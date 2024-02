Düsseldorf. Die Show „Kurios – Kabinett der Kuriositäten“ gastiert ab 8. März in Düsseldorf. Unsere Autorin war bei der Premiere in München.

Tief am Grund der See, im azurblauen Halbdunkel, ruht eine gigantische Hand aus Metall. Auch das Wesen, das sich darauf niedergelassen hat, ist regungslos. Aber ist es nur eins? Oder sind es viele? Das schimmernde Knäuel aus Leibern erwacht zum Leben, entwirrt sich mit langsamen, fließenden Bewegungen und offenbart seine wahre Gestalt. Trotz des Wissens, dass es vier Artistinnen sind, die sich da, scheinbar knochenlos, umwinden und umschlängeln, in schnellem Wechsel immer neue Formationen bildend, ist die Illusion perfekt, dass es sich hier um farbenprächtige Flossenträger handelt.