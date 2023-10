Aufarbeitung der Gefühle im Düsseldorfer Schauspielhaus

Jubel für „Dschinns“ - Roman über türkisches Familien-Drama von Fatma Aydemir im Düsseldorfer Schauspielhaus aufgeführt

Düsseldorf. Ein eleganter Schrank klebt an der Wand. Ein anderer steckt zur Hälfte, wie gerammt, im Parkett Boden. Daneben ein ähnlich langer Tisch, der aus dem Boden herauswächst. Stühle kreuz und quer. Einiges liegt und läuft schief in der geräumigen Wohnung, die Hüseyin gerade gekauft hat. In Istanbul, nicht nur seiner Traumstadt. Pünktlich zum Beginn seiner Rente und kurz vor dem 60. Geburtstag will er sein neues Heim beziehen - der türkische Arbeiter, der über 30 Jahre in Deutschland schuftete, um eine Frau und vier Kinder zu ernähren. Doch wie aus heiterem Himmel ereilt Hüseyin (Nurettin Akar) ein plötzlicher Herztod.

Wurde er Opfer von übergroßer Freude? Waren es böse Geister oder der Druck der vielen lebenslangen Geheimnisse, dem sein Herz nicht mehr standhalten konnte? Genannt im Türkischen „Dschinns“. So der Titel des 2022 erschienen Romans aus dem Migrantenfamilien-Milieu von Fatma Aydemir, der (im Februar in Berlin uraufgeführt) jetzt in der Bühnenfassung von Birgit Lengers erstmals im Schauspielhaus zu erleben ist. In origineller Ausstattung von Paulina Barreiro und einer jungen, lautstarken und bewegungs-intensiven Inszenierung mit reichlich Musik, nach der Premiere bejubelt von einem überwiegend jungen Publikum. Bunt zusammengewürfelt ist Gruppe von überwiegend türkisch stämmigen Laien-Darstellern des Düsseldorfer ‚Stadt:Kollektivs‘.

Außerdem knüpft die deutsch-türkische Autorin und Journalistin weitere Auflagen an eine Aufführung: 50 Prozent der Schauspieler müssen Erfahrung mit Rassismus haben, weitere 50 Prozent sich als queer definieren. Nicht einfach dürfte das Casting für das Regieteam von Bassam Ghazi gewesen sein. Ghazi bringt jedenfalls das Original textnah und mit ausdrucksstarken Typen auf die angeschrägte Bühne: Die gesamte Familie reist sofort zur Beerdigung von Papa nach Istanbul. Zumindest versuchen sie es pünktlich zu sein. Sofort setzt die persönliche Aufarbeitung ihrer Geschichte ein. Jeder/jede erinnert sich aus seiner/ihrer Perspektive an die Beziehung zu ihrem stets schweigsamen Vater, zu ihrer jetzt noch überwiegend ausweichenden Mutter. Erinnerungen aus der Pubertät oder, wie bei der Ältesten Sevda, von ihrer allzu frühen Hochzeit, Trennung von ihrem türkischen Mann und Alleinerziehung von zwei Kindern.

Bahar Güngör-Candemir spielt Tochter Sevda

Klar, dass das damals für die Eltern ein Tabu-Bruch war. Vor fünf Jahren kam es zum Bruch zwischen Sevda und Vater Hüseyin. Und sie konnte sich vor dessen plötzlichem Tod nicht mehr versöhnen. Jeder berichtet aus seiner Erfahrung die Konflikte, die den Haussegen in Hüseyins Haus erschütterten. Witwe Emine (Ilkay Yilmaz), die Töchter Sevda (Bahar Güngör-Candemir) und Peri (Burcu Akun) wie auch die Söhne Hakan (Cem Bingöl) und Ümit (Sandun H. Guruge). Alle Protagnisten – typengerecht besetzt - halten die Spannung zwei Stunden lang aufrecht. Je nach Charakter fahren sie – wie der zappelig tänzelnde und hypernervöse Hakan – aus der Haut oder legen sich lautstark mit Polizisten an. Oder versinken, wie Ümit, in gefühligem Selbstmitleid und Schweigen: Kaum denkbar, dass der jüngste Spross den Eltern erklärt, dass er schwul ist und sich in seinen Fußball-Freund Tobias verliebt hat. Genauso wenig wie Peri es wagt, ihre Abtreibung zu beichten. So entlarven sie, in der Trauer über den Tod des Vaters, lang gehütete Geheimnisse. Vor sich und ihren Geschwistern. Nur allmählich binden sie ihre Mutter Emine ein, die vor fast 30 Jahren ihren erstgeborenen Sohn Ciwan ihrer Schwägerin geben musste und das verschwiegen, bis dieser nun nach Hüseyins Tod auftaucht. Dass er obendrein transsexuell ist, stellt Emines Wertekodex auf den Kopf. Die Mutter, die immer nur das Beste für die Familie wollte und schwieg, sieht sich heftigen Vorwürfen ihrer Kinder ausgesetzt.

Sie türmen sich auf und sind wie Sprengstoff angesichts gesellschaftlicher und religiöser Zwänge in traditionellen orientalischen Familien. Insgesamt entfachen die Darsteller, in pausenlosen zwei Stunden, eine explosive Achterbahnfahrt der Gefühle, zu der es überall kommt - nicht nur in Familien mit Migrations-Hintergrund.

