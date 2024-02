Bochum. Klößchen & Co. lösen live auf der Bühne einen neuen exklusiven Fall. Diese spannende Geschichte erwartet die Besucher in Bochum.

Seit 1979 lösen Tim, Karl, Klößchen und Gaby unter dem Akronym TKKG jugendgerechte Kriminalfälle. Zuerst als Buchreihe aus der Feder von Stefan Wolf (einem Pseudonym von Autor Rolf Kalmuczak) und seit 1981 auch als erfolgreiches Hörspiel. Im deutsprachigen Raum gilt TKKG als kommerziell erfolgreichste Buch- und Hörspielreihe nach „Die drei ???“. Im kommenden Jahr touren die Originalsprecher und -sprecherinnen mit einem exklusiven Fall durch die Republik und machen auch Halt in der Region.

Was passiert im exklusiven neuen Fall für die Tour?

Sechs Jahre nach ihrer erfolgreichen Premieren-Tournee kehren Sascha Draeger (Tim), Tobias Diakow (Karl), Manou Lubowski (Klößchen) und Rhea Harder-Vennewald (Gaby) zurück auf die deutschen Bühnen. Doch welche Geschichte vertonen die vier in Bochum, Münster und Köln live? „Schatten der Unterwelt“ heißt das Stück, in dem es um eine spannende U-Bahn-Fahrt in der fiktiven Stadt „Millionenstadt“ geht. Es ist die erste Fahrt der neuen U-Bahnlinie und die Stimmung tief unter der Erde könnte nicht besser sein.

Plötzlich hallt ein dumpfer Knall durch den Tunnel und ein Stromausfall bringt die Bahn zum Stehen. Tim, Karl, Gaby und Klößchen verlassen den Wagen über den Notausstieg und laufen mit Taschenlampen zum gespenstisch dunklen Geisterbahnhof. TKKG trauen ihren Augen nicht: Auf dem Bahnsteig klafft ein riesiges Loch, das direkt in den Keller des Stadtarchivs führt. Hinter dem Loch steckt der unangefochtene Herrscher der Unterwelt. Was genau er vorhat, das erfahren TKKG-Fans allerdings erst beim Live-Hörspiel.

So wollen TKKG 2025 Fanherzen höher schlagen lassen

Nach der Show sollten die Besucherinnen und Besucher nicht gleich aus dem Saal rasen. Denn: Die vier Protagonisten haben noch etwas Zeit für ihre Fans mitgebracht. Sie stehen – wenn der Fall gelöst ist – für Autogramme und Fotos parat.

