Essen/Dortmund. 3000 Klassik-Fans in Essen feierten jetzt Star-Cellist Kian Soltani, Maestro Tugan Sokhiev und das überragende Mahler Chamber Orchestra .

Ein Konzert wie ein Rausch und doch nicht losgelöst aus schlimmen Zeiten: Der umjubelte Solist widmet seine Zugabe am zweiten Jahrestag des Überfalls auf die Ukraine allen, die um ihre Heimat fürchten. Und der Dirigent selbst ist Teil dieses politischen Dramas: Er verließ als Chef das Moskauer Bolschoi-Theater wenige Wochen nach dem Einmarsch seiner russischen Landsleute.

Die Rede ist vom Ausnahme-Cellisten Kian Soltani und vom großen Dirigenten Turgan Sokhiev. Mit dem jüngsten, erst 1997 gegründeten Orchester unter den Besten der Welt, feierten sie zwei Abende lang Triumphe, erst in Essens Philharmonie, dann in Dortmunds Konzerthaus. Der lange Abend mit dem Mahler Chamber Orchestra (MCO) durfte auch verwöhnteste Ohren in Hochspannung versetzen. Schon die Eröffnung war eine Offenbarung in Sachen Klangkultur: Debussys „Nachmittag eines Fauns“ wurde als Pastell hingehaucht, berückender kann die mondäne Sinnlichkeit dieser tückischen kleinen Triebstudie kaum gezeichnet werden. Und das heikle Piano der Hörner: Perfektion von staunenswerter Selbstverständlichkeit.

Kian Soltani: umjubeltes Konzert in Essen und Dortmund

Dann trat Kian Soltani mit Dvořáks berühmten Cello-Konzert an, nicht zuletzt dem Komponisten selbst die Stirn bietend, der trotz dieses Geniestreichs sein Misstrauen gegenüber dem Instrument ja einst recht unverhohlen kundgetan hatte: „unten brummt es, oben schreit es“. Eben nicht, wenn es der Richtige spielt. Geradezu filigran violinesk eroberte Soltani die Höhen, vor allem aber riss er mit als Interpret, der die ganzen (wenn auch faszinierenden) technischen Herausforderungen nachgerade zur Nebensache erklärt. Denn Soltani durchwandert die Partitur als Sänger tiefer Empfindsamkeit und subtil agierender Seelenkundler: Keine Sekunde regiert „Hört her!“-Eitelkeit. Er schenkte dem am Ende stürmisch jubelnden Publikum Glücksmomente reihenweise.

Star zweier gefeierte Abende mit dem Mahler Chamber Orchestra in Essen und Dortmund: Kian Soltani. © Borggreve | marco borggreve

Schon mit Dvořák hatte sich Sokhiev als raffiniert konstruierender Klang-Architekt vorgestellt: in absoluter Präzision ohne kalten Drill, in extrem plastisch geführter Dynamik, in Detailversessenheit, die indes das große Ganze nie sabotiert. Kein Wunder, dass die Auswahl aus Prokofiews „Romeo und Julia“ eine (wenn auch etwas laute) Fanfare aus dem Olymp sinfonischer Dramatik wurde. Wie Fallbeile sausten die 15 Orchesterschläge („Tybalts Tod“) nieder. Und wann führten Violinen das Wort „bittersüß“ so furchterregend schön auf den Saiten? Ein großer Abend!