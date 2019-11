„b.41“: Schläpfers letzte Premiere fürs Ballett am Rhein

Düsseldorf. 2020 wechselt Martin Schläpfer nach Wien. Jetzt hat Düsseldorfs Ballettchef seine letzte Choreographie fürs Ballett am Rhein zur Premiere gebracht.

Viele Cellokonzerte sind bereits ‚vertanzt’ worden. Doch an Schostakowitschs zweites Konzert in g-moll, weniger virtuos als träumerisch in sich gekehrt, wagt sich jetzt Martin Schläpfer. In seiner letzten Spielzeit als Chef des Balletts am Rhein präsentiert er dieses Opus voll von kreisenden Klagegesängen, perkussiven Passagen und wuchtigen Trommelschlägen im neuen Ballettabend b.41, in der nicht voll besetzten Rheinoper in Düsseldorf.