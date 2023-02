„Bang Bang Rock & Roll“: Art Brut im Gebäude 9 in Köln

Am Donnerstag, 23. Februar, in Köln live zu sehen: Art Brut aus London.

Köln. „Bang Bang Rock & Roll“ heißt das gefeierte Debüt von Art Brut. Am 23. Februar spielen die Briten ihr Werk von 2005 noch einmal in Köln.

„Look at us, we formed a Band!“ Die Ansage ist eindeutig, wer sich so positioniert, verfügt wohl nicht gerade über zu wenig Selbstbewusstsein. Die Zeile stammt von Eddie Argos, Sänger und Frontmann der Band Art Brut.

2003 in London gegründet, startet die Formation, dessen Namen sich an die gleichnamige alternative Kunstbewegung mit „Formed a Band“ fulminant durch. Art Brut erhalten einen Plattenvertrag von Rough Trade, dem seit der Punk Revolution in f*ing Great Britain jahrzehntelang begehrtesten Label der Underground-Musikszene. Der Song erreicht im Mai 2004 immerhin Platz 52 der UK-Charts und wird später vom renommierten US-Magazin „Rolling Stone“ sogar zur „Single des Jahres“ gekürt.

Hochgelobte „Class of 2005“

Fast zwei Jahrzehnte später sind Art Brut nun mit ihrem Frühwerk auf Tour. „Bang Bang Rock & Roll“ heißt ihr erster Longplayer („Album des Monats“ im „Musikexpress“), auf dem neben „Formed a Band“ weitere Kracher wie „Emily Kane“ und „Modern Art“ die Formation zu einem der heißesten Acts der sogenannten „Class of 2005“ machen.

Art Brut sind (vor-) laut, lärmend und so im besten Sinne wahre Erben des Punk. Eddie Argos breitet dabei in den Songtexten mit Shout-out-Sprechgesang gerne sein ganzes Innenleben aus, das macht den optisch eher dekadent-schnöselig wirkenden Bandleader sympathisch – zu sehen nun auf kleiner Europatour, mit allerdings nur einem Zwischenstopp in NRW.

Tickets für die Show in Köln

Art Brut performing „Bang Bang Rock & Roll“, Donnerstag, 23. Februar 2023, Einlass 19 Uhr, Beginn 20 Uhr. Tickets für 21 Euro (plus Gebühren) auf https://www.eventim.de/event/art-brut-gebaeude-9-15449771/?affiliate=TUG.

