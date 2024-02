Weeze. Karten für das Parookaville 2024 in Weeze gibt es seit Oktober. Aber welche Tickets sind noch im Vorverkauf - was ist schon ausgebucht?

Der Vorverkauf für das Festival Parookaville 2024 startete bereits im Oktober 2023.

für das Festival startete bereits im Oktober 2023. Einige Ticket-Kategorien waren bereits nach wenige Stunden vergriffen.

Die Hälfte der Camper dürfen bereits einen Tag früher aufs Gelände.

dürfen bereits einen Tag früher aufs Gelände. Welche Neuerungen auf Besucher warten und welche Tickets es noch gibt - hier im Überblick.

An Stau-Gefahr bei der Anfahrt, Wartezeiten am Eingang und der Suche nach einem schönen Platz auf dem Camping-Gelände haben sich die Besucherinnen und Besucher des Festivals Parookaville in den letzten Jahren gewöhnen müssen. Kein Wunder bei 45.000 Campern, die jedes Jahr zum größten deutschen Festival für Elektronische Musik (täglich sind es 75.000 Gäste) zum Gelände des ehemaligen Militärflughafens nach Weeze aufbrechen.

Besitzer von Base Camp-, Green Camp-, Easy Camp- und Caranvan-Tickets werden in diesem Jahr früher anreisen können. © FUNKE Foto Services | André Hirtz

„Early Campsite Access“ - Einen Tag früher starten

Damit sich die Anreise bei Parookaville 2024 etwas entzerrt, lässt der Veranstalter einige Gäste schon früher aufs Gelände: Für 25 Euro pro Person kann eine begrenzte Zahl der Ticket-Besitzer für Base Camp, Green Camp, Easy Camp und Caranvan das Add-On „Early Campsite Access“ hinzubuchen. Damit können die Festival-Fans bereits am Mittwoch, 17. Juli, zwischen 12 und 20 Uhr - und damit einen Tag früher als sonst - anreisen und sich ihren favorisierten Platz auf dem Camping-Gelände sichern.

Gefeiert wird mit DJ-Line-up deshalb ebenfalls schon einen Tag früher - erstmals steigt dann die neue "Penny Wednesday Warm-Up Party". "Unsere Ultra-Fans kriegen für einen geringen Aufpreis die Chance auf beste Plätze, gleichzeitig entspannt sich für alle die Anreise durch die Verteilung auf zwei Tage.", erklärt Bernd Dicks Co-Founder und -Geschäftsführer der Parookaville GmbH.

Das Festival Parookaville war bei allen sieben Ausgaben ausverkauft - bis zu 75.000 Gäste können täglich auf das Gelände in Weeze. © Unbekannt | Unbekannt

Tickets für Parookaville 2024 - das sind die Preise für die Visa

Der Vorverkauf für die Tickets für Parookaville 2024 startete bereits am 1. Oktober 2023 um 12 Uhr. Die Preise für die Festival-Visa sind nun auch auf der Homepage von Parookaville einsehbar.

Bereits nach zwei Stunden waren viele Kategorien schon restlos ausverkauft - darunter die VIP-Kategorien Friday, Saturday und Full Weekend, die Combi Regular Saturday + Sunday.

Parookaville Tickets: Welche noch zu haben sind

Die Veranstalter zeigten sich zufrieden mit der Nachfrage, sie sei vergleichbar mit dem Vorjahr. "Technisch läuft alles einwandfrei", berichtet Parookaville-Pressesprecher Philip Christmann kurz nach dem Start des Vorverkaufs.

Aktuell noch zu haben sind die folgenden Tickets:

Regular Full Weekend Visa

Regular Friday Visa

Regular Sunday Visa

Regular Full Weekend Visa + Base Camp

Regular Full Weekend Visa + Green Camp

Caravan Empire (2 Personen)

Comfort Bell (2 Personen)

Comfort Tipi (4 Personen)

Deluxe Air (2 Personen)

Deluxe Bunkhouse (2 Personen)

Deluxe The Boss (4 Personen)

Was kosten die noch verfügbaren Karten für das Parookaville 2024

Bei den Tages-Tickets und dem "Full Weekend"-Visa geht es preislich etwas aufwärts. Die Tages-Visa liegen nun zwischen 119 und 149 Euro (im letzten Jahr 99 bis 139 Euro). Das Full-Weekend-Ticket steigt von 229 auf 249 Euro. Bei den VIP-Tickets geht es ebenfalls etwas nach oben. Hier lagen 2023 die Tagespreise bei 189 bis 229 Euro - bei Parookaville 224 sind es 219 bis 249 Euro. Für das gesamte Wochenende mussten die Festival-Fans 369 Euro - diesmal sind es 389 Euro.

Erstmals Friendship-Camp bei Parookaville

Die Kosten für ein Camping-Full-Weekend-Ticket liegen wie 2023 bei 339. Euro. Laut Dicks würden die Camping-Preise "konstant bleiben" - und kündigt gleichzeitig weitere Neuerungen an. "Ich bin mir sicher, uns ist hier eine kleine Campsite-Revolution gelungen."

Der Penny-Tower steht im Zentrum des Campingplatzes des Festivals Parookaville in Weeze. © Unbekannt | Unbekannt

So wird es bei Parookaville 2024 erstmals ein Friendship-Camping geben. Dort gibt es Parzellen von rund 80 Quadratmetern im Paket mit acht Tickets fürs Festival-Wochenende - der "Early Campsite Access" ist in diesem Paket übrigens bereit enthalten.

Campingplatz vor der Festival-Stadt erhält zusätzliche Sanitäranlagen

Besonderes Augenmerk legen die Organisatoren auf das Thema Duschen und WCs auf dem Camping-Gelände: "Die Sanitäranlagen haben in diesem Jahr nicht immer den Qualitätsansprüchen entsprochen, daher gibt es nächstes Jahr mehr Stationen und Ausfallsicherungen", kündigt Dicks an.

Das ist der Campingplatz von Parookaville in Weeze. © Unbekannt | Unbekannt

Neu ist auch der Bereich "Green Camp" - hier sollen die Bürgerinnen und Bürger ein besonderes Augenmerk auf die Sauberkeit ihrer Umgebung legen und bekommen einen separaten Parkplatz, Check-In sowie Sanitärbereich. So ein umweltbewusstes Angebot erfreut sich immer mehr Resonanz bei Festival-Besuchern und wurde auch schon bei San Hejmo im August in Weeze angeboten. Weitere Camping-Optionen wie das klassischen Base-Camp, das Easy-Camp (mit aufgebauten Miet-Zelten und Luftmatratze) sowie "Caravan Empire" und "Glamping Ressort" sind bei Parookaville 2024 erneut im Portfolio.

Über das Line up von Parookaville 2024 vom 19. bis 21. Juli ist bislang nur ein Name bekannt: Nach einem Jahr Pause kehrt Star-DJ Armin van Buuren zurück zum Parookaville.

Interviews: Das sagen die DJ-Stars über das Festival Parookaville: