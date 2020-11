Brillanz und Zweifel: Zum 125. Geburtstag von Paul Hindemith

Er war einer der vielseitigsten, fleißigsten und einflussreichsten Komponisten des frühen 20. Jahrhunderts. Trotzdem gibt es bei ihm noch viel zu entdecken. Denn heute trifft Paul Hindemith in unserem Musikleben längst nicht auf die Beachtung, die ihm gebührt.

„Hin und zurück“: Der Titel seiner slapstickhaften Kurzoper (1927) klingt wie das Programm seines Lebens. Legte es der junge Hindemith darauf an, sein bürgerliches Publikum zu provozieren, so zog sich der reifere in religiöse Emigration zurück. Und zwar abrupt um 1929. Ließ Hindemith 1921 zuvor noch auf der Bühne die Nonne „Sancta Susanna“ dem Gekreuzigten verzückt das Lendentuch abreißen, um seinen Ruf als Bürgerschreck zu zementieren, identifizierte er sich in den frühen 30ern mit Heiligenmaler Grünwald.

Daraus sollte eine Oper entstehen, die die Krise des Komponisten unter den Wolken des drohenden Nationalsozialismus’ schonungslos dokumentiert. Im Zentrum: die Frage, ob sich ein Künstler inmitten staatlichen Terrors in seine Komponierstube verkriechen dürfe oder ob er Verantwortung für übernehmen soll, muss und kann. In „Mathis der Maler“ bleibt die Frage resignativ offen. Mit dieser Haltung ließ er sich nicht vor den propagandistischen Karren des angebrochenen „1000-jährigen Reichs“ spannen.

Vor 125 Jahren wurde der Komponist Paul Hindemith geboren

Obwohl Hindemith zu einer weit in die vorbarocke Musik zurückweisenden Tonsprache von spröder Schlichtheit fand, wurde das Werk auf den Index gesetzt. Gegen den entschiedenen Widerstand von Wilhelm Furtwängler, der sich in dieser Frage mit Goebbels überwarf und die Emigration Hindemiths nicht verhindern konnte. Bemerkenswert, dass sich Hindemith von seiner Frühphase auch nach dem Krieg distanzierte. Selbst seine Oper „Cardillac“ , eines der wenigen frühen Stücke, das Gnade vor seinen Augen fand, unterwarf er 1952 einer umfassenden Revision.

Hindemiths Oper „Mathis der Maler“ wurde von den Nazis auf den Index gesetzt

Seine Musik wurde zunehmend „katholischer“ und immer spröder, gipfelnd im „Requiem“ für A-cappella-Chor aus seinem Todesjahr 1963. Man brachte ihm zwar Anerkennung entgegen, mit seinem abweisenden Konservatismus blieb sein Einfluss in der Musikgeschichte der Nachkriegszeit episodenhaft. Die Schönberg-Schule lief Hindemith in Darmstadt und Donaueschingen, dessen Musiktage Hindemith 1926 mitbegründete, rasch den Rang ab. Er, der brillante Bratscher, zweifelte so sehr an sich, dass er in den 50er Jahren sogar das öffentliche Konzertieren aufgab. Umso mehr widmete er sich der Bildung des Nachwuchses, wofür er Musik in allen Besetzungen und Schwierigkeitsgraden komponierte und die Ergebnisse seiner Vortragsreihen aus der Exilzeit in den USA zu bedeutenden musiktheoretischen Schriften verarbeitete.

Im heutigen Musikleben spielen nur noch wenige Werke Hindemiths eine Rolle, neben „Cardillac“ und „Mathis der Maler“ nahezu nur noch die „Mathis-Symphonie“ und die Orchestervariationen nach Themen Carl Maria von Webers. Ein dürftiger Ausschnitt aus dem unüberschaubaren Gesamtoeuvre des Komponisten, der von seinem Vater gezwungen wurde, als Straßenmusikant Geld zu verdienen, bevor ihm eine Freistelle als Violinstudent in Frankfurt eine Ausbildung ermöglichte. Heute vor 125 Jahren kam Paul Hindemith in Frankfurt am Main zur Welt.