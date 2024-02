In der Region. Die Osterkirmes gehört zu Ostern wie bunte Eier und Schokohasen. Hier sind Plätze, wo die Schausteller in NRW 2024 ihre Buden aufbauen.

Kein Ostern ohne Osterkirmes. In NRW gibt es zum Fest zahlreiche Rummelplätze.

Auf rund 24.000 Quadratmetern gibt es mit der FreDOlino den größten Rummel in Dortmund.

Viele Schausteller passen an den Familientagen die Preise nach unten an.

Wir haben die bekannteste Osterkirmessen im Überblick.

Der Geruch von Popcorn, Zuckerwatte, Crêpes und Bratwurst, die Werberufe der Schausteller, die Schreie von Besuchern der Fahrgeschäfte - ein Besuch auf der Kirmes lohnt sich fast immer. Bereits an den Karnevalswochenenden erfreuten sich in Dortmund, Bottrop und Köln schon Zehntausende auf den ersten Rummelplätzen des Jahres 2024.

Allerdings geht die Rummelsaison traditionell erst in der zweiten Märzhälfte so richtig los. Und bereits kurz vor Beginn der Osterferien startet auch schon die Recklinghäuser Palmkirmes. Unsere Übersicht zeigt, auf welche Kirmessen sich Familien und Freunde rund um Ostern freuen dürfen.

Im März geht die Kirmessaison eigentlich erst richtig los. Den Auftakt macht dabei die Palmkirmes in Recklinghausen. (Symbolbild) © FUNKE Foto Services | Dirk A. Friedrich

Palmkirmes Recklinghausen

Rund eine Million Menschen war 2023 zu Gast bei der Palmkirmes. Den Vorjahreserfolg wollen die Veranstalter vom 15.-24. März wiederholen. Zu den Attraktionen gibt es aktuell noch kaum Informationen, diese sollen aber zeitnah veröffentlicht werden. Fest steht schon: Der Dienstag, 19.3., wird zum „Kindertag“, bei dem der Nachwuchs prominente Persönlichkeiten treffen kann. Zudem gibt es am Folgedonnerstag (21.3.) ab 21.30 Uhr ein Musik-Feuerwerk.

Palmkirmes, 15.-24.3., geöffnet Fr+Sa 14-0 Uhr, So 11-23 Uhr, Mo-Do 14-23 Uhr, Saatbruchgelände an der Vestlandhalle, Recklinghausen.

Die mit Abstand flächengrößte Osterkirmes gibt‘s auf dem Dortmunder Fredenbaumplatz: freDOlino © freDOlino | freDOlino

freDOlino Dortmund

Mit der Angabe „Größte Osterkirmes in Nordrhein-Westfalen“ werben die Veranstalter der freDOlino-Kirmes auf dem Fredenbaumplatz. Auf 24.000 Quadratmetern Fläche sind beliebte Attraktionen genauso mit dabei wie Neuheiten. Zu letzterer Kategorie gehört die 30 Meter hohe Achterbahn „Wilde Maus XXL“, die gar mit Wasserfontänen ausgestattet ist. Selbst die Wartezone besteht aus verschiedenen Attraktionen – mehr soll an dieser Stelle aber nicht verraten werden. Wieder Teil des Angebots sind hingegen die Riesenschaukel „Konga“ und das 62-Meter-Looping-Karussell „Gladiator“. Für das Gelände wird ein minimaler Eintrittspreis von einem Euro fällig.

freDOlino, 23.3. - 7.4., geöffnet Mo+Di 14-22 Uhr, Mi+Gründonnerstag 14-23 Uhr, Donnerstag (4.4.) 14-22 Uhr, Fr+Sa 12-23 Uhr (Karfreitag geschlossen), So 12-22 Uhr, Fredenbaumplatz Dortmund.

Kirmes freDOlino in Dortmund im Fredenbaumpark von oben. © www.blossey.eu / FUNKE Foto Service | Hans Blossey

Osterkirmes Bochum

Acht Tage lang dürfen Rummelfans „anne Castroper“ ihre Zeit auf der Bochumer Osterkirmes verbringen. Rund 30 Schausteller bieten beliebte Klassiker wie Autoscooter, Breakdancer, Dosenwerfen und Entenangeln an.

Osterkirmes Bochum, 30.3.-7.4., geöffnet täglich 14-21 Uhr, Festplatz an der Castroper Straße, Bochum.

Auf dem Festplatz an der Castroper Straße warten neben Zuckerwatte und Bratwurst auch Autoscooter und Dosenwerfen auf die Besucher. © FUNKE Foto Services | Dirk A. Friedrich

Osterkirmes Essen-Borbeck

Auch im Schlosspark Borbeck finden Kirmes-Anhänger alles, was einen guten Rummel ausmacht. In den vergangenen Jahren gab es am Ostersonntag ab 11 Uhr auch stets eine Ostereiersuche für Kinder, von einer Wiederholung in 2024 ist auszugehen. Das Programm wird bald bekanntgegeben.

Osterkirmes Essen-Borbeck, 30.3.-7.4., voraussichtlich geöffnet täglich 14-22 Uhr, Ostersonntag und Ostermontag 12-22 Uhr, Schlosspark Borbeck, Essen. Eintritt frei.

Kleiner und im Grünen: Im Schlosspark Borbeck finden Kirmes-Fans alles was das Herz begehrt. © FUNKE Foto Services | André Hirtz

Osterkirmes Düsseldorf-Grafenberg

Die große Rheinkirmes startet naturgemäß auch 2024 erst im Juli (12.7.), aber das Event auf dem Staufenplatz im Stadtteil Grafenberg ist ebenfalls eine Reise wert. Im vergangenen Jahr wurde dort mit rund 35.000 Gästen ein neuer Besucherrekord aufgestellt. Fünf Tage nach dem Ende der Osterkirmes beginnt übrigens schon die Frühlingskirmes am Tonhallenufer (12.-21.4.).

Osterkirmes Düsseldorf-Grafenberg, 30.3.-7.4., voraussichtlich geöffnet täglich 14-22 Uhr, Staufenplatz, Düsseldorf.

Osterkirmes Hagen

Mit kleinen Sonderaktionen für die Jüngsten kam in den vergangenen Jahren die Osterkirmes Hagen daher, von einer Wiederholung 2024 ist auszugehen. Der Osterhase und „Otto“, das Maskottchen des Hagener Schaustellervereins, verteilten an den Feiertagen Süßigkeiten. Mit denen sollte man sich den Bauch nur nicht allzu vollschlagen, sonst gibt es auf der Riesenschaukel „Robotix“ oder dem Riesenrad eventuell einen flauen Magen ...

Osterkirmes Hagen, 30.3.-7.4., geöffnet täglich 14-22 Uhr, Otto-Ackermann-Platz, Hagen.

Buntes Treiben gibt es an Ostern auch in Hagen. © WP Michael Kleinrensing | Michael Kleinrensing

Osterkirmes Iserlohn

Auch die jungen Gäste in Iserlohn erhalten am Ostermontag Besuch vom Osterhasen, am Mittwoch gibt‘s Vergünstigungen beim „Familientag“ und am Freitagabend ab ca. 21.30 Uhr das traditionelle Feuerwerk „Seilersee in Flammen“. Geboten werden neben Kirmes-Klassikern acht Großfahrgeschäfte.

Osterkirmes Iserlohn, 30.3.-7.4., geöffnet täglich 14-22 Uhr, am Freitag wegen des Feuerwerks bis ca. 0 Uhr, Festplatz am Seilersee, Iserlohn.

BIE Happy Frühjahrskirmes Bielefeld

Der Name deutet es schon an: Rund 20 Attraktionen, darunter der Musikexpress, ein Riesenrad, die „Delirium“-Schaukel (neu), der „Big Ben Tower“ (ebenfalls neu) und der „Bungee Circus“ stehen acht Tage lang auf der Bielefelder Radrennbahn, um die Gäste in fröhliche Stimmung zu versetzen.

BIE Happy Frühjahrskirmes, 30.3.-7.4., Mo-Do 15-22 Uhr, Fr 15-23 Uhr, Sa 14-23 Uhr, So 14-22 Uhr, Radrennbahn Bielefeld.

Öcher Bend Aachen

Gleich 17 Tage lang hat die Kirmes Öcher Bend auf dem Aachener Bendplatz geöffnet. Infos zu den Fahrgeschäften folgen bald. Zu rechnen ist aber wieder mit dem traditionellen Feuerwerk am abschließenden Montagabend. Der Vorverkauf der „Bendtaler“ (Bezahlmarken im Wert von 1 €) hat in der Tourist Info im Elisenbrunnen bereits begonnen. Wer für 20 € kauft, erhält 25 „Bendtaler“ und spart 5 €.

Öcher Bend, 30.3.-15.4., geöffnet täglich ab 14 Uhr, Bendplatz Aachen.

Frühjahrsvolksfest Köln

Das Frühjahrsvolksfest auf dem Gelände der ehemaligen Deutzer Werft am Rheinufer findet vom 30. März bis 14. April statt. Weitere Infos folgen.

Ostervolksfest Herford

Die Osterkirmes auf der Herforder Freiheit wird vom 30. März bis 7. April auf der Freiheit stattfinden. Infos zum Programm folgen im Laufe des Februars.

Dieser Artikel wird fortwährend aktualisiert.

