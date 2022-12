Das Jahr geht, Sakurai kommt - der neue Bildband ist da

Ein Abschied, der uns ein Lächeln abgewann: Die Queen kommt im Himmel an.

Essen. Der Rückblick unseres Karikaturisten auf ein bewegtes Jahr ist als Buch erschienen: „MS Zeitenwende“ von Heiko Sakurai ist ab sofort erhältlich.

Wer mit einem Lächeln der Rührung sah, wie heiter- und respektvoll zugleich Heiko Sakurai der ewigen Queen im Herbst das letzte Geleit gab, konnte für einen Moment vergessen, was für ein Jahr unser Karikaturist bis dahin in seinem Metier zu schultern hatte.

Auch für den Wahl-Kölner aus Recklinghausen war es der erste Krieg „vor der Haustür“. Konnte man aus dem Angriff Putins auf die Ukraine satirische Funken schlagen? Sakurai gelang es in einem Schicksalsjahr bannend vielgesichtig. Wer hätte sich seines Lachens geschämt, da er die russische Propaganda zugeschnitten sah auf „Putinocchio“: vom brutalen Lügen eine lange Nase, an deren Ende leblos baumelnd das Opfer namens Wahrheit. Und in der Hölle, die diesen Kriegstreiber dereinst erwartet, ist es den Teufeln schon jetzt ein bisschen peinlich, dass sie ohne russisches Gas ihre Peinigungskessel einfach nicht auf Betrieb kriegen...

Eine neue Bundesregierung, ein rätselhafter Kanzler

Weltveränderndes begleitete Heiko Sakurai, und doch nahm er den politischen Alltag in unserer Republik nicht weniger ernst – oder heiter. Eine neue Bundesregierung, ein rätselhafter Kanzler, die politischen Pandemie-Purzelbäume, der grüne Schock, als Friedenspartei Waffenlieferungen anzuordnen. Der jetzt erscheinende Band „MS Zeitenwende“ (mit Olaf Scholz als Lotse, der an Bord geht, auf dem Cover) erzählt all das auf 178 großformatig-farbigen Seiten. Ein Jahrbuch, das bleibt, weil Sakurais Feder immer aufs Wesentliche zielt.

MS Zeitenwende, Schaltzeit Verlag, 150 Karikaturen, 22€

