„Argylle“: Wenn es von Mördern wimmelt – unsere Filmkritik

Essen Kino-Auftakt: Ein komischer Agententhriller mit doppeltem Boden – Regisseur Matthew Vaughn plant mit „Argylle“ eine Streaming-Reihe.

Im Bauch des Schiffs entfesselt sich eine wilde Schießerei. Zwei gegen viele liefern sich ein verbissenes Gefecht. Kugeln schlagen in Wände und Container. Dunkle Flüssigkeit beginnt den Boden zu fluten. Unvermittelt werden die Schießeisen abgelegt, denn die Flüssigkeit auf dem Boden ist pures Rohöl. Ein kleiner Funke genügt und die Hölle bricht los. Ab sofort wird mit Messern gekämpft. Aber wie kommt man sicher voran auf derart rutschigem Untergrund? So hält der Eiskunstlauf Einzug in die Welt des Actionkinos.

Henry Cavill, Ariana DeBose und John Cena in „Argylle“ von Regisseur und Co-Produzent Matthew Vaughn. Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo / Alamy Stock Photo

Es passieren auch sonst allerlei merkwürdige Dinge in diesem fast zweistündigen Film, mit dem der Regisseur und Co-Produzent Matthew Vaughn die „unglaublichste und originellste Agentenmarke seit den Romanen von Ian Fleming“ verspricht. Das Projekt trägt den Titel „Argylle“ (spricht sich: Ahrgeil) und markiert den nächsten Versuch eines Streaming-Dienstleisters, mit viel Produktionsbudget und illustrer Prominenz vor der Kamera auch im Kino zu punkten.

Elly Conway schreibt Agenten-Romane über Argylle – und dann taucht ein echter Agent auf

Elly Conway schreibt Romane um den Agenten Argylle. Der ist ein modebewusster Held mit zwei Helfern (John Cena und Ariana DeBose) im Dauerkampf gegen die aufregende Terroristin Lagrange. Auf Hinweis eines Fans und ihrer Mutter soll Elly ihrem jüngsten Roman ein letztes erklärendes Kapitel hinzufügen. Dann taucht Aidan Wilde auf (Sam Rockwell in John Lennons Hippie-Look), der von sich behauptet, ein Fan der Bücher zu sein und – ein echter Agent. Was er auch prompt unter Beweis stellt, als ein ganzer Eisenbahnzug voller Mordgesellen Elly zu töten versucht. Aidan bringt alle um. Das plötzliche Leben unter echten Agenten ist für Elly nicht leicht zu verkraften, denn die Überraschungen reißen nicht mehr ab.

Kamera-Prominenz als Tischdekoration: Henry Cavill, Dua Lipa und Wrestling-Star John Cena in „Argylle“. Foto: LMKMEDIA / ddp/LMKMEDIA Ltd.

Das ist nun allerdings nur die Behauptung des Drehbuchs, denn die allermeisten Überraschungen in diesem Film sind nicht neu, sondern vor allem absehbar. Der größere Teil der Spielzeit aber widmet sich Schauwerten, bei denen überhaupt nicht gedacht werden muss. Es beginnt mit einer wilden Verfolgung, an der nichts echt und alles digitaler Effektkrempel ist. Immerhin hört sie auf mit einer wirklich witzigen, originellen Pointe.

Dann kommt die Meta-Ebene ins Spiel, das Erzählen übers Erzählen und wie Fiktion Realität beeinflusst. Jetzt wird auch klar: Henry Cavill (mit bizarrer konstruktivistischer Frisur) als Argylle und Dua Lipa (kann nicht spielen, aber höllisch sexy posieren) als Lagrange sind gar nicht die Hauptpersonen im Spiel. Die werden verkörpert von Bryce Dallas Howard und Sam Rockwell, die beide lebende Dementis einer athletischen, sportlichen Actiondarstellung sind.

„Argylle“ bietet Ideen aus „Hudson Hawk“, „Last Action Hero“, „Der Spion, der mich liebte“ und „Bullet Train“

Was bei Howard eine gute Idee ist, solange sie keine Actionszenen bestreiten muss. Dann allerdings treten Limits zutage, die dem Film ebenso schaden wie die zynischen, aber immer blutfreien Schlägereien, Schießereien und Messerstechereien, von denen man spätestens seit „John Wick: Kapitel 4“ eigentlich genug gesehen haben sollte. Der Rest speist sich mit Elementen und Ideen aus „Hudson Hawk“ und „The Last Action Hero“, erfreut sich an Bryan Cranstons schlechter Laune, zitiert aus „Der Spion, der mich liebte“, klaut aus „Bullet Train“ und meist verdichtet sich der Eindruck, dass Guy Ritchies Actionspaß „Operation Fortune“ vor einem Jahr der bessere, konzentriertere, witzigere Film war.

Agenten-Ausrüstung 2.0 in „Argu2WB9Y3T ARGYLLE 2024 de Matthew Vaughn Prod DB © Apple Original Films - Apple Studios - Cloudy Productions - Marv Films visuel Foto: TCD/Prod.DB / Alamy Stock Photo / Alamy Stock Photo

In einem aber kann „Argylle“ mit Nachdruck punkten. Ellys Katzenrucksack mit dem Bullauge ist in der Tat originell.

Und der Streaming-Anbieter, bei dem „Argylle“ gelandet ist? Apple TV+.

