Don DeLillos neuer Roman „Die Stille“: Als nichts mehr ging

Dies ist genau die Katastrophe, die wir gerade nicht erleben: Wir Videokonferenzler, Konzertstreamer, wir Chatter und Whatsapper – wir leben kontaktlos im digitalen Raum, schon bald wieder und womöglich den ganzen dunklen Winter hindurch. Die Menschen in Don DeLillos neuem Roman „Die Stille“ aber müssen im Gegenteil ganz ohne Technik auskommen: Eine ungenannte Störung lässt alle Bildschirme schwarz werden, lässt Handys verstummen, holt gar die Flugzeuge vom Himmel. Kalt und dunkel wird die Welt. Dafür können die derart Gebeutelten tun, was wir heute nicht mehr tun können, sollten, dürfen: Sich zusammenfinden, bei Nachbarn klingeln, in der Gruppe Trost finden.

Das Wort Shutdown fällt, dabei hat DeLillo seinen Roman vor der Corona-Krise beendet

Doch obwohl DeLillos Roman wie ein Negativbild der Gegenwart scheint, alles Weiße schwarz, alles Schwarze weiß, so trifft er doch den Kern unserer Ängste. Was ist, wenn das Verlässliche unzuverlässig wird, wenn das Beständige sich verflüchtigt? Das Wort Shutdown fällt (dabei hat der 83-Jährige seinen Roman wenige Wochen vor der Corona-Krise beendet), es beschreibt eine Gesellschaft, der man im wahrsten Sinne den Stecker gezogen hat.

So unwahrscheinlich das Szenario, so unwahrscheinlich sind die Figuren, die DeLillo dem digitalen Burnout aussetzt: Kunstwesen, Ideenträger – Dampfplauderer, angetrieben von ihren Urängsten. Max und Diane sitzen in Brooklyn und schauen den Superbowl des Jahres 2022, ihr Gast ist der junge Physiklehrer Martin, der später Einsteins Relativitätstheorie vortragen wird – nachdem Max das Spiel, das irgendwo hinter der schwarzen Wand doch läuft, laufen muss!, so professionell kommentiert hat, dass er das Nichtstattfinden beinahe vergessen machte. Zu ihnen stoßen die Lyrikerin Tessa und ihr Mann Jim, Schadensregulierer bei einer Versicherung: Sie waren in Paris, ihr Flugzeug ist gerade so eben noch, schwebend, am Flughafen Newark angekommen.

„Kein Erstaunen mehr, keine Neugier. Völlig beeinträchtigte Orientierung.“

Fünf Kunstfiguren, die alsbald in Mäntel frieren werden, sich aus dem abtauenden Gefrierfach ernähren, der Panik mit Whisky und Sex begegnen und mit den Worthülsen ihrer digitalen Vergangenheit jonglieren, Kryptowährung, Cyberkrieg. „Wir sind doch darauf zugesteuert“, sagt Tess: „Kein Erstaunen mehr, keine Neugier. Völlig beeinträchtigte Orientierung. Zu viel von allem aus einem zu schmalen Quellcode.“

Nicht auf Empathie setzt DeLillos Gedankenexperiment, nicht aufs Miterleben, sondern aufs Mitdenken: „Menschen erscheinen langsam auf den Straßen, anfangs argwöhnisch, dann in gelöster Stimmung, sie gehen, schauen, wundern sich, Frauen und Männer, eine zufällige Ansammlung Jugendlicher, die einander durch die Massenschlaflosigkeit dieser unvorstellbaren Zeit geleiten. Und ist es nicht seltsam, dass gewisse Einzelpersonen den Shutdown, den Burn-out anscheinend akzeptieren? Haben sie sich immer danach gesehnt?“

Die Lethargie, mit der DeLillo seine Figuren agieren lässt, ihr gedankliches Heißlaufen bei völliger Handlungsunfähigkeit – dies macht vielleicht sogar noch mehr Angst als das äußere Schreckens-Szenario.

