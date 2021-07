Daniel Brühl ist „Nebenan“ und Jan Haft zeigt „Heimat Natur“

Essen. Filme, die ins Kino locken: Daniel Brühl und Daniel Kehlmann stecken hinter dem Psycho-Drama „Nebenan“. Und Jan Haft legt einen Naturfilm vor.

Nur mal eben kurz in die Kneipe – und dann bekommt man dort ein Gespräch aufgezwungen, das kein Ende mehr nehmen will. Einem solchen früher mal gewöhnlichen Erlebnis geht Daniel Brühl in seiner ersten filmfüllenden Regiearbeit „Nebenan“ selbstironisch auf den Grund. Für das Drehbuch fand er in Daniel Kehlmann einen prominenten Zuarbeiter.

Das Spiel mit der Vornamensgleichheit geht noch weiter mit Brühls Auftritt als Filmstar Daniel. Gut gelaunt und selbstbewusst bewohnt er mit Frau und zwei kleinen Söhnen im Berliner Hipster-Viertel Prenzlauer Berg eine mehrgeschossige Dachwohnung mit eigenem Fahrstuhlanschluss. An diesem Morgen ist Daniel etwas aufgekratzt, denn am Mittag hat er in London ein Vorstellungsgespräch für eine Rolle in einem Superhelden-Blockbuster. Vor der Fahrt zum Flughafen macht er noch einmal gewohnheitsbedingt Halt für einen Kaffee in der Kneipe an der Ecke.

Redebedarf über neureichen Zuzug, Kino und Kunst, Erfolg und Geld

Aber heute spricht ihn Bruno an, der im gleichen Haus wie Daniel wohnt, nur in der anderen, nicht sanierten Hälfte. Bruno ist alteingesessener Ost-Berliner und er hat Redebedarf über neureichen Zuzug, Kino und Kunst, Erfolg und Geld und all das Private in Daniels Leben, über das er eigentlich gar nichts wissen dürfte, über das jetzt aber mal gesprochen werden muss.

Nimmt man die Geschichte für voll, hat man es von der Struktur her mit einem Theaterstück zu tun, in dem sich die Machtverhältnisse verkehren, weil eine Nervensäge sich als Stalker erweist und dabei so abgebrüht vorgeht, wie es sonst nur dem Schurken in einem Roman von Patricia Highsmith zuzutrauen ist.

Daniel Brühls Sinn für Selbstironie

An der Oberfläche funktioniert das ganz gut, weil Daniel Brühl mittlerweile über ein so großes Charisma verfügt, dass seine schiere Präsenz im Bild schon ausreicht, dass man gerne zuschaut. Bei Peter Kurth liegt der Fall anders. Er ist schon äußerlich der Typ Schauspieler, der einem unangenehm vorkommt. Ein bisschen schwitzig, eine Spur zu jovial skizziert er eine Figur, der die Mentalität des Blockwarts aus dem Gesicht spricht. Als Gentrifizierungsgewinner mit so einem zu reden, der sich zu immer neuen Konfrontationen provozieren lässt, das ist auf der einen Seite Daniel Brühls Sinn für Selbstironie.

Auf der anderen Seite sitzt Daniel Kehlmann, der den Schlagabtausch unter Männern als verbalen Hahnenkampf im Stile von „Mord mit kleinen Fehlern“ aufzäumt und ansonsten konstant den Verdacht nährt: Hier will ein Streber zeigen, dass ein Highsmith-Thrill für jemanden wie ihn eine leichte Übung ist. Für die Schauspieler liefert die etwas gewollt originelle Psychokneipe eine dankbare Vorlage.

Der weitere Deutschland-Blick: „Heimat Natur“ von Jan Haft

Bergwiese mit Trollblumen aus Jan Hafts „Heimat Natur“. Foto: Julius Kramer / Nautilusfilm

Einen deutlich weiteren Deutschland-Blick eröffnet die neue Arbeit von Naturfilmer Jan Haft. In „Heimat Natur“ beleuchtet er das Spannungsverhältnis von Flora, Fauna und Menschenwelt. Dafür arbeitet er sich von den Alpenhöhen über Hochmoore, Wälder, Felder, Fluren und Heide bis zu den Stränden und Wattbereichen der Meeresküsten vor. Bei Jan Haft entfaltet sich Natur an scheinbar unspektakulären Objekten wie Kuh, Gras und Grille; aber weil er mit Geduld und technischer Könnerschaft filmt, ergeben sich einmal mehr faszinierende, mit der Stimme von Benno Fürmann kommentierte Eindrücke, die vielleicht auch deshalb so reizvoll wirken, weil sie sich nach dem Kinobesuch im Wald oder auf der Wiese live überprüfen lassen.

Wie bei Jan Hafts Vorbild Heinz Sielmann (dessen Stiftung den Film auch förderte) geht es nicht nur darum, schöne Tier- und Pflanzenbilder zu zeigen, sondern auch darum, Wissen über die Folgen von Intensiv-Landwirtschaft zu vermitteln, zum Nachdenken über eine Kehrtwende anzuregen.

Dazu gehört freilich auch die unschöne Wahrheit, dass niedliche Beutetiere nicht immer ungeschoren davonkommen. Oder wie es im Film heißt: Mutter Natur ist nicht für ein humanes Miteinander ihrer Kreaturen bekannt.

