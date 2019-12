in grünhaariger Teen, eine dicke Rapperin, ein schwuler schwarzer Cowboy und ein pausbäckiger Pummel aus Schottland sind die Popstars des Jahres.

Das Pop-Jahr 2019 im Rückspiegel: Da war so viel verschieden

Da ist sie also endlich, diese vielbeschworene „Vielfalt“, im Schicksprech auch „Diversity“ genannt. Jahrelang wurde über Diversität ja gesprochen, wenn es ihr Fehlen zu beanstanden gab. Bundestagsfraktion und Vorstände zu weiß, zu männlich, zu alt, aber auch eine Oscar-Vergabe, die Grammys, die Charts oder die ganze Unterhaltungsindustrie. Doch damit ist jetzt Feierabend. Zumindest für 2019.

In diesem Jahr, in dem der Männlichkeit gern das Wort „toxisch“ vorangestellt wird, ist die Entgiftung so richtig auf Touren gekommen. Die paar Männer, die von diesem Pop-Jahr in Erinnerung bleiben werden, sind über jeden Verdacht erhaben. Aber den stärkeren Aufschlag hatten von vornherein die Frauen. Über Billie Eilish aus Kalifornien, die soeben ihre Volljährigkeit zelebrieren durfte, wussten vor einem Jahr nur Fachleute Bescheid. Jetzt ist das Mädchen mit der flüsterhaften Gänsehautstimme, den überwiegend grünen Haaren, den klobigen, freilich gern von Prada, Louis Vuitton oder Gucci kommenden Kleidungsstücken und alptraumflirrenden, aber immer noch poptauglichen Songs wie „Bury A Friend“ oder „Bad Guy“ der mutmaßlich zweitpopulärste Teenager der Welt.

Dave Grohl denkt bei Billie Eilish an Nirvana 1991

Das Tolle an Billie: Nicht nur sie selbst ist urcool, auch ihr Debütalbum „When We All Fall Asleep, Where Do We Go?“, das sie von vorne bis hinten mit ihrem fünf Jahre älteren Bruder Finneas im heimischen Kinderzimmer in Los Angeles zusammengebastelt hat, ist innovativ, eigenständig und herausragend. Dave Grohl fühlt sich bei der Lieblingssängerin seiner Töchter sogar an „Nirvana im Jahr 1991“ erinnert. Erste Rock-Güteklasse also.

Sechs Grammy-Nominierungen sind die Quittung, und Eilish hat das alles, so sagt sie, „null, null, null“ kommen sehen. Lange habe sie sich schlecht gefühlt, so Eilish, die an Depressionen litt, „aber in diesem Jahr konnte ich mein Leben wirklich genießen.“ Ihre Rolle als Sprachrohr der Jugend („Jung zu sein, ist keine Leistung, aber ich mag es.“) nimmt sie zunehmend an. „Wir lassen uns nichts mehr gefallen“, sagt Billie. „Ich habe keine Lust, das Chaos der Alten aufzuräumen, wenn sie tot sind. Es wird Zeit, dass sich etwas ändert.“ Sollten sich Billie Eilish und Greta Thunberg, der andere frühweise Teenager mit Binnen-eines-Jahres-Weltkarriere, zusammentun und ein Lied aufnehmen (Thunberg ist ja schon auf „The 1975“ von The 1975 zu hören) - die Welt wäre möglicherweise auf einen Schlag gerettet.

Lizzo hat noch zwei Grammy-Nominierungen mehr als Billie Eilish

Während Billie Eilish ihren Körper unter einem Deckmantel aus Baggy-Klamotten versteckt, gehören die weiblichen Kurven, die sich auf insgesamt 140 Kilogramm Loud-and-Proud-Lebendgewicht addieren, bei Lizzo ausdrücklich mit zum Gesamtpaket. So postete die 31-Jährige, die bürgerlich Melissa Jefferson heißt und mit acht Grammy-Nominierungen sogar noch zwei mehr hat als Eilish, vor kurzem ein Foto ihres, pardon, Arschs auf Instagram, mit der Botschaft, dass man ebenjenen doch bitte küssen möchte, wenn einem dieser Anblick nicht passe.

Lizzo ist nicht nur eine Stil-Ikone (Versace! Valentino!), sondern gleich auch das künstlerische Poster-Girl der sogenannten „Body Positivity“-Bewegung, deren Kernaussage lautet: Jeder Körper ist schön. In Lizzos Fall heißt das: Vor allem ihrer. „Ich bin auf einer Mission“, stellt sie klar. „Ich bin dick, schwarz und eine Frau. Und ich bin stolz darauf.“ Selbstakzeptanz und Selbstliebe sollten selbstverständlich sein, so Lizzo. „Lange genug bin ich als fettes Mädchen verachtet worden. Aber ich stelle fest, dass es besser wird, wenn man den Mund aufmacht und stolz auf sich selbst ist. Ich glaube daran, dass eine faire, nichtdiskriminierende Gesellschaft möglich ist.“

„Truth Hurts“ ist stark, aber „Juice“ ist stärker

Musik macht Lizzo auch. Sie rappt, aber noch mehr singt sie, die Stimme ist formidabel, ein bisschen wie bei der jungen Aretha Franklin. Mit ihrem dritten und sehr abwechslungsreichen Album „Cuz I Love you“ (die ersten beiden waren wenig erfolgreich, Lizzo hätte beinahe schon alles hingeschmissen), machte die Pop-Aktivistin dann alles platt und setzt sich mit „Truth Hurts“ an die Spitze der US-Charts, wenngleich „Juice“, inklusive eines wirklich krass witzigen Aerobic-Videos, eigentlich das noch tollere Lied ist.

Dem eigenen Körper vollkommen gleichgültig gegenüber steht Lewis Capaldi. Aber sagen wir mal so: Wegen seines Aussehens, da liegen die Dinge ähnlich wie bei seinem Kollegen Ed Sheeran, ist der 23 Jahre alte Junge aus Glasgow sicher nicht so erfolgreich geworden. Capaldi geniert sich nicht, Journalisten auch schon mal im Schlafanzug zu empfangen; seine Witze, mit denen er auf und neben der Bühne nicht geizt, zünden auch nicht immer, aber mit dieser einen Ballade über seine Ex-Freundin, mit de geht Capaldi in die Geschichtsbücher ein. „Someone You Loved“, dieses traurig-wohlige Liebeskummerklagelied von seinem ersten Album „Divinely Uninspired To A Hellish Extend“ ist quasi der kleine Bruder von Adeles (wo war die eigentlich dieses Jahr?) „Someone Like You“. Der Song gießt sich in die Ohren wie Sirup, man kriegt ihn auch durch Waschen nicht mehr raus, irgendwann fängt er auch ein wenig an zu nerven, aber schön ist er doch.

Lewis Capaldi neben Ed Sheeran, der mit Justin Bieber oder Khalid spielt

Ob Lewis auch in zehn Jahren noch so ein großer Name sein wird wie Ed, der soeben in England zum „Künstler des Jahrzehnts“ gekürt wurde und auch diesen Sommer wieder ein paar Hits in Form von mittelmäßigen Duetten mit Justin Bieber und Khalid hatte? Ist ihm egal. „Heute bist du der Held, und morgen ist vielleicht schon wieder alles vorbei. Ich sträube mich dagegen, meine Karriere ernst zu nehmen.“

Ein Witz, aber ein guter, war und ist der Rapper Lil Nas X, der in seinem Superhit „Old Town Road“ schamlos Hip-Hop, Country und Pop vermengt, erst 20 Jahre alt ist, schwarz und schwul. So einen kann man gar nicht erfinden. Seine einzig- wie eigenartige Nummer, auf der auch Mileys Countrysängervater Billy Ray Cyrus mitmacht, war auf Platz Eins in wirklich allen großen Ländern der westlichen Welt, in Deutschland wurde „Old Town Road“ offiziell zum „Hit des Jahres“ gekürt – vor dem quirligen „Dance Monkey“ von der australischen Straßenmusikerin Toni Watson alias Tones & I und „Roller“, dem bislang größten Hit des Ludwigshafener Rappers Volkan Yaman (22), der sich Apache 207 nennt und im Kontrast zu seinen in die Gesangsoptimierungssoftware Autotune verliebten Kollegen tatsächlich stimmstark ist, und noch dazu ein wenig selbstironisch, was ihm unter den Deutschrappern ja fast schon ein Alleinstellungsmerkmal sichert.

Capital Bra kurz vorm Polizeischutz

Durchwachsener lief es zuletzt beim Konkurrenten Capital Bra, der zwar mittlerweile mehr Nummer-Eins-Singles hat als die Beatles, aber – nach eigenen Angaben – von ganz arg bösen libanesischen und tschetschenischen Clans erpresst werde. Ob der Brataner nun Schutz sucht bei der Polizei wie zuletzt Bushido und sich damit der Gefahr des Weichei-Vorwurfs aussetzt?

Zweifelsfrei kein Fall für die Staatsmacht sind die ersten alten weißen Männer dieses Textes. Bei Rammstein, die nicht nur in Sekundenschnelle die Stadien vollkriegten, sondern mit ihrem nach zehn Jahren Plattenpause veröffentlichten Opus „Rammstein“ sogleich das meistverkaufte Album in Deutschland 2019 vorlegten, langte es für einen Huch-sehen-sie-im-Video-nicht-aus-wie-KZ-Häftlinge-Skandal. Es hat sich herumgesprochen, dass diese sechs sensiblen Harte-Typen-Darsteller tatsächlich Kunst machen. Die Restaufregung über Rammstein ist längst eher ein Reflex, das Album keineswegs durchgehend brillant, aber augenzwinkerndes Triefpathos mit harten Gitarren kann einfach niemand besser als die Berliner. Und als sich die Bandmitglieder Richard Kruspe und Paul Landers in Moskau auf der Bühne küssten, war das auf repressivem Boden nicht nur ihr Britney-und-Madonna-Moment, sondern ein ganz unironisch starkes Statement gegen Homophobie.

Sarah Connor vor Udo Lindenberg, Herbert Grönemeyer und Andrea Berg

Und schwupp, sind wir bei Sarah Connor, die mit ihrer wunderbaren Songzeile „Vincent kriegt keinen hoch, wenn er an Mädchen denkt“ weitaus mehr rückschrittlichen Staub aufwirbelte (einige Radiosender boykottierten den auch musikalisch recht fetzigen Song „Vincent“ sogar) als von ihr selbst für möglich gehalten. Dennoch lief es auch bei Connor und ihrem zweiten deutschsprachigem Album „Herz Kraft Werke“ formidabel – Jahresrang Zwei in Deutschland, vor Udo, Herbert und Andrea Berg.

Und sonst? Madonnas „Madame X“-Album war besser als ihr nach dem verkorksten ESC-Auftritt völlig ramponierter Ruf, Taylor Swift hat sich mit ihrem Liebesalbum „Lover“ wieder gefangen, der aus Südkorea kommende, ultrazuckrige, überperfektionierte (und leider auch in einigen Fällen zu seelischen Schäden bis hin zu Suiziden bei den Protagonisten führende) K-Pop hat sich mit Bands wie BTS (Jungs) oder Blackpink (Mädchen) auch bei uns im Mainstream verankert, einige altweiße recyclen sich nun selbst (Westernhagen, Die Toten Hosen, Carpendale), andere stellen nochmal was neues auf die Beine (Tool, The Who). Und von Helene Fischer war (bis auf ein schlaffes Weihnachtslied mit dem AWM Robbie Williams) nichts zu hören. Danke 2019.