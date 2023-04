Die Schauspielerin Lotti Krekel ist mit 81 Jahren gestorben

Köln. Die Kölnerin wurde vor allem durch ihre Rollen am Millowitsch-Theater bekannt. Ab den 60ern spielte sie in einer Reihe Kino- und Fernsehfilme.

Die Kölner Schauspielerin Lotti Krekel ist tot. Sie starb im Alter von 81 Jahren, wie am Dienstag der Westdeutsche Rundfunk (WDR) berichtete. Sie hinterlässt ihren Ehemann, den Schauspieler Ernst H. Hilbich.

Krekel sprach bereits als Kind im Hörfunk und begann dann ihre schauspielerische Karriere am Kölner Millowitsch-Theater. Die bundesweiten Übertragungen der Theaterstücke im Fernsehen machten sie deutschlandweit bekannt.

Lotti Krekel spielte in fast 400 Folgen der WDR-Serie „Die Anrheiner“

In der Folge spielte Krekel ab den 60er-Jahren auch in einer Reihe von Kino- und Fernsehfilmen und später in Fernsehserien. So war sie in fast 400 Folgen der WDR-Serie „Die Anrheiner“ zu sehen.

In vielen der Folgen stand sie mit ihrem Ehemann und mit ihrer jüngeren Halbschwester, der 2013 verstorbenen Hildegard Krekel, vor der Kamera.

Neben der Schauspielerei war Krekel in Köln auch als Sängerin insbesondere von Karnevalsliedern wie „Mer schenken d’r Ahl e paar Blöömscher“ bekannt. Sie produzierte außerdem eine Vielzahl von Hörspielen als Sprecherin.

