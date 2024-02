Berlin. Flop oder Gold wert? Bei der Berlinale sind „Sterben“, „In Liebe, Eure Hilde“ und „Andrea lässt sich scheiden“ im Rennen. Unsere Kritik

Eine Frage der Berlinale 2024 könnte auch heißen: Ist das Kunst oder kann das weg? Am deutschen Bären-Kandidaten „Sterben“ scheiden sich die Geister. Wuchtiges Werk, welches ans Eingemachte geht und zwischen bewegender Tragödie und befreiendem Klamauk rigoros jongliert? Oder eben doch nur Klischeekiste nach Seifenopern-Strickmuster mit Mätzchen-Einlage? Die hochkarätige Besetzung reicht von Lars Eidinger über Corinna Harfouch bis Lilith Stangenberg und Ronald Zehrfeld.

Ist Lars Eidinger ein Berlinale-Kandidat für den Bären. Urteile gehen weit auseinander

Aufgeteilt in Kapitel erzählt Berlinale-Stammgast Matthias Glasner von der Familie Lunies. Der demente Vater büchst gerne aus dem Heim aus. Der Mutter, mit Diabetes, Krebs und Nierenversagen geschlagen, schwinden die Kräfte. Das Verhältnis zum Sohn, einem frustrierten Dirigenten, ist zerrüttet. Der wiederum trägt sein Päckchen mit dem besten, chronisch depressiven Kumpel sowie der Ex-Freundin, die ihn ständig ausnutzt. Derweil die Schwester gerne zur Flasche greift und ihre aktuelle Affäre mit einem verheirateten Zahnarzt feiert. Ein Panoptikum der Todgeweihten, dem es freilich spürbar an der Glaubwürdigkeit seiner Figuren fehlt. Zu viel Getue und Effekthascherei verhindern, dass der Empathie-Funke zum Publikum nicht überspringen will. Die groteske Story wirkt eher angestrengt als originell. Und Eidinger? Für die einen einmal mehr der „King of overacting“, für die anderen einer der wenigen deutschen Darsteller mit charismatischer Grandezza. Ende April kann sich jeder sein eigenes Bild machen, da gibt es „Sterben“ im Kino.

Andreas Dresens Film „In Liebe, Eure Hilde“ ist ein Kandidat der Berlinale

Unumstrittenes Qualitätskino von Altmeister Andreas Dresen. Szene aus „In Liebe Eure Hilde“. Der Film ist im Wettbewerb der Berlinale 2024. © Pandora Film | © Frederic Batier

Mit gewohnt großer Liebe zu seinen Figuren erzählt Andreas Dresen mit „In Liebe, Eure Hilde“ die bewegende Lovestory zwischen der selbstbewussten Titelheldin, die sich im Berlin 1942 heftig in ein Mitglied der Widerstandsgruppe „Rote Kapelle“ verliebt. Einem unbeschwerten Sommer folgt die Verhaftung. Im Gefängnis bringt die junge Mutter unter größten Qualen ihr Kind zur Welt und wächst über sich hinaus.

Von soviel Souveränität im Umgang der jüngeren Zeitgeschichte kann „Treasure“ von Julia von Heinz nur träumen. Sie erzählt von einem Holocaust-Überlebenden, der nach dem Fall des Eisernen Vorhangs mit seiner amerikanischen Tochter in eine alte Heimat Polen reist. Solch eine sentimentale Vater-Tochter-Schmonzette vor der realen KZ-Kulisse Auschwitz spielen zu lassen, hinterlässt einen mehr als schalen Nachgeschmack.

Wie man dem heiklen Thema tatsächlich gerecht werden kann, zeigt Oscar-Kandidatin Sandra Hüller nächste Woche im Kino, in „The Zone of Interest“.

Josef Hader bringt der Berlinale eine starke Komödie: „Andrea lässt sich scheiden“

Zwischen all den typisch schweren Themen der Berlinale, sorgt der Österreicher Kabarettist Josef Hader für den komischen Kontrast. In seiner zweiten Regiearbeit „Andrea lässt sich scheiden“ erzählt er von den lakonisch komischen Folgen eines Verkehrsunfalls.

Komik mit Tiefgang: Szene aus „Andrea lässt sich scheiden“, in dem Regisseur Josef Hader auch mitspielt. Unsere Szene zeigt ihn mit Birgit Minichmayr. © © wega film | © wega film

Eine Polizistin gerät in Verdacht, doch dann übernimmt ein Religionslehrer die Schuld. Schuld und Sühne in Niederösterreich. Ein echter Leuchtturm auf dieser bislang eher durchwachsenen Berlinale.