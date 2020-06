Dagmar Gaßdorf über ihren Roman „Die Taube auf dem Dach“

Essen. Den Zungenschlag des Ruhrgebiets hat Dagmar Gaßdorf in der Kindheit lieben gelernt. Auch ihr Romandebüt „Die Taube auf dem Dach“ spielt im Revier.

„Die Taube auf dem Dach“ – das ist ebenso ein Sprachspiel wie Ausdruck einer Befindlichkeit. Vor allem aber ist der Halbsatz Romantitel: Journalistin und Autorin Dagmar Gaßdorf hat ihren ersten Roman veröffentlicht, der nicht nur von einer Aufsteigerin aus dem Ruhrgebiet erzählt. Sondern auch - dies verriet sie im Gespräch mit Britta Heidemann – von einer großen Liebe zur Region und seiner Sprache.

Frau Gaßdorf, schon auf den ersten Seiten ihres Debüts geht es um den ganz speziellen Zungenschlag im Ruhrgebiet…

Ja, die Sprache des Ruhrgebiets hat mich immer schon fasziniert. Ich kann heute noch ganze Gesellschaften mit Ruhrgebiets-Slang unterhalten! Ich habe damals diese Kolumne von Kumpel Anton in der WAZ geliebt, dieses ganz eigene Idiom, das ist schon sehr speziell. Und man muss sich dafür nicht genieren.

Und doch erzählen Sie im Roman, wie sich die Mutter Ihrer Protagonistin bemüht, der Tochter Hochdeutsch beizubringen.

Auch in meiner Familie – da gibt es tatsächlich eine Parallele zum Roman, der natürlich nicht rein autobiografisch ist – wurde großer Wert darauf gelegt, dass wir Gedichte auswendig konnten, dass wir die Rechtschreibung beherrschten und korrekt sprachen. Als Agenturchefin war ich später entsetzt: Da kommen Leute, die wollen Texter werden, und können Goethes bekanntestes Gedicht nicht vervollständigen!

Was macht in Ihren Augen den besonderen Reiz des Revierdeutschen aus?

Vor allem die fremden Einflüsse durch die Zuwanderer. Das Wort Fisematenten etwa, das kommt von den französischen Besatzern, die damals zu den Mädchen sagten „visitez ma tente“, also „besuchen Sie mein Zelt“. Ebenso spannend finde ich die Ausdrücke, die heute junge muslimische Einwanderer mitbringen: „Du Opfer!“ – das trifft eine Befindlichkeit, gerade im Ruhrgebiet, das meiner Meinung nach am Aschenputtelsyndrom leidet. Mit diesem einen kurzen Ausruf wird alles beschrieben.

Apropos Aschenputtel: In Ihrem Roman erinnern Sie an den Satz: „Grau, aber immerhin...“

Das war die Kampagne, die sich der Werbepapst Vilim Vasata für die Stadt Essen ausgedacht hat. Was waren damals alle empört!

Selbstironie ist wohl eher nicht reviertypisch – welche Eigenschaften wären es denn?

„Die Taube auf dem Dach“ – das ist eine Anspielung darauf, dass viele Menschen im Ruhrgebiet tatsächlich lieber den Spatz in der Hand halten, also sich bescheiden. Ich wünsche mir manchmal mehr Utopien, mehr Emotion. Wenn man klein denkt, macht man sich auch klein. Ein ganz typischer Satz im Ruhrgebiet ist: „Mach mal halblang!“

Dieses Sich-Selbst-Klein-Machen haben Sie bereits in Bezug auf Frauen angeprangert, auch hier unter sprachlichen Aspekten.

Wer mit einer Piepsstimme spricht, muss sich nicht wundern, wenn er in Konferenzen nicht durchdringt – damit fängt es schon an. In meinem Buch „Zickenlatein“ erkläre ich, dass Frauen nicht denken sollten: Ich muss eine Rede halten – sondern: ich darf eine Rede halten! Das ist doch eine tolle Chance, dass mir Menschen zuhören.

Was halten Sie vom Gendersternchen?

Das ist eine Verhunzung unserer Sprache! Genauso wie das Binnen-I, das man nicht hören kann. Ich denke schon, dass die Sprache unser Denken prägt. Da, wo es möglich ist, sollte man deshalb auf genderneutrale Sprache achten – aber bitte nicht in dieser teutonischen Gründlichkeit. Ich habe im Roman eine Szene beschrieben, die ich selbst erlebt habe: Da kommt ein Kulturverein zusammen, und der Redner begrüßt uns mit „Liebe Mitgliederinnen und Mitglieder“. Wie bitte? Wenn etwas geschlechtsneutral ist, dann doch „das Mitglied“! Das sind so Situationen, in denen man unsere Sprache verteidigen muss.

