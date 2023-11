Essen. Monika Geier feiert mit ihrem neuen Buch ein souveränes Comeback, eiskalter Hauch durch Kirchengewölbe inklusive. Unser Krimi des Monats November.

„Mord im Pfarrhaus“ hieß vor fast hundert Jahren ein Erfolgskrimi von Agatha Christie. Das kann einem einfallen, der das neue Buch von Monika Geier aufschlägt. Da steht das Pfarrhaus neben der alten Dorfkirche „Unsere Liebe Frau“ gut katholisch in Frohnwiller – auf keiner Karte zu finden, aber irgendwo zwischen den Domen von Worms, Speyer und Trier, wo viele Pfälzer noch an die Dreieinigkeit glauben, speziell an die regionale von „Woi, Weck un Wurscht“.

Spaß beiseite: Der alte Pfarrer ist verstorben, das Haus hütet seine Schwester Ina mit Sohn Manuel, der schwer krank an den Rollstuhl gefesselt ist. Sie verwaltet auch das herrenlose Gotteshaus, unterstützt von Freundin Elle, einer Frohnatur, die in der Kirche putzt. Drum herum die ganze Dorfgesellschaft, Arm und Reich, Jung und Alt, kirchentreu oder auch nicht. Das ist zuerst drollig, wird aber bald bedrohlich: Das Jesuskind auf dem Altarbild wurde mit Teerfarbe eingeschwärzt – warum und von wem? Unfug, Blasphemie oder Terrorismus?

Ein neuer Fall für Kommissarin Bettina Boll

Bald rückt die Kripo aus Ludwigshafen an. Kommissarin Bettina Boll haben wir zuletzt vor sechs Jahren getroffen („Wie könnt ihr schlafen?“ 2017), erfreulicherweise ist sie kaum gealtert. Aber leider immer noch nicht befördert, und hat daheim mit zwei pubertären Kindern, der Leiche im Keller (!) und dubiosen Nachbarn auch Sorgen genug. Jetzt aber folgt sie der Spur, die vom Selbstmord eines jungen afghanischen Häftlings geradewegs nach Frohnwiller führt, wo ein veritabler Teufelsaustreiber seine Praxis betreiben soll.

Verdächtigt wird der beliebte „Mojo“ vom Jugendzentrum, früher promovierter Kirchenjurist. Jetzt wird er schon länger vermisst, dann aber zusammengefaltet in einer Mauernische der Krypta entdeckt. Und er bleibt nicht das einzige Opfer. Da weht ein kalter Hauch von Umberto Ecos „Name der Rose“ durchs alte Gewölbe.

„Antoniusfeuer“: das Unheimliche im Alltäglichen

So liebt es die Autorin: Das Unheimliche im Alltäglichen. Das gut getarnte „Schräge“ (so ihre Verlegerin Else Laudan) ist ihre Stärke: Verwickelte Stories wie im englischen Schauerroman aus dem 19. Jahrhundert, aber auch lebensechte Figuren von heute, stets mit einem Touch von Sympathie oder Ironie gezeichnet; und Dialoge, die nicht einmal den Pfälzer Dialekt scheuen.

Krimiautorin Monika Geier legt ihren neuen Roman „Antoniusfeuer“ vor. Foto: Privat

Konzeptionell und stilistisch, also literarisch ist Frau Geier den Kolleginnen und Kollegen im Regionalkrimi haushoch überlegen: Sie schreibt keine nervtötenden Thriller, konstruiert keine Rätselromane – sie malt „Wimmelbücher“ voll pittoresker Figuren und drastischer Szenen, gemütliche Erzähl-Labyrinthe, in denen das Gruselige verborgen ist und die deshalb eine ganz eigene Art von Spannung erzeugen.

Was das „Mutterkorn“ anrichtet

Ein echtes Wimmelbild (aus dem 15. Jahrhundert) auf dem Cover des Romans erklärt dessen Titel und auf sehr „schräge“ Art auch das mörderische Geschehen. „Antoniusfeuer“ war der volkstümliche Namen für die tödliche Seuche (medizinisch: Ergotismus), die ein im Roggen versteckter Pilz, das „Mutterkorn“, seit dem 11. Jahrhundert verursachte. Das Tafelbild vom berühmten Isenheimer Altar zeigt ein von höllischen Dämonen geplagtes armes Opfer mit geschwollenem Leib, mit Geschwüren bedeckt. Was aber das Mutterkorn in Frohnwiller anrichtet, ist längst nicht so offensichtlich.

