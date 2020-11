Bis nach Sibirien: Polly Clarks beeindruckendes Buch „Tiger“

Essen. Der Tiger in uns: Der Schottin Polly Clark gelingt ein Kunststück. In „Tiger“ blickt sie auf Mensch und Natur, ohne die Natur zu vermenschlichen.

In einem kleinen privaten Zoo in Devon, Südengland, begegnet die Tierpflegerin Frieda dem Tiger-Weibchen Luna. Es treffen zwei Versehrte aufeinander: Frieda ist nach einem brutalen Überfall medikamentensüchtig, der Privatzoo ist ihre letzte Chance. Luna wurde im Baby-Alter aus ihrer Heimat Sibirien verschleppt, in den Hinterhöfen Moskaus in wettgewinnbringenden Zweikämpfen verschlissen, sie hat ein Auge eingebüßt und die Fähigkeit, in Freiheit zu leben. Als Frieda Lunas Gehege betritt, erwartet sie den Tod: „Ich befand mich in den Armen eines Geschöpfs, das keine Grenzen kennt, dessen gnädige Entscheidung, mir nah zu sein, mich überwältigte.“

Der Schottin Polly Clark gelingt mit ihrem Roman „Tiger“ das Kunststück, Mensch und Natur in Beziehung zu setzen, ohne dabei die Natur zu vermenschlichen. Auf Recherchereise in Sibirien hat die Lyrikerin und Romanautorin erfahren, wie bedroht der Lebensraum der Tiger ist, wie fragil das Gleichgewicht. Sie erzählt vom indigenen Stamm der Udehe, die die Tiger verehren – und nun erleben müssen, dass die Tiere in ihre Dörfer kommen. Sie erzählt von Klimawandel, schwindenden Jagdgebieten und Wildjägern und schließlich von dem Mädchen Sina und dem Tierschützer Tomas. Er wird es sein, der die Spuren der gefangenen Luna verfolgt, über Moskau bis nach England, der ihre im Zoo geborenen Nachkommen wieder auswildert – und so schließlich Frieda trifft.

Die Sorge um die Natur steht im Zentrum der Erzählung

Wie Polly Clark mit Zeiten und Orten jongliert, wie sie das große menschliche Gefühl nicht scheut und doch stets die Sorge um die Natur im Zentrum ihrer Erzählung steht, das erinnert an die norwegische Erfolgsautorin Maja Lunde . In Deutschland erscheint Clarks Roman, der in der engsten Auswahl für den schottischen National Book Award stand, im Münchner Verlag der ehemaligen Piper-Progammleiterin Julia Eisele. Ein Glücksgriff!

Polly Clark: Tiger. Aus dem Englischen von Ursula Sturm. Eisele Verlag, 432 Seiten, 22 €