Düsseldorf. Einen Ausstellung im NRW-Forum widmet sich dem Trend am Fuß. Rund 250 Paare sind zu sehen, Sammlerstücke, Klassiker, Designer-Modelle.

Eins vorab: Die Schuhe des ehemaligen Außenministers haben es nicht in die Ausstellung geschafft. Dabei ist Joschka Fischers Amtseinführung unvergessen. Der Politiker, damals jung und wild, wurde im Dezember 1985 als erster grüner Minister in der hessischen Landesregierung vereidigt. Dazu trug er ein Tweed-Sakko und ausgebeulte Jeans. Doch das war egal. Das Land starrte teils amüsiert, teils fasziniert und teils schockiert auf seine Füße, die in unangemessenen Turnschuhen steckten. Fischer schrieb damit Geschichte. Aber eine imposantere Karriere haben seine Treter zurückgelegt. Heute sagt man Sneaker dazu. Und packt sie in ein Museum.

Und auch wenn Fischers Original-Modell nicht dabei ist (die Schuhe stehen im Deutschen Ledermuseum in Offenbach) – das NRW-Forum in Düsseldorf widmet den Kult-Schuhen mit der Gummisohle eine sehenswerte Ausstellung. Rund 250 Paare werden präsentiert, legendäre, stilbildende, sündhaft teure und zukunftstaugliche Modelle. Kuratorin Alina Fuchte tritt damit den Beweis an, dass Sneaker nicht einfach nur Turnschuhe sind. Sie sind Lebensgefühl und Imagepflege, Mode-, Kunst- und hochdotiertes Sammler-Objekt und somit längst salonfähig geworden.

Auch Modelabel wie Louis Vuitton und Balenciaga machen Sneaker

Dabei geht es beim Rundgang weniger um Zeitgeschichte als um den Aufstieg des ehemaligen Sportartikels. Ab Mitte der Achtziger holte die Basketball- und Hip-Hop-Szene den Turnschuh vom Sportplatz auf die Straße. Von dort aus erreichte er die breite Masse, landete in den Chefetagen und schließlich auf den Laufstegen. „Heute sind von 20 Milliarden Schuhen, die weltweit jährlich produziert werden, ein Viertel Sneaker“, sagt Alina Fuchte. Neben Adidas, Puma und Nike setzen auch Modelabel wie Louis Vuitton und Balenciaga auf Turnschuhe.

Viele schicke Schuhe im Düsseldorfer NRW-Forum. Hier der Nike Blazer Mid 77 Flyleather. © FUNKE Foto Services | Lars Heidrich

Inzwischen campieren Fans für die neusten Modelle vor Geschäften, viele Serien werden bewusst limitiert auf den Markt geworfen. Dabei schaffte es der Nike SB Pigeon Dunk im Zusammenhang mit dem Sneaker Riot 2005 sogar auf die Titelseite der New York Post: Jugendliche harrten Tage vor dem Verkaufsstart im Schnee vor dem Store aus. Die Polizei hielt die Masse in Schach, es soll zu Festnahmen gekommen sein. Die Glücklichen, die ein Paar ergattert hatten, wurden aus Sicherheitsgründen mit dem Taxi nach Hause gefahren. Auch dieses Objekt der Begierde ist in der Düsseldorfer Ausstellung zu sehen, mit einem Artikel über seinen fulminanten Start: Auf den ersten Blick ist es vor allem – grau.

Wer zur Schau vordringen will, muss durch einen riesigen Schuhkarton. Dahinter: Sneaker, wohin man blickt. Dazu Hip-Hop-Klänge. Und eine Ecke, in der man selbst ein paar Basketball-Körbe werfen kann. Doch zuvor fällt der Blick auf einen Star der Szene, den Mag aus dem Film „Zurück in die Zukunft“ (1989). Ein Turnschuh, der leuchten und sich selbst zubinden konnte, entworfen vom Nike-Designer Tinker Hatfield – für die Schnürung zog die Filmcrew seinerzeit noch die Senkel aus dem Unterboden fest. Am 21. Oktober 2015, dem Tag, an dem die Filmfigur Marty McFly in der Zukunft ankam, warf der Sporthersteller dann den selbstschnürenden Air Mag in limitierter Edition auf den Markt. Im NRW-Forum ist er neben seinem Leinwand-Vorbild zu sehen, ausgestattet mit kleinen Schaltern und LEDs. Heutiger Wert: ein sechsstelliger Betrag. Einer der begehrtesten Sneaker der Welt.

Die Sneaker-Schau zeigt Klassiker wie den Adidas-Superstar und Air Jordan 1

Anfangs geht es anhand von Originalen aus den 70ern um die Erfolgsgeschichte. Da ist etwa der Adidas Micropacer anno 1984, der bereits Geschwindigkeit, Tempo und Kalorienverbrauch beim Joggen messen konnte. Ein weiteres Highlight: die Serie des Air Jordan 1 von 1985 in 20 Farbzusammenstellungen. Oder der Adidas Superstar, der Oldie von 1969. Die Hip-Hopper von Run-D.M.C widmeten ihm 1986 den Song „My Adidas“, beim Konzert sollen die Fans ihre Turnschuhe in die Luft gehalten haben. Oder der Nike Cortez, der durch den Film „Forrest Gump“ mit Tom Hanks berühmt wurde, weil der damit seine Laufstrecken absolvierte.

Turnschuhe als Ausstellungsstücke präsentiert die Schau „Sneaker“, die bis 26. Mai im NRW-Forum in Düsseldorf zu sehen ist. © FUNKE Foto Services | Lars Heidrich

Oder die „Big Red Boot“, in jedem Fall ein Blickfang. Klobige rote kugelige Schaumstoff-Stiefel, bei denen man sich fast wünscht, jemand würde sie heute zur Vereidigung tragen, damit es mal wieder etwas zu lachen gibt. Paris Hilton, so hört man, wurde in einem ähnlichen Modell gesichtet. Und das ist noch längst nicht alles, was sich Designer ausgedacht haben: Eine Sneaker-Serie trägt Stadtpläne von Städten wie Berlin oder New York in der Sohle, bei einem Paar schauen Teddybären aus dem Schaft. Ein Tiffany-Modell kommt im patentierten Blau mit Plaketten aus Sterlingsilber daher. Ein anderes ist mit Lego verziert. Oder mit Swarowski-Steinen. Und dann gibt es noch den Adidas Lego Superstar zum komplett Selberbauen, Kuratorin Alina Fuchte zählte 700 Teile.

Das letzte der fünf Kapitel schließlich ist der Zukunft gewidmet. Hier geht es um Langlebigkeit, abbaubare Produkte und natürliche Materialien wie Kork, gepresstes Heu und Blumen – spacige Sohlen, die aus dem 3D-Drucker kommen. Bevor es wieder nach draußen geht, kann man noch das eigene Schuhwerk museumsreif in Szene setzen. Der Spiegel für Selfies wirft ein Paar Frauenbeine in Sneakern zurück. Sehen aus wie – Turnschuhe.