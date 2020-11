Eine Meisterleistung: „Götter und Tiere“ von Denise Mina

Aller guten Dinge sind bekanntlich drei. Und dies ist nun das dritte Buch von Denise Mina, das ich an dieser Stelle vorstellen und zur Lektüre empfehlen darf: mit klarem Abstand als Spitzentitel der Krimi-Bestenliste für den November. Neben den etwas älteren Routiniers wie Ian Rankin und Valerie McDermid, die in eben dieser Routine inzwischen doch ein wenig erstarrt wirken, sorgt Mrs. Mina mit Bravour dafür, dass das kleine Schottland eine Krimi-Großmacht bleibt. Für uns in Deutschland war das lange Zeit nicht so ganz leicht zu erkennen, weil nicht alle ihre 15 Romane übersetzt waren oder doch im monatlichen Taschenbuch-Ausstoß eines Großverlags untergingen. Seit einiger Zeit hat nun aber die rührige Elke Laudan vom Ariadne Verlag begonnen, dies zu ändern und schon zwei andere Mina-Titel ins Programm genommen .

Der neue Band mit dem etwas rätselhaften Titel „Götter und Tiere“ ist der vierte von insgesamt fünfen mit der patenten Alex Morrow, zurzeit Detective Sergeant der Glasgow Police und Mutter von zwei Söhnen im Still-Alter (je nach Dienstplan schüttelt der brave Hausmann Brian ersatzweise das Fläschchen). Dass „Morrow“, wie es im Roman immer nur knapp heißt, demnächst zum Inspector befördert wird, wissen wir als fleißige Leserlein schon aus dem folgenden fünften Band „Blut Salz Wasser“ von 2018. Dass ich den damals „unbedingt!“ zur Lektüre empfohlen habe, will ich nicht zurücknehmen , muss aber doch sagen: Das jetzige Buch, also der vierte Band, ist besser, zweifellos der bisherige Höhepunkt der Serie, eine Meisterleistung!

Kugelhagel bei Überfall im Post Office

Es beginnt mit einer Szene, die wir aus unzähligen Filmen kennen. Überfall im Post Office! Der ältere Herr aus der Warteschlange stirbt im Kugelhagel einer MK 47, seinen kleinen Enkel hat er dem jungen Mann hinter sich noch schnell an die Brust gedrückt. Aus dieser Szene entwickelt sich ein breitgefächertes Panorama von Figuren, Szenen, Handlungssträngen und Konflikten, und die Autorin findet für alle eine andere Perspektive und Tonart. Sie erweitert, knapp gesagt, den Thriller zu einem Großstadtroman, der keinen Vergleich mit den großen Werken dieser Gattung scheuen muss.

Blicken wir noch mal auf die einzelnen Erzählstränge: Morrow selbst hat ihr Problem mit labilen oder schlicht korrupten Helfern, ganz abgesehen von ihrem Halbbruder Danny, einer großen Nummer in Glasgows Gangsterwelt. Der junge Mann aus dem Postamt ist ein kanadischer Millionenerbe auf der Suche nach dem Lebenssinn. Dann ist da noch Kenny Galagher, ein linker Politstar auf absteigender Erfolgslinie, der über eine banale Sex-Affäre stolpert und der gut eingefädelten Frauen-Power bzw. seine Frau Annies weichen muss.

„Königin des schottischen Kriminalromans“

Und was ist mit dem kleinen Enkel Joe, seiner Oma Rita und der übergewichtigen Mum Rose sowie mit Millionen-Martin? Hätten Sie da eine Idee? Nun, das alles können Sie viel spannender nachlesen, als ich es mühsam nacherzählen könnte (und auch nicht soll, wegen der Spannung!). Und vergessen Sie nicht: Es gibt noch mehr Bücher von dieser „Königin des schottischen Kriminalromans“ (Queen of the Tartan Noir), auch auf Deutsch!

Denise Mina: Götter und Tiere. Ariadne/Argument, 352 S., 21€