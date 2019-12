Der Cirque du Soleil mit Amphibien, Irokesen und Urlaubern

Mal umschmiegen und umschlingen sie einander, mal gönnen sie den anderen keinen Fußbreit Platz auf dem Trapez. Sie schubsen sich gegenseitig runter, um dann doch noch im letzten Moment aufgefangen zu werden, mit sicherem Griff und mit sanften Händen. Gebannt folgen alle Blicke der zierlichen Frau und dem muskulösen Mann, die in den Lüften das alte Spiel inszenieren: Was sich liebt, das neckt sich. In ihren narzissengelben, grün abgesetzten Kostümen erinnern Xander Taylor und Melanie Dupuis aus der Ferne an Frühlingsblumen. Mitten im Winter. Hochvirtuos, poetisch und charmant nimmt das kanadische Artisten-Duo die Herzen des Publikums im Sturm.

Das Liebesspiel in den Lüften ist nur eine von vielen Glanznummern, mit denen der Cirque du Soleil in „Totem“ aufwartet. Am Donnerstag feierte die Show Premiere in Düsseldorf, wo sie noch bis Anfang Februar im Glasmacherviertel gastiert. 50 Artisten, Sänger und Musiker zeigen eine farbenprächtige Revue, bei der Licht, Projektionen, Bühnenbild und Kostüme mit den Darbietungen und der Musik zu einem Rausch der Sinne verschmelzen.

Denise Garcia-Sorta und Massimiliano Medini auf Rollerskates

Die Akteure, die aus 17 Nationen und von fünf Kontinenten stammen, sind Meister typischer circensicher Disziplinen wie Jonglage, Schlangenmenschelei oder Luftakrobatik. Auch Clowns gehören dazu. Solche wie Jon Monastero alias Valentino, der als selbstverliebter, ständig schwadronierender Casanova ganz großartig ist.

Und dann sind dann noch so ungewöhnlichen Glanznummern wie die von Denise Garcia-Sorta und Massimiliano Medini. Mit Rollerskates auf einem sehr, sehr kleinen Rondell entwickeln sie eine Geschwindigkeit, die Gänsehaut macht. Weil sie dabei die gewagtesten Kunststücke zeigen. Eingebettet ist das Ganze in eine Geschichte, deren Sinn man auf Anhieb nicht ganz durchschaut. Vom Amphibienteich des Anbeginns führt sie bis in die unendlichen Weiten des Weltraums.

Affen und Neandertaler, ein Torero und eine Flamencoschöne

Es geht um Fortschritt, Freizeitkultur und Forschung, aber auch um Urwald, Ureinwohner und Urlauber. In der Manege tummeln sich Affen und Neandertaler, ein Torero und eine Flamencoschöne, Wissenschaftler in weißen Kitteln, Irokesen und ein Banker, der Kleider lassen muss. So richtig epochenstimmig kommt das nicht rüber. Aber das hier ist ja auch kein Geschichtsbuch, sondern ein Zirkus. Und zwar ein ganz wunderbarer.

Bis 2.2. tgl., Düsseldorf-Gerresheim, Heyestr. 178 (nicht am 23. und 24.12.). 140 Min. (Karten ab 37 Euro): www.ruhrticket.de. Infos: www.cirquedusoleil.com/deutschland/