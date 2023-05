Ein Wunderknabe aus Finnland in Düsseldorf zu Gast

Starke Vorstellung am Samstagabend in der Düsseldorfer Tonhalle: Dirigent Tarmo Peltokoski.

Düsseldorf. Viel Jubel gab es in der Düsseldorfer Tonhalle für den souveränen Dirigenten Tarmo Peltokoski. Der Mann ist gerade einmal 23 Jahre jung.

Ist er ein Streber, ein Außenseiter oder artiger Musterschüler? Oder doch ein Wunderknabe? An alle vier Typen erinnert der gerade mal 23-jährige Tarmo Peltokoski mit kurzem Haarschnitt und Nerd-Brille ein wenig - wenn er, wie jetzt in gut der besuchten Tonhalle, die große Besetzung Symphoniker durch Richard Wagners monumentale Tannhäuser-Ouvertüre führt. Mit Verve. Es macht Spaß, ihm dabei zu beobachten.

Musik zum Leuchten bringen

Er ist ein Phänomen – der zartgliedrige, aber zähe Tarmo: Mit elf Jahren beschloss er, Dirigent zu werden, mit 14 bereits begann er das Studium und steht seit knapp zwei Jahren als Dirigierwunder bei namhaften Orchestern am Pult. Betritt er das Podium, wundert man sich. Danach weicht die Skepsis der Überzeugung: Er kann’s. Er weiß, was er will und vermittelte das wohl bei den Proben mit den Symphonikern. Nicht wegen oder trotz seiner Jugend. Sondern mit seiner jugendlichen Art, die Musik zu erspüren und zu atmen, sie zum Leuchten und Funkeln zu bringen – unverkrampft, locker und natürlich - halt wie ein junger Mann in seinem Alter.

Tarmo – sein Vater Finne, seine Mutter Philippinin – zeigt sicheres Gespür für die Musikgeschichte. So wählte er für sein Tonhallen-Debüt neben der Tannhäuser-Ouvertüre zwei weitere Repertoire-Brocken des 19. Jahrhunderts: Tschaikowskys Violinkonzert (mit dem ebenfalls jungen Geiger Chad Hoopes,29, aus den USA) und mit Sibelius‘ Erster Symphonie.

Sicheres Gespür für Streicher-Gruppen, Blech- und Holzbläser

Durch alle drei Kompositionen führt Peltokoski mit klarem Blick und sicherem Gespür für Streicher-Gruppen, Blech- und Holzbläser. Intensiv betont er durch vibrierende extrem zarte Hände manche Einsätze der ersten und zweiten Violinen. Anfangs bei Wagners Wechselspiel zwischen Höllensturz und Himmelfahrt versteht er sich auf weihevolle Schwere, mag anschwellende Klangfülle. Er scheut Pathos nicht, lässt das aber nicht abgleiten in sentimentalen Schwulst. Dazu passt: Er rudert nicht mit Armen, sondern setzt auf kurze, feste, unnachgiebige Gesten und leicht im Rhythmus federnde Beine.

Breitformat mit Ohrwürmern und sich hochrankenden Melodien entfacht er auch bei Tschaikowsky, besonders aber bei Sibelius. In Passagen eignet sich die E-Moll-Symphonie zunächst für musikalisches Ausschwärmen, dann sind unvermittelt kühle Konzentration und ruppigere Töne gefordert. Auch diesen Wechsel bekommt er hin, beschwört dabei die schillernde Farbpalette, mit der sein Landsmann Sibelius einst (um 1900) die finnische Nationalmusik begründete. Peltokoski betont die Schwankungen und Spannungen zwischen den Licht und Schatten-Spielen und kultiviert dabei den eigenen Genuss an Effekten. Nicht vordergründig aufdringlich, sondern eher dezent. Die Kontrolle verliert der junge Mann keine Sekunde.

Teuflisch schwierige Passagen

Starke Emotionen indes lässt Chad Hoopes bei Tschaikowskys Violinkonzert zu. Sicherlich nicht einfach für den Amerikaner, in den teuflisch schwierigen Passagen nicht nur die Technik im Auge zu behalten – mit Doppelgriffen, waghalsigen, sprunghaften Rhythmus-Veränderungen. Letztere meistert er, manchmal betont langsam, dann plötzlich in einem Affenzahn. Gleichzeitig muss er Ausdruck und Spannung bewahren, auch in den weit ausholenden Elegien der Romantiker in Hoopes vor dem Techniker obsiegt. Keine Scheu hat Hoopes vor schmachtenden Schluchzakkorden, die jedoch nicht hohl, sondern voll, warm und tief über die Rampe schwingen. Ein bissel altmodisch, aber mit viel Gefühl.

Fazit: Es wird spannend sein, die Laufbahn von Tarmo Peltokoski zu verfolgen. Und macht neugierig darauf, wie er in zehn Jahren, also mit 33, dirigieren wird. Vielleicht ja auch wieder die Symphoniker.

Heute noch einmal: 20 Uhr, Tonhalle. Restkarten verfügbar. www.tonhalle.de.

