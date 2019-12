Das „Ballet Revolution“ reist 2020 von Kuba nach NRW

Schier endlos holpert die Straße durch Dornengestrüpp und Urwald auf der Landzunge im Südwesten Kubas dahin. In der Hitze des Mittags flimmert die Luft, als sich plötzlich ein monströses Gebilde aus Beton und Stahl in die Höhe schraubt. Tatsächlich: Die verrottete Kuppel eines Atomkraftwerks, Vorbote der Geisterstadt, die kurz darauf auftaucht – „Ciudad Nuclear“.

Meterhoch wuchert hier das Unkraut zwischen den mehrstöckigen, vergammelten Plattenbauten, kein Mensch ist auf den breiten Straßen unterwegs, nur eine Katze streift vor dem Rohbau-Gerippe eines 18-stöckigen Wohnturms umher.„Das war ein sehr trauriger Moment damals, als wir vom Ende des Bau erfuhren“, erinnert sich Lazaro Pérez an jenen Tag im Jahr 1992, als Fidel Castro im strömenden Regen den Arbeitern in der „Nuklearstadt“ das Aus für das Prestigeprojekt verkündete – Russland hatte nach dem Zerfall der Sowjetunion seine Zahlungen für den Atommeiler eingestellt. Dabei hatte die Kernenergie das Land unabhängiger vom Öl machen sollen, eine sozialistische Musterstadt war hier an der Küste errichtet worden für Tausende von Arbeitern – doch nun flossen Tränen. „Wir hatten so viel Hoffnung reingesteckt.“

Ballet Revolución geht auf eine fünfmonatige Deutschland- und Europa-Tournee

Pérez’ sanfter Blick verliert sich im kleinen Wohnzimmer zwischen Kunstblumen und Fotos vom Enkelkind. Liebevoll legt der ältere Mann, der heute als Ingenieur in der Erdölraffinerie im nahen Cienfuegos arbeitet, den Arm um seinen Sohn Yordi: Heute ruhen die (unausgesprochenen) Hoffnungen der Familie auf dem 25-Jährigen, der seine Eltern und die jüngere Schwester finanziell unterstützt. Denn der ernste junge Mann zählt zu Kubas gefragtesten Tänzern, geht nun mit der Show Ballet Revolución auf eine fünfmonatige Deutschland- und Europa-Tournee bei einer Gage von 800 Euro die Woche – daheim beträgt der durchschnittliche Monatsverdienst 45 Euro.

Das sozialistische Paradies sieht anders aus…„Die Deutschen haben einfach eine sehr exotische Vorstellung von Kuba“, hat Roclan González Chavez festgestellt. Zum sechsten Mal seit der ersten Produktion 2011 verantwortet der Kubaner nun schon die Choreographien der 18-köpfigen Compagnie und kennt als künstlerischer Macher verschiedenster anderer Export-Produktionen wie etwa „Lady Salsa“ die Vorlieben hierzulande nur zu gut. „In den USA würde diese Show nicht funktionieren, denn dort ist das Latino-Image eher negativ besetzt.“

Ballet Revolución erzählt keine Revolutions-Geschichte

Dabei erzählt Ballet Revolución mitnichten eine Revolutions-Geschichte aus dem karibischen Inselstaat, der nach dem von US-Präsident Donald Trump wieder verschärften Handelsembargo und neu verhängten Sanktionen nicht nur mit einem Einbruch des Tourismus zu kämpfen hat, sondern auch mit Engpässen bei Reis, Bohnen oder Klopapier: Nein, revolutionär für europäische Begriffe ist in dieser Show allein die tänzerische Idee, die klassische Figuren mit Pop-Hits, Pirouetten mit Breakdance-Einlagen verknüpft, ergänzt durch virtuose Salsa-Schritte oder Mambo-Posen.

„Mir geht es um den ‚Cuban Way‘“, sagt Chavez. Und der langjährige Co-Produzent Jonathan Lee ergänzt: „Tanz liegt den Menschen hier einfach im Blut und sie lieben es gemeinsam zu performen, denn Kubaner suchen immer die Gemeinschaft – auch wenn sie hier auf der Insel nicht viel haben, so möchten sie das wenige doch unbedingt zusammen genießen.“ Mögen die Worte des Briten auch allzu sehr das Reisekatalogs-Klischee von der frohen Armut bedienen, treffend ist zweifellos seine tänzerische Betrachtung: Die Künstler hier bewegen katzengleich die Beine aus der Hüfte und die Arme aus der Schulter und vermögen sogar Körperteile einzeln rotieren zu lassen.

Sozialistischer Drill und ein straffer Tagesablauf

Was sich selbst schon bei den jüngsten Elevinnen der Escuela de Ballet Lizt Alfonso beobachten lässt, die für eine Unterrichtseinheit das Training kurzerhand auf den Platz vor Havannas älteste Kirche verlegt haben und dort nun brav den Befehlen der gestrengen Lehrerin mit ihrem grauen Dutt folgen: „Uno, dos…“ Sozialistischer Drill, wie ihn auch Yordi Pérez Cardoso einst erlebt hat: Da die Escuela de Arte Benny Moré in Cienfuegos zu weit weg von seinem Elternhaus in der Ciudad Nuclear war, musste der Elfjährige ins dortige Internat. Und das bedeutete einen straffen Tagesablauf: 6.30 Uhr Aufstehen, 6.45 Uhr Zimmerinspektion, 7 Uhr Frühstück mit Flaggen-Hissung und Vorlesen der Tagesnachrichten… „Ich bin immer wieder davongelaufen und wollte nach Hause zurückkehren“, erinnert er sich. „Doch meine Mutter hat gesagt: Willst Du nun tanzen oder nicht? Und als ich dann über Alternativen nachsann, stellte ich fest, dass mich alles andere nicht interessiert.“

Dabei hatte seine damalige Lehrerin Niurka Conde noch bei der ersten Begegnung gedacht: „Der Junge ist viel zu dünn – er hatte einfach nicht die nötigen körperlichen Anlagen.“ Doch dafür schon bald einen eisernen Willen, der ihn täglich nicht zuletzt 600 Sit-Ups machen ließ, so dass das schmale Hemd die Ausbildung am Ende in drei statt fünf Jahren durchlief. Klar, dass auch sie heute stolz auf ihren einstigen Zögling ist, weiß sie doch nur zu gut, dass Tänzer „eine hohe Reputation“ in Kuba genießen: „Sie sind eines unserer wichtigsten Exportprodukte.“

„Im Leben musst du für viele Dinge kämpfen“

Gedanken, die den so Gelobten wenig interessieren. Vielmehr blickt der Twen auf die beiden Teenagerinnen, die sich bei seinem überraschenden Besuch in der alten Schule ein paar Ratschläge erhoffen und ihm vortanzen. „Im Leben musst du für viele Dinge kämpfen, um deine Ziele zu erreichen und deinen Weg so gut wie möglich zu gehen“, sinniert Pérez Cardoso. „Doch vor allem möchte ich meinen Eltern etwas zurückgeben, denn sie haben jahrelang all ihre Energie in mich und meine Ausbildung gesteckt und dafür viele Opfer gebracht.“ Sein Weg nach der Tour wird ihn denn auf alle Fälle wieder in die Nuklearstadt führen. Und vielleicht wird er mit seinen alten Freunden im türkis schillernden Wasser der Karibik noch einmal um die Wette schwimmen, so wie früher. Die Revolution überlässt er gern anderen.