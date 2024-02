Essen. Neben dem neuen Comedy-Solo „Yallah Hopp!“ tourt er bald mit Liveband und eigenen Songs. Auf dem Album ist auch Peter Maffay zu hören.

Dass Bülent Ceylan Metal liebt, ist keine Neuigkeit. Bereits 2011 trat der Mannheimer erstmals auf dem legendären Wacken-Festival auf und unterhielt die Fans mit Kostproben aus seinen Comedy-Solos. 13 Jahre später sind die Haare immer noch lang und schwarz, die Lederjacke sitzt weiter wie angegossen, Ceylan wird wieder bei Wacken auftreten – nur diesmal mit Musik. „Ich liebe Menschen“ heißt sein erstes, am 1. März erscheinendes Album. Bereits der vorab ausgekoppelte Titelsong gibt die Richtung vor, er erinnert an klassische Neue-Deutsche-Härte-Bands wie Rammstein und Eisbrecher. Was die Platte sonst noch zu bieten hat, wie er Peter Maffay zum Duett überredete und worauf sich die Fans in seinem neuen Comedyprogramm „Yallah Hopp!“ freuen können, verriet er uns im Interview.