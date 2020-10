Corona-Verzweiflung: Die vergessenen Künstler

Ein Bild aus glücklichen Tagen: Zar und Zimmermann am Theater Hagen mit dem Opernchor und Richard van Gemert (vorne).

Hagen. Die Opernchöre trifft Corona besonders hat. So leiden Sängerinnen und Sänger in Hagen, Wuppertal und Dortmund

Chorsingen macht glücklich und gesund. Nur in Coronazeiten nicht. Das hat enorme Konsequenzen für Laien- und besonders für Profisänger. Verena Grammel steht seit dem 12. März nicht mehr auf einer Bühne. Dabei ist Singen ihr Beruf; sie ist Altistin im Opernchor des Theaters Hagen. „Nicht mit anderen musizieren zu können, Deinen Job nicht ausüben zu dürfen, das erzeugt eine große Traurigkeit“, sagt sie. Und auch Angst. Denn wie soll es weitergehen?

Von den 24 Mitgliedern des Hagener Opernchores dürfen acht Auserwählte jetzt in der Operette „Die Blume von Hawaii“ auftreten. Sie singen vom zweiten Rang aus, mit Spuckschutzwänden um sich herum. Über dem Orchester wird ebenfalls eine Spuckschutzplane befestigt. Der Sänger als potenzielle Virenschleuder? „Alleine das ist so deprimierend“, konstatiert Chordirektor Wolfgang Müller-Salow. Sechs Meter muss in Hagen der Abstand zwischen zwei Chorsängern nach vorne betragen, zwei Meter zur den Seiten.

Hygieneregeln lassen kaum Spielraum für kreative Lösungen

Erfindungsreich sein, flexibel sein, sich innovative Ideen ausdenken, all das gehört zum Künstlerberuf. Normalerweise. „Durch die Hygienekonzepte bleibt uns kaum Spielraum für kreative Lösungen. Wir können mit dem gesamten Chor in diesem Theater nicht proben oder etwas auf Band aufnehmen. Wir überlegen jeden Tag, was man kreativ machen könnte“, schildert Wolfgang Niggel, Bass und Vorsitzender des Chorvorstands.

Zusammen mit dem Extrachor, in dem sich sehr gute Laiensänger engagieren, kann der Hagener Opernchor mit 50 Sängern auftreten. Großer Chorklang erzeugt beim Publikum Gänsehaut und bildet das musikalische Rückgrat einer Operninszenierung. „Das Ganze gleitet uns aus den Fingern“, sorgt sich Müller-Salow. „Ich kann für den Extrachor gar nichts tun. Das nach Corona zu reaktivieren , wird schwierig.“

Eher ein Doppelquartett als ein Chor

Die acht Glücklichen, die in Hagen derzeit arbeiten dürfen, stehen vor Herausforderungen. „Man hört wegen des Abstands die Kollegen nicht richtig. Jeder singt für sich, das ist ein Problem“, sagt Niggel. Der Einzelne geht im Kollektiv des Chores auf, das von der körperlichen Nähe lebt. Sind die glücklichen Acht überhaupt noch ein Chor? „Das ist im Grunde ein Doppelquartett, ein Solistenchor“, konstatiert Müller-Salow.

Dorothee Ueter will die anfänglichen positiven Aspekte des Lockdowns nicht verschweigen. Die Sopranistin hat vier Kinder, wenn der Betrieb am Theater Hagen läuft, ist sie abends selten zu Hause. Im Frühjahr gab es mehr Zeit für die Familie. Aber: „Corona bedeutet, dass ich nicht das machen kann, was mir wirklich wichtig ist im Leben. Jeder Sänger lebt davon, vor Publikum zu singen. Das nicht zu dürfen, macht mir die Seele kaputt.“

Mehrere Opernchor-Sänger haben sich im Lockdown beim Hagener Gesundheitsamt beworben, um Infektionsketten nachzuverfolgen, sich nützlich zu machen, gerne auch ehrenamtlich. „Wir haben auf verschiedenen Kanälen versucht, dem Gesundheitsamt unsere Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen. Aber keiner wollte uns“, schildert Wolfgang Niggel.

Psychische Belastungen durch Corona sind hoch

Die Sängerinnen und Sänger halten sich stimmlich fit, sind jederzeit bereit für die nächste große Aufgabe. Doch die lässt auf sich warten. Langsam kriecht Verzweiflung in die Herzen. Die beliebten vorweihnachtlichen Konzerte etwa in der Sparkasse entfallen. Das gemeinsame Singen im Advent im Theatercafé ist abgesagt. Alles, was Chorsängern etwas bedeutet, gilt nicht mehr. „Der BVB spielt ja besser, als er sowieso schon spielt, wenn Fans dabei sind. Die Beziehung zwischen Publikum und Künstler, Fan und Sportler ist ein ganz erheblicher Aspekt. Der Künstler lebt und profitiert von seinem Publikum“, analysiert Müller-Salow.

Verena Grammel fasst die psychischen Belastungen der Corona-Zeit zusammen: „Dieses Gefühl zu bekommen: Man ist nicht mehr wichtig. Man ist nicht mehr da, aber für die meisten spielt das gar keine Rolle. Ich fühle mich als Künstlerin vergessen.“

Die Situation in Wuppertal

Die Opernchor-Regelungen unterscheiden sich von Theater zu Theater. Sprecherin Sara Teckenberg schildert die Situation für den Chor der Wuppertaler Bühnen (25 Sänger).

1Wie arbeitet derzeit der Wuppertaler Opernchor?

Die Proben finden in den Proberäumen in kleineren Gruppen statt. Eine Probe des gesamten Chores mit entsprechenden Abständen ist nur in angemessen großen Räumen möglich, beispielsweise auf der Bühne.

2Wieviele Sänger dürfen auftreten und mit welchem Sicherheitsabstand?

In den Proben und den Aufführungen ist ein Mindestabstand von 1,5 Metern festgelegt, beim Singen waren es für den Chor bei der Erarbeitung der Inszenierung von „Die Zauberflöte“ noch 2,5 Meter. Mittlerweile gelten 2 Meter. Je nach Inszenierung bestimmen diese Abstände die Anzahl der auf der Bühne agierenden bzw. singenden Personen. Über den Orchestergraben und unterhalb der Balkone wurden Planen gespannt.

3Wo wird der Opernchor aufgestellt?

In der „Zauberflöte“ singt eine begrenzte Anzahl Chorsänger von den Balkonen und von der Seitenbühne, Teile der Chorpassagen kommen auch vom Band. Nicht-singend sind Chorsänger in allen Bühnenbereichen als Teil der Inszenierung eingesetzt.

Die Situation in Dortmund

44 Sängerinnen und Sänger arbeiten im Opernchor Dortmund. Der Chor probiert derzeit mit 3 Meter Sicherheitsabstand beim Singen auf einer speziell präparierten Probebühne, wobei maximal 20 Personen auf einer Probe zugelassen sind.

Folgende Hygienemaßnahmen werden dabei berücksichtigt: Desinfizieren, Temperaturmessungen vor Probenbeginn, spezielle Wegführung auf der Probebühne für jeden Choristen zum festen Platz, Verweildauer, nachdem der letzte Ton verklungen ist. Dazu kommt eine spezielle leistungsstarke und neue Belüftungsanlage, listet Sprecher Alexander Kalouti auf. Das Theaterprogramm wurde so geändert, dass derzeit keine Choropern gezeigt werden.