Alicja Kwade im Lehmbruck: Glaube bloß nicht, was du siehst!

Duisburg Die Künstlerin ist eine der erfolgreichsten in Deutschland. Duisburgs Museum stellt ihre hochsinnlichen und höchst sinnigen Werke aus.

Da sind vier Mobiles, an denen zentnerschwere Steine von der Decke hängen und federleicht wirken, als würden sie sich beim leisesten Lufthauch bewegen. Da ist ein offenes Spiegelkabinett, in dem manchmal Glasscheiben unverhofft einen Durchblick gewähren – und die Glühbirnen auf dünnen schwarzen Ständern lassen uns ein Licht aufgehen, auch wenn manche gar nicht angeschaltet sind und noch mehr zur Verwirrung beitragen.

Alicja Kwade stellt im Lehmbruck Museum unsere Sinne auf den Prüfstand

Alicja Kwade, 1979 in Katowice geboren und inzwischen eine der erfolgreichsten Künstlerinnen Deutschlands, besticht vordergründig immer wieder durch extrem sorgfältig gearbeitete Oberflächen, vom glänzenden Edelstahl über Messing bis zu poliertem Stein oder Kunststoff. Im Duisburger Lehmbruck Museum lässt sie ihre künstlerischen Muskeln spielen und überzeugt auch mit weniger spektakulären, aber äußerst sehenswerten Werken wie „Emergenz“: Einer Reihe von Kugeln, Steinen und rhombusförmigen Körpern, die durch Spiegelscheiben voneinander getrennt sind. In den Spiegeln aber entstehen in kunstvoll arrangierten Größenverhältnissen neue „Bastard“-Plastiken, halb Stein, halb Kugel.

Blickfang in der Glashalle des Lehmbruck Musuems: Alicja Kwades Installation „Light Touch of Totality“ (2019): fünf Edelstahl-Ringe mit fast fünf Metern Durchmesser sind ineinander gestaffelt; wie Vorhänge sind an ihnen über 1400 Stränge mit Perlen aus Holz und Lapislazuli aufgehängt. Foto: Dejan Saric / Lehmbruck Museum / Alicja Kwade

Es gibt keine Wahrheit, nur Perspektiven auf sie: Alicja Kwade, die in der Region zuletzt in der Kunsthalle Recklinghausen zu sehen war, variiert Nietzsches fundamentale Erkenntnis-Skepsis in höchst ansehnlicher wie anschaulicher Weise. Magrittes Pfeife aus dem Gemälde, das klarstellt, die Pfeife darauf sei gar keine, taucht in einer Kwade-Skulptur wieder auf, die mit einer programmierten Fräs-Maschine aus einem rohen Baumstamm mit Rinde entstand. Vom Stamm ist die Hälfte noch zu sehen, weil Alicja Kwade in einem bestimmten Moment die Maschine stoppte: Kunst ist, wenn man weiß, wann man aufhören muss.

Zwei Nissan-Zwillinge im Skulpturenhof des Lehmbruck Museums

Da ist allerdings auch der Riesenraum, in dem Lautsprecher das Surren der Neonröhren unter der Decke hörbar machen. Oder die beiden Nissan-Autos im Skulpturenhof des Lehmbruck Museums, die wie spiegelbildlich-symmetrische Zwillinge daherkommen. Oder der Stein, der übrigblieb, als eine Fräs-Maschine, in die alle 3D-Daten eines Granit-Brockens einprogrammiert war, versuchte, einen Klon des Granit-Brockens daraus zu erschaffen. Gestoppt von Alicja Kwade. Manches bleibt eben doch mindestens so sehr Konzept wie es Kunst wird.

Alicja Kwades „Marsmelone“ von 2015 kommt im Lehmbruck Museum besonders gut zur Geltung. Die Streifen, die bei echten Melonen wie Längengrade angeordnet sind, wurden bei der „Marsmelone“ zu Breitengraden. Foto: Dejan Saric / Lehmbruck Museum / Alicja Kwade

Di-Fr 12-17 Uhr, Sa/So 11-17 Uhr. Am Freitag, 16. Februar, gibt es ab 17 Uhr ein Künstlerinnengespräch mit Alicja Kwade im Lehmbruck Museum (Anmeldung unter www.lehmbruckmuseum.de), am 25. Februar soll es eine weitere Möglichkeit zu Gesprächen mit der Künstlerin geben, wenn sich das Museum von 16 bis 19 Uhr bei Drinks, Häppchen und Musik von den Werken der Künstlerin verabschiedet.

