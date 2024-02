Köln. In den 90er Jahren tauchte die britische Band Moloko mit lässigem Elektropop auf. Sängerin Roisin Murphy ist nun solo auf Tour.

„Do you like my tight sweater?“ soll Roísín Murphy auf einer Party frech den britischen Produzenten Mark Brydon angemacht haben. Der fand nicht nur Roisin ihren engen Dress gut, sondern gründete mit ihr eine Band, die vor nunmehr fast 30 Jahren den Elektropop auf eine neue Ebene brachten.