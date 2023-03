Capaldi hat in Köln vor 14.000 Fans sichtlich zu kämpfen

Auftritt des schottischen Sängers Lewis Capaldi auf seiner "Broken By Desire To Be Heavenly Sent"-Tour in der Lanxess-Arena Köln.

Köln. 14.000 Fans feiern in der Köln-Arena den Auftritt des schottischen Sängers Lewis Capaldi. Der hat auf der Bühne aber sichtlich zu kämpfen.

Bei diesem Konzert passt nichts, aber auch gar nichts, zusammen. In den Videos zu den Stücken von Lewis Capaldi menschelt es extrem. Ein Stück weit bilden sie die Realität eines jungen schottischen Sängers und Songschreibers ab, der mit seiner Gitarre in Clubs vorspricht, in der Liebe Glücksmomente und tiefste Enttäuschungen erlebt und von zu Hause auszieht, in der Gewissheit, dass Mom ihn immer liebhaben wird.

Das Bühnenbild in der Kölner Arena, wo 14 000 Fans mit Capaldi zittern, ob er diesen Auftritt schaffen wird, ist kühl, fast klinisch. Weißer Boden, vier weiße Podeste für die Musiker. Die weiße Kleidung tragen, ebenso wie der 26-Jährige. Weiße Stufen, weiße Wolken und immer wieder Wasser, das durch offene Türen wellt oder ein gigantisches Aquarium flutet, bestimmen die visuelle Architektur.

Capaldis Stimme wirkt wie ein pochendes Herz in einem Eisfach

Das ist grandios gemacht. Aber die Stimme von Capaldi, die den Spagat schafft, sich geborgen zu fühlen, während gleichzeitig etwas im Innersten birst, wirkt in diesem Ambiente wie ein pochendes Herz in einem Eisfach.

Im neuen Song „Pointless“ vom neuen, zweiten, Studioalbum, das demnächst erscheinen soll, beschwört Capaldi, wie so oft, Zweisamkeit: „I bring her coffee in the morning, she brings me inner peace.“ Sind in der Kölner Arena Paare da? Sind sie. Oje. „Fuck you, guys! I’m a single. I’m a lonely bastard!“, bricht es aus Capaldi heraus. Um hernach, knöcheltief im (weißen) Nebel watend, davon zu singen, wie es wäre, wenn man für immer zusammen bliebe.

Verhältnis zwischen Preis und Leistung stimmt nicht

Auch das Verhältnis zwischen Preis und Leistung stimmt nicht. Wer sich fürs Konzert Geld zusammen gespart und womöglich zu denjenigen gehört hat, die schon am Morgen in der Kälte vor der Kölner Arena ausharrten, ist mit 65 Minuten, inklusive Intro und Zugabe, schlecht bedient.

Dafür allerdings gibt es mildernde Umstände. Capaldi, der erst vor Kurzem bekannt gab, dass er am Tourette-Syndrom leidet, hatte in der letzten Woche deshalb ein Konzert in Frankfurt vorzeitig abgebrochen.

Fans stehen „ihrem“ Lewis zur Seite

Auch in Köln hat er sichtlich zu kämpfen. Zudem ist er auch noch erkältet, muss immer wieder husten, sich räuspern und schimpfen: „Fucking cold!“„Forever“, „Lost On You“ und „Bruises“ schafft er noch gut, macht sich sogar den Spaß, ein Fan-Handy mit einem absichtlich besonders gruseligen Selfie („Du wirst entsetzt sein!“) zu bestücken. Später klammert er sich regelrecht ans Mikro, umfasst es mit beiden Händen, als wäre das ein, sein, Anker. Die Fans stehen „ihrem“ Lewis zur Seite, so gut sie können. Mir Chorgesängen, mit hoch gehaltenen Herzen und jeder Menge Applaus.

Capaldi entspricht keinen gängigen Schönheitsidealen. Und er leidet zudem an einer Erkrankung, deren Symptome auf diejenigen, die nicht wissen, dass es eine ist, befremdlich, wenn nicht gar verstörend wirken. Capaldi ist ein Star. Wie schön! Und wie gut! Früher wäre das nicht möglich gewesen. Früher hätte er abspecken müssen. Kraft Diktat der Plattenfirma, und mit Bekanntwerden seiner Erkrankung von der Bühne abtreten. Schrittweise kommen wir weiter. Ja. Aber so richtig am Ziel sind wir noch nicht. Wir arbeiten dran.

