Essen Ein großer Theatermacher legt Zeugnis ab: Heute erscheinen Jürgen Flimms Erinnerungen. Das Buch des verstorbenen Regisseurs enttäuscht.

Wem je das Glück zuteil wurde, Jürgen Flimm bester Laune im Gespräch zu treffen, der saß einem Feuerwerkskörper kunstsatten Entertainments gegenüber. Es sprühte, es funkelte. Eben noch deftig hemdsärmelig, dann geistreich bis versponnen, ein Bonmot gab es immer dazu. Nein: ganz viele.

Da muss, streckenweise mindestens, enttäuscht sein, wer dieses Buch liest. „Mit Herz und Mund und Tat und Leben“. Das ist ein Zitat, ein Bach-Choral. Und das sind wohl die schönsten Szenen auf diesen 350 Seiten Lebenserinnerungen, da der alte, durch viele Krankheiten geprüfte Theatermacher auf den ersten Seiten in seine kölsche Kindheit reist. Da verliebt sich der kleine Jürgen, „aufgeregt wie ein Zeisig“, in die Kunst, zuerst in die Musik, sitzt in Bachs großen Passionen, lauscht Günter Wand. Das fasst ihn an, lange bevor er neugierig-neidisch die kölsche Intellektuellen- und Promi-Elite im Café beäugt, den Eltern beibringt, dass Medizin nichts für ihn ist. Und ihn immer soviel Glück selbst in Niederlagen trifft, dass er plötzlich Assistent beim großen Fritz Kortner ist und überhaupt flott anklopft im Theater-Olymp. Es ist nun wirklich kein Geprotze, dass Jürgen Flimms Autobiografie auch eine Galerie der größten Namen ist, von August Everding bis Robert Wilson, von Will Quadflieg bis Vanessa Redgrave.

Ruhrtriennale 2006 : Jürgen Flimm konnte gut mit den Mächtigen. Hier mit NRW-Kulturstaatssekretär Hans-Heinrich Grosse-Brockhoff und Werner Müller (Evonik), der ihn damals an die Ruhr holte. Foto: OTTO, INGO / WAZ

Das liegt bei einem Mann, der 40 Jahre nie genial, aber doch oft bedeutend die deutschsprachige Theaterwelt geprägt hat, in der Natur der Sache. Was sich weniger gut liest: Das, was dabei herauskommt, wenn man seine Eitelkeit nicht im Griff hat und auch nach Jahrzehnten noch beleidigt ist. Es ist bald unschön klar, dass die eine Hälfte des Buches eine Abrechnung ist, die andere ein selbstgezimmertes Denkmal. Ob Sätze wie „Welch ein herrliches Gefühl, so begehrt zu sein“ eine Spur diskreter nicht auch möglich gewesen wären? Sind Politiker und Theatermächtige auf seiner Seite, nennt Flimm sie zuverlässig „klug“. Haben sie ihm Karrierewege verbaut, kriegen sie hier seinerseits das letzte Mal einen drauf. Das wirkt oft kleinkariert. Apropos klein: Es ist Flimms Erinnerungen nicht durchweg gegeben, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Wer vor 30 Jahren in Salzburg den Leporello gesungen hat, um nachher mit dem Regisseur zu speisen...

„Welch ein herrliches Gefühl, so begehrt zu sein“ Jürgen Flimm - ist mit Eigenliebe nicht zimperlich in seinem Buch

Ein gutes Dutzend charmanter Anekdoten sind schon dabei. Wie man in Gauklergestalt Knatsch mit Welt-Orchestern glättet, wie man die Nerven behält, wenn kein Schwein an den „Black Rider“ (der dann Welt-Beachtung erfahren wird) glaubt, da zeigt sich Flimm als der Listenreiche, was ihm oft, auch im Umgang mit der Macht, Flügel verliehen hat. Bedauerlich dagegen, wie wenig differenziert dieser Kenner des Theaterinneren seine Mimen beschreibt. Oft sind sie „begnadet“ oder „großartig“. Was sagt das?

Und dann ein unschön onkelhafter Ton, wenn es um Frauen geht – bis hin zu Loki Schmidt. Meist sind sie „hinreißend“ oder „reizend“ oder „entzückend“. Selbstkritik kommt vor, ist aber rar. Dass Flimm lebenslang (und zum Leidwesen seiner Umgebung) mangelnde Impulskontrolle aufwies, wird nur gestreift, wenn kurz „der alte Teufel Jähzorn“ Erwähnung findet.

Von all dem werden sich Verehrer eines Mannes, der in Hamburg, Köln, Berlin, Salzburg (und bei der Ruhrtriennale) an den Hebeln von Theaterdonner und anderen Kunstgewittern stand, noch nicht abschrecken lassen. Blamabel allerdings das Lektorat. Wer Emil Nolde „Ernst“ nennt, im Thalia einen „Mahlersaal“ (statt einen Malersaal) verortet, wer nicht weiß, wie ein Weltdirigent wie Sinopoli korrekt mit Vornamen heißt und fehlende Verben in Sätzen oder falsche Grammatik nicht bemerkt – wie soll man da noch ein günstiges Urteil fällen? Jürgen Flimm, der vor einem Jahr gestorben ist, hätte angesichts dieses Dilettierens wohl einen hübschen Tobsuchtsanfall hingelegt. Und dann gleich wieder rheinisch-leutselig gelacht. Weil alles Versagen ja immer auch sehr komisch ist.

