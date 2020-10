Seit 22 Jahren fährt der Hagener Zwischenbuchhändler Stefan Könemann (57) zur Frankfurter Buchmesse. Jeden Oktober eine Woche, nur in diesem Jahr nicht. Denn die weltgrößte Bücherschau gibt es im Corona-Herbst 2020 hauptsächlich virtuell. Pflege von Netzwerken und Geschäftsabschlüsse sollen ins Digitale verlegt werden. Könemann, Geschäftsführer des Barsortiments Könemann mit Sitz in Hagen und exzellenter Branchenkenner, spricht im Interview über die Veränderungen, zu denen die Pandemie die Buchwelt zwingt.

Ist die Absage der Buchmesse als Präsenzveranstaltung richtig?

Stefan Könemann: Wir haben schon weit im Vorfeld mit allen Mitarbeitern die Entscheidung gefällt, dass wir auf keinen Fall zur Buchmesse fahren. Unsere Kunden haben derzeit ganz andere Sorgen, als zu einer Messe zu gehen. Wir verstehen nicht, wie man überhaupt mit dem Gedanken spielen konnte, die Buchmesse doch als Präsenzveranstaltung abzuhalten, noch dazu im Oktober. Jedes Jahr, wenn ich aus Frankfurt zurückkomme, bin ich erkältet. Alle stecken dort alle an.

Enge Kundenbindung

Als Zwischenbuchhändler beliefern Sie Buchhandlungen. Was sind ihre Corona-Erfahrungen?

Dem kleinen und mittleren Buchhandel geht es überdurchschnittlich gut. Das liegt an der Kundenbindung, aber auch am überdurchschnittlichen Engagement der Buchhändler. Fast alle vermelden Umsatzzuwächse, aber sie schuften auch alle wie die Grubenponys. Die kleinen Buchhandlungen haben sich als so resistent erwiesen wie kaum eine andere Branche. Das hat vielfältige Gründe. Kleine Buchhandlungen haben eher Stammkundschaft. Die Stammkunden sind Vielkäufer. Sie überlegen sich Zuhause , was sie lesen wollen und bestellen das dann über die Onlineshops, Facebook, E-Mail oder die weiteren Kanäle, die der Buchhändler eingerichtet hat und holen die Titel am nächsten Tag ab.

Mehr auf Laufkundschaft angewiesen

Wo ist der Unterschied zu Großbuchhandlungen oder Filialisten?

Großbuchhandlungen siedeln sich in den Spitzenlagen der Innenstädte an. Geht dort die Frequenz zurück, sind sie unmittelbar betroffen, da sie mehr auf Laufkundschaft angewiesen sind und darauf, dass sich die Kunden länger im Laden aufhalten. Und die selbstständigen Buchhändler neigen auch zur Selbstausbeutung, die liefern abends noch mit dem Fahrrad aus.

Gibt es Veränderungen im Kaufverhalten?

Es gibt ein eindeutiges Comeback der Backlist, also des nicht-aktuellen Programms der Verlage, und zwar nicht nur „Liebe in Zeiten der Cholera“ und „Die Pest“. Die Kunden sagen: Dieses Buch wollte ich immer schon mal lesen, und jetzt ist die Zeit dafür. Ich selbst habe mir jüngst „Die Brüder Karamasow“ besorgt.

Die Firma Könemann richtet die Online-Shops der Buchhandlungen ein und pflegt sie. Wie geht es dem Online-Buchgeschäft?

Die Online-Umsätze der inhabergeführten Buchhandlungen haben sich vervielfacht, das brummt, das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir reden dabei über physische Bücher. Die E-Book-Zahlen stagnieren auf gleichem Niveau.

Das Weihnachtsgeschäft kommt nach vorne

Das eigentliche Geschäft steht noch bevor: Weihnachten.

Viele Umfragen bestätigen, dass die Kunden in diesem Jahr ihre Weihnachtsgeschäfte vor dem Dezember erledigen möchten. Das Weihnachtsgeschäft wird sich nach vorne verlagern, das merken wir jetzt schon. Die Buchhändler haben den Laden voll, die haben keine Zeit, zur Messe zu fahren.

Wird sich die Buchmesse durch Corona verändern?

Die Messe macht gerade eine deutliche Lernkurve durch. Jetzt wird versucht, mit Online-Veranstaltungen die verschiedenen Interessenten zu erreichen. Je nach Zielgruppe ist das unterschiedlich erfolgreich. Ein Buchhändler zum Beispiel hat rund 1000 Verlage, zu denen er Beziehungen unterhält. Soll er mit denen alle 30-minütige Videokonferenzen machen? Dazu hat er keine Zeit.

Ist das Digitale also nicht das Allheilmittel?

Wir werden alle dazulernen. Die Buchmesse muss sich verändern, sie muss digitaler werden, aber sie muss auch Formate finden, die in dieser von digitalen Veranstaltungen überfrachteten Zeit noch die nötige Aufmerksamkeit finden. Es gibt eine Übersättigung von Online-Formaten Aus diesem Grund bietet das Barsortiment Könemann auf der Buchmesse 2020 nur zwei Online-Veranstaltungen an, zum Kauf einer Buchhandlung und zum Verkauf einer Buchhandlung, das sind unsere Kernthemen.