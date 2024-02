Essen. Hundetrainer Martin Rütter tritt am Wochenende zweimal in Nordrhein-Westfalen auf. Worum es im Programm „Der will nur spielen!“ geht.

Was haben Rapper Eko Fresh, die Moderatorinnen Katrin Müller-Hohenstein und Nina Ruge, Schauspieler Martin Semmelrogge und Rapperin Sabrina Setlur gemeinsam? Sie sind prominent – und lernten von Martin Rütter Wertvolles zum Umgang mit ihren anspruchsvoll bis schwer erziehbaren Hunden. Ende der 2000er-Jahre wurde der Duisburger Tierpsychologe der breiten Öffentlichkeit bekannt, als ihn der Fernsehsender VOX mit einem eigenen Format austattete. Auf „Der Hundeprofi“ folgte schnell der „Der V.I.P. Hundeprofi“ mit 83 Episoden in acht Staffeln.

Zunehmende Popularität erarbeitete sich Rütter aber auch durch ausgiebiges Touren. Live fesselt der 53-Jährige sein Publikum nun auch schon im 14. Jahr mit seinem Infotainment-Programm rund um den besten Freund des Menschen. Die erste Bühnenshow „Hund-Deutsch / Deutsch-Hund“ besuchte etwa eine halbe Million Fans, die dazu veröffentlichte Live-DVD erreichte Dreifach-Platin. Mit „Der tut nix“, „nachSITZen“ und „Freispruch!“ folgten weitere Solos. Nach dem Ende der Corona-Krise 2022 startete Rütter mit seinem nun fünften Bühnen-Programm namens „Der will nur spielen!“.

Martin Rütter live in Bochum: Diese Tipps für Herrchen und Frauchen gab der Hundeprofi im Ruhrcongress

Martin Rütter: Themen rund um den Hund in „Der will nur spielen!“

Am kommenden Wochenende kann sich der „Hundeprofi“ auf kurze Heimwege freuen. Rütter, der heute in Bergheim lebt, tritt am Freitag, 23. Februar, in der Kölner Lanxess Arena, tags darauf in der Essener Grugahalle auf. Sprechen wird er dort über ein breites Potpourri an Themen rund um den Hund. Die Inhalte sind nicht immer nur lustiger Natur, sondern sollen auch zum Nachdenken anregen. So rechnet Rütter beispielsweise mit verschiedenen Zuchtstätten in In- wie Ausland ab. Dazu nutzt er Fotoeinblendungen von Stallungen und verdreckten Gehegen, die an schlimmste Tierhaltungen aus der Landwirtschaft erinnern.

Ob er sich dabei auch direkt über die Zoohandlung Zajac in seinem Geburtstort Duisburg auslässt? Im vergangenen August gab der Betrieb an, nach elf Jahren und erbitterten Protesten von Tierschützern den Verkauf von Welpen einzustellen. „Für die Tiere endet eine enorme Qual. Allein der Geräuschpegel in der Verkaufshalle, dem die jungen Hunde ausgesetzt sind, kann enorme Entwicklungsschäden bewirken“, sagte Rütter dieser Zeitung.

Martin Rütter: Vorsicht mit dem „Stöckchen“!

Rütter verrät in seiner Liveshow darüber hinaus, wo man Welpen am besten kauft. Grundsätzlich empfiehlt der Experte, die Seriosität der Züchter zu prüfen, sich bei der Auswahl Zeit zu lassen und auch in den Tierheimen vor Ort umzuschauen. Ist das Tier dann erstmal gekauft, folgen schnell die nächsten Herausforderungen. Womit soll der Vierbeiner spielen? Auf der Bühne erklärt Martin Rütter, warum man beim Umgang mit dem klassischen „Stöckchen“ im Park nebenan sehr vorsichtig sein sollte.

Mit „ichó“, einem Trainingsball für Personen mit Demenz, war Martin Rütter 2022 bei „Die Höhle der Löwen“ zu Gast. Dabei ging es auch um Erinnerungen an seine demenzkranke Mutter. © WAZ | ichó

Ohnehin ist der fünffache Vater ein Freund klarer Worte: Im vergangenen Jahr legte er sich öffentlichkeitswirksam mit Influencerin Enisa Bukvic (785.000 Follower auf Instagram) an, nachdem die frühere „Germany‘s Next Topmodel“-Teilnehmerin auf Instagram bekannt gab, ihre beiden französischen Bulldoggen an einen Hundetrainer mit fragwürdigen Methoden übergeben zu haben. „Mich machen solche Leute krank“, konstatierte er in seinem Podcast „Tierisch menschlich“. Seine Live-Show richtet sich eindeutig an diejenigen, die sich nicht „Hunde wie ein Accessoire anschaffen und bei der ersten Überforderung sofort wieder abgeben“. Und das scheinen erfreulicherweise weiterhin Hunderttausende zu sein.

Martin Rütter live: Die Termine in der Region

23.2. Köln (Lanxess Arena), 24.2. Essen (Grugahalle), 22.3. Krefeld (Yayla Arena), 23.3. Dortmund (Westfalenhalle, ausverkauft), 28.11. Hemer (Grohe Forum), 29.11. Olsberg (Konzerthalle), 30.11. Siegen (Siegerlandhalle), 19.12. Hagen (Stadthalle), 22.2.25 Düsseldorf (Mitsubishi Electric Halle). Karten ab ca. 50 €.