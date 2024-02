Düsseldorf. Der Kanadier Bryan Adams kommt auf „So Happy It Hurts“-Tour nach NRW. Wo und wann es Karten gibt – und wer sie zuerst kaufen darf.

Der kanadische Rockstar Bryan Adams beehrt im Herbst wieder einmal seine deutschen Fans: Im Rahmen seiner „So Happy It Hurts“-Tour gibt er hierzulande fünf Konzerte, das erste davon am 5.10.2024 im Düsseldorfer PSD Bank Dome. Der allgemeine Vorverkauf startet am Freitag, 23.2. um 10 Uhr. Aber bereits einen Tag zuvor, am 22.2. ab 10 Uhr, können Fans Karten online bei Ticketmaster erwerben. Noch früher dürfen Kunden/Abonnenten von RTL+ und Telekom bei ihren jeweiligen Prio-Presales zuschlagen: sie beginnen schon am Mittwoch, 21.2. um 10 Uhr.

Bryan Adams 2024 in Düsseldorf: Rock-Hits und zeitlose Liebesballaden

Rockhymnen und rauer Gesang wurden zu seinen Markenzeichen, aber auch gediegene Balladen. „Everything I Do“, die Rock-Schnulze aus dem „Robin Hood“-Film, wird als eine der erfolgreichsten Singles überhaupt in die Annalen der Rockgeschichte eingehen. Hits wie „Have You Ever Really Loved A Woman?“, „The Only Thing That Looks Good On Me Is You“, „Heaven”, „Cloud No. 9”, „The Best Of Me”, „Here I Am” oder “So Happy It Hurts” zählen zu weiteren herausragenden Chartbreakern. Bekanntester Song des 64-Jährigen bleibt aber denn wohl für immer der Party-Klassiker „Summer of ‚69“

Bryan Adams: Bühnenenergie, aber auch Kreativität an der Kamera

In den letzten Jahren hat Bryan Adams auch als Fotograf auf sich aufmerksam machen können. Im Frühjahr 2022 zeigte er seine Bilder auch im Hagener Ersnt-Osthaus-Museum. Für den Broadway-Musical-Erfolg „Pretty Woman“ schrieb Bryan Adams den Soundtrack. Zu seinen Auszeichnungen zählen der GRAMMY und der American Music Award sowie 3 Oscar- und 5 Golden Globe-Nominierungen. Nach Deutschland kommt Bryan Adams im Herbst u.a. wieder mit seinem langjährigen Begleiter Keith Scott an der Leadgitarre. Versprochen werden mehr als zwei Stunden ungebremste Energie auf der Bühne – analog zu dem Versprechen seines Millionensellers „Let’s Make A Night To Remember“.