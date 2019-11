Durchstarter: Zwei Preise für den Kunststudenten Ugur Ulusoy

Recklinghausen. Am kommenden Sonntag verleiht ihm Recklinghausens Kunsthalle den traditionsreichen Preis „Junger Westen“: Ugur Ulusoy, von Oberhausen in die Welt.

Ugur Ulusoy hätte es ahnen können. Schon als Kind in Oberhausen, wo er 1984 geboren wurde, hat er gemalt. „Und die Sachen hingen dann auch lange auf den Fluren“, erinnert er sich mit einem Lächeln unterm dichten Lockenschopf. Aber noch mehr wollte er schon als kleiner Junge, der seinem Vater als Marktschreier zur Hand ging, Häuser bauen.

Der Vater war in den 80er-Jahren aus politischen Gründen aus der Türkei geflohen und verdiente als Markthändler sein Geld, obwohl er als Technischer Zeichner ausgebildet war. So musste Ulusoy, weil er vielleicht auch einen Traum seines Vaters erfüllen wollte, erst einmal Architektur in Braunschweig und dort auch Design studieren, um am Ende doch zur Kunst zu finden.

Purrmann-Preis der Stadt Speyer im Februar

Dann ging alles sehr schnell: Erst vor drei Jahren, im Sommer vor seinem Kunststudium, hat er wieder mit dem Malen begonnen („seitdem weiß ich: DAS ist es, das ist meine Ausdrucksform!“) – und nun gewinnt er

Ugur Ulusoy Foto: Kai Kitschenberg / FFS

mit dem 10.000 Euro schweren „Jungen Westen“, den die Stadt Recklinghausen vergibt, schon seinen zweiten Kunstpreis, nach dem Purrmann-Preis der Stadt Speyer im Februar.

Dass Ugur Ulusoy bei alledem ein Revier-Mensch geblieben ist, erkennt man an den Eigenschaften, die er an seinen drei Kunstprofessoren schätzt, die auch jetzt immer noch für ihn da sind: „Die sind bodenständig, ehrlich, offen, direkt!“ Das erste Jahr, bei Norbert Bisky, habe ihn sehr verändert, sagt Ulusoy: „Vielleicht war es gut, dass ich nicht gleich nach dem Abi mit dem Kunststudium angefangen habe, so habe ich viel mehr daraus ziehen können.“ Dann ging er in Braunschweig zu Hartmut Neumann (der übrigens den „Jungen Westen“ 1983 gewonnen hat), wurde Meisterschüler und lernt heute bei Franz Ackermann in Karlsruhe; zu dem wollte er, weil der mit seinen „Mental Maps“ die Offenheit und Weltläufigkeit verkörpert, die sich Ulusoy auch für seine Kunst wünscht: „Hybride Welten, die offen für alle sind und keine klare Verortung brauchen“.

Meisterschüler-Abschluss im Sommer – und dann?

Im nächsten Sommer will er seinen Meisterschüler-Abschluss machen. Und dann? Er hat vier Jahre als angestellter Architekt in einem Büro Entwürfe machen dürfen. Und dachte immer, wenn alle Stricke reißen, kann er sich das Geld (und die Zeit) für sein Kunstschaffen immer noch als Architekt verdienen: „Ich brauch nicht viel, ich kriege das schon hin.“ Doch sein Lehrer Bisky hat ihm dringend abgeraten; er soll jetzt die Chance nutzen, die ihm die beiden Preise geben: einen Fuß in die Kunstszene zu bekommen. „Ich weiß ja eigentlich gar nicht, wie das geht“, lächelt Ulusoy, „aber ich habe gemerkt, dass es leichter wird durch die Preise.“

Was er vermisst aus dem Ruhrgebiet, wenn er nicht gerade mal wieder zum Durchatmen hier ist? „Die Architektur“, sagt er, „die Industrie, die ist brutal, aber ich mag deren Ästhetik, auch wenn das ein bisschen sarkastisch klingt.“ Das, was Bernd und Hilla Bechers so perfekt fotografiert hätten, fasziniert auch ihn: „Ich merke das jedesmal, wenn ich mit der Bahn herfahre. Ich bin auch Fan von brutalistischer Architektur, das ist für mich ein Symbol von Größenwahn vom Menschen, der mehr will.“

„Du musstest es selbst erkennen“, sagte der Papa

Aber er fährt natürlich auch wegen seiner Eltern gern ins Revier. Wegen der Mutter, der er öfters Fotos aus dem Atelier schickt („Mama sagt dann, was die Bilder mit ihr machen“). Und wegen des Vaters, der ein Weiser ist. Als Ugur Ulusoy ihm erzählt hat, dass er Kunst studieren wollte, sagte der nur: „Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet?“ – „Aber warum hast du nicht mal was gesagt?“, fragte der Sohn. Die lakonische Antwort: „Du musstest es selbst erkennen.“ Spätestens jetzt steht fest, dass sich die väterliche Geduld gelohnt hat.

Die Kunsthalle Recklinghausen zeigt ab Sonntag die besten Werke, die beim diesjährigen Wettbewerb um den „Jungen Westen“ entstanden (bis 2. Februar).