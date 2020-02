Bei diesem Godot in Dortmund ist beinahe Schluss mit Warten

Nein, Herr Godot hat sich an diesem Abend wieder nicht blicken lassen. Dabei wäre das vielleicht der ultimative Trumpf gewesen, mit dem Regisseur Marcus Lobbes sein Publikum am Ende vollends überrascht hätte. Schließlich gab er sich in den zweieinhalb Stunden zuvor einige Mühe, dem Theaterklassiker von Samuel Beckett möglichst unerschrocken die Stirn zu bieten. Da hätte ein unerwarteter Auftritt des berühmten Titelhelden fast schon ins Konzept gepasst.

Doch Godot kommt naturgemäß nicht. Dafür öffnet sich der hintere Teil der Bühne und der etwa 30-köpfige Dortmunder Sprechchor tritt auf, der an ein legendäres Kinderlied erinnert, das auch in Becketts Stück im zweiten Akt einen Ehrenplatz inne hat: „Ein Hund kam in die Küche“, tönt es gut gelaunt in Endlosschleife, „und stahl dem Koch ein Ei.“ Dazu stehen tatsächlich in Kostümen nebeneinander aufgereiht: ein Hund, ein Koch und ein Ei, und gemeinsam winken sie fröhlich in die Runde.

Kein Kniefall wie mit Matthias Hartmanns goldenem Rahmen

Man muss nicht jede Idee teilen, die Marcus Lobbes sich ausgedacht hat, um Becketts Jahrhundert-Farce „Warten auf Godot“ am Theater Dortmund ein zeitgemäßes, manchmal allzu buntes Update zu verpassen. Dabei ist es durchaus ein hehres Anliegen, die existentielle Kraft des Dramas in neue Formen gießen zu wollen, denn fast 70 Jahre nach der Uraufführung in Paris scheinen manche Deutungen fast reif fürs Museum zu sein. So wie 2002, als der Bochumer Ex-Intendant Matthias Hartmann das Werk in einem goldenen Rahmen spielen ließ. Eine solche Art des Kniefalls möchte Lobbes tunlichst vermeiden.

Was seine Inszenierung indes komplett vermissen lässt, ist der Zauber des Wartens. Wladimir und Estragon, die gestrandeten Landstreicher, warten auf ihren Heilsbringer – und dieser endlose, kräftezehrende und vor allem ziemlich sinnlose Vorgang kann zum großen Theaterglück werden, wenn er gut gespielt ist und konsequent durchgehalten wird. Da reicht es fast schon, wenn Estragon nur so dasitzt und an seiner Rübe knabbert.

Marcus Lobbes fehlt Geduld und Mut

Lobbes fehlt dafür die Geduld und wohl auch der Mut. Bei ihm warten die beiden nicht, sie sind vielmehr immer gut beschäftigt. Aus einem großen Loch in der Bühnenmitte tauchen sie wie Harkeline mit Strumpfhosen und Federhüten auf und schlagen die Zeit tot, indem sie die vielen Utensilien, die sie eifrig hervor holen, quer über die mit allerlei Herbstlaub ausgelegte Bühne verteilen. Da wird die Kühlbox geplündert, BigMac gegessen und mit dem Zauberstab getrickst.

Das Bühnenbild von Pia Maria Mackert verlängert das behagliche Ambiente des Theatersaals mit seinen hölzernen Wandvertäfelungen und den roten Sitzen bis in die groteske Szenerie hinein. Statt das karge Beckett-Bäumchen zu zeigen, gibt eine Leinwand im Hintergrund den Blick frei aufs funkelnde Firmament. Die bewährte Deutung, Godot könne ebenso Gott sein wie der Tod, schwingt hier durchaus sinnfällig mit.

Andreas Beck ist ein warmherziger Wladimir, Uwe Rohbeck eine Estragon-Mimose

Die berührende Männerfreundschaft der beiden Leidensgenossen rückt Lobbes vor allem im stärkeren zweiten Teil in den Mittelpunkt, in dem nach allerlei Jux dann auch etwas die Tragik dieser verfahrenen Situation erforscht wird. Die Kälte und Gewalt, die in Becketts Dialogen lauern, lässt der Regisseur weitgehend unberührt, dafür gibt er den Figuren einen viel zu sympathischen Anstrich.

Andreas Beck spielt einen enttäuschten, warmherzigen Wladimir, der stampfend wie ein bockiges Kind darauf beharrt, keinen Millimeter von seinem Platz weichen zu wollen. Uwe Rohbeck gibt seinen Estragon dagegen treffend als Mimose, das triste Leben in der Zeitschleife bereitet ihm einige Freude. Man schaut den beiden gern beim Scheitern zu.

Martin Weigel verleiht Pozzo kantige Schärfe

Der Auftritt des Herrn Pozzo und seines Prügelknaben Lucky ist clever ersonnen. Statt den Knecht am Halsband zu führen, sind beide durch ein langes Seil schicksalhaft aneinander gekettet. Martin Weigel verleiht dem Pozzo kantige Schärfe, während Christian Freund den irren Lucky-Monolog wie ein Dauerfeuer durch den Saal schießt.

Am Ende gibt‘s viel Jubel fürs Ensemble und eher höflichen Beifall fürs Regieteam, dem kein wirklich origineller Ansatz eingefallen ist, Becketts Werk zu knacken. Für einen unterhaltsamen Abend reicht es aber allemal.

Dauer: ca. 2,5 Stunden inklusive Pause. Termine: 0231 / 50 27 222.