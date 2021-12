Im Video: Digitales Adventskonzert für alle Leser

Hagen. Die Redaktion lud am Donnerstagabend zum digitalen Adventskonzert ein. Hier können Sie sich das Event anschauen.

Besondere Zeiten erfordern neue Ideen. Bereits zum zweiten Mal verwandelte sich die Arena im WP-Pressehaus in Hagen in einen Konzertsaal. Die Salonlöwen spielten dort ein Adventskonzert für alle Leserinnen und Leser, das am Donnerstag, 16. Dezember, um 18.30 Uhr auf allen digitalen Kanälen unserer Zeitung ausgestrahlt wurde und im Nachgang in diesem Artikel angeschaut werden kann.

Besinnliche und fröhliche Klänge

Der überwältigende Erfolg des ersten Adventskonzertes 2020 hat die Redaktion überzeugt, auch in dieser Vorweihnachtszeit die Menschen mit besinnlichen und fröhlichen Klängen zu erfreuen und von den zahlreichen Ängsten und Befürchtungen abzulenken. „Uns geht es darum, ein Zeichen der Wärme und der Verbundenheit zu setzen gegen die Sorgen angesichts der Corona-Pandemie und der Folgen der Flutkatastrophe in unserer Region“, so begründet WP-Chefredakteur Dr. Jost Lübben, warum die Zeitung zum Konzerthaus wurde. Denn eine zeitgemäße Zeitung ist mehr als nur ein Lieferant von Nachrichten. Sie bringt die Menschen in einer Region zusammen, sie stiftet Gemeinschaft - und was eignet sich dafür besser als die Musik?

Salonmusik neu entdeckt

Die Salonlöwen sind sechs Musiker aus dem Philharmonischen Orchester Hagen, die seit 20 Jahren das Kulturleben der Region prägen. Das Ensemble entdeckt eine fast vergessene Kunst wieder, die Salonmusik. Große Gefühle auf kleinstem Raum prägen diese Klänge; und bei unserem Weihnachtskonzert erklingen nicht nur die schönsten Weihnachtslieder, sondern auch Foxtrott, Walzer, Marsch, Jazz und Pop. Diese stilistische Bandbreite ist ein Markenzeichen der Salonlöwen. Die Besetzung mit Klarinette, Violine Direktion, Violine Obligat, Cello, Kontrabass und Klavier ermöglicht Alexander Schwalb, Werner Köhn, Lucjan Mikolajczyk, Rüdiger Brandt, Hubert Otten und Steffen Müller-Gabriel einen großen Farbenreichtum bei den Arrangements. An die Könnerschaft und mitreißende Spielfreude, den Swing und die unverkrampfte Virtuosität der sechs Löwen erinnern sich die Hörer des Adventskonzertes 2020 bis heute gerne.

Eigentlich sollte das Adventskonzert 2021 auch für ein Präsenz-Publikum angeboten werden. Diesen Plan musste die Redaktion wegen der kritischen Corona-Lage in diesem Jahr erneut aufgeben. Aber zum Glück gibt es Möglichkeiten, die Musik auf digitalem Weg direkt aus dem Pressehaus in die Wohnzimmer der Leser zu bringen.

Neue Kultur des Zeitungsmachens

Das Adventskonzert steht dabei beispielhaft auch für eine neue Kultur des Zeitungsmachens. „Es gehört zu unserem Selbstverständnis, ständig Neuland zu betreten“, so Chefredakteur Jost Lübben. „Vor allem möchten wir mit unseren Projekten Menschen zusammenbringen. Am liebsten physisch. Wenn das nicht möglich ist, finden wir eben einen anderen Weg.“ Auch die Salonlöwen, die sich in der ganzen Region einen guten Namen erspielt haben, wirken gerne beim zweiten digitalen Adventskonzert mit. Klarinettist Alexander Schwalb: „Wir freuen uns, wenn wir ein Teil dieses Projektes sein können.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur