, dessen Weltkarriere in der DDR begann, als herausragende Persönlichkeit. Das Land verliere „eine wahre Regielegende der deutschen Operngeschichte“, erklärte Grütters: „Seine Inszenierungen waren prägend für das realistische, das menschliche Musiktheater.“

Das Handwerk bei Walter Felsenstein an der Komischen Oper erlernt

Neben Götz Friedrich bestimmte Kupfer als Intendant die Berliner Opernszene in den Zeiten des geteilten Deutschlands, bevor er seine Weltkarriere starten konnte. Beide stammten aus der ehemaligen DDR, beide haben ihr Handwerk bei Walter Felsenstein an der Komischen Oper erlernt und beide sind, trotz weltweiter Verpflichtungen, Berlin bis zu ihrem Tod treu geblieben. Zog es Friedrich allerdings früh in den Westen zur Deutschen Oper, blieb Kupfer der Ost-Berliner Komischen Oper verhaftet.

Sternstunden wie der legendäre Bayreuther „Holländer“ 1978

Felsensteins Ästhetik mit der Forderung nach „Wahrheit, Klarheit und Menschlichkeit“ wurde von Kupfer virtuos weiter entwickelt. In Sternstunden wie dem legendären Bayreuther „Holländer“ 1978 gelang ihm eine ideale Synthese von musikalischem und szenischem Ausdruck. Doch wie die meisten Erfolgs-Regisseure erlag er der Versuchung, zu vielen lukrativen Angeboten aus nah und fern nachzugeben. Mehr als 200 Inszenierungen tragen seinen Namen. Und so schlich sich eine Spur hektischer Bühnen-Aktionismus ein.

Langweilig wurde es bei Kupfer allerdings nie. Gemäß seinem Lebensmotto: „Ich möchte alle Fragen der Welt in dieser schönen totalen Kunstform, der Oper, durchspielen, um dabei Vorschläge zu machen für das Zusammenleben der Menschen.“