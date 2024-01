Stehende Ovationen im Düsseldorfer Opernhaus für die Premiere von „A Kiss to the World“, eine Chorografie von Dominique Dumais: Edvin Somai, Wun Sze Chan und Joaquin Angelucci.

Uraufführung A Kiss to the World: schwelgerischer Tanzabend der Rheinoper

Düsseldorf Dominique Dumais inszeniert einen neoklassischen Tanzabend zum Kuss. Ein Bilderrausch mit überraschendem Rückgriff auf die Geometrie.

Noch vor Beginn begrüßt ein Riesen-Röntgenbild von zwei Köpfen das Publikum, deren Lippen sich zu einem Kuss wölben. Langsam setzen sich dann auf der Bühne reale Körper in Bewegung. Sie wölben und verknäueln sich, kreisen umeinander, miteinander, gegeneinander. Mechanisch, manchmal wie fremdgesteuerte Wesen. Zu dröhnenden Geräuschen wirken ihre Drehungen und Laufschritte wie gepanzert. Vermutlich wollen sie jederzeit gewappnet sein gegen Überraschungs-Angriffe, egal aus welcher Richtung. Stets auf der Hut sind alle und in Topform – so tanzen die Gestalten in grauen Anzügen in ständig veränderten Formationen. Männer und Frauen: kaum zu unterscheiden. Armkreise, Tanzschritte, Gesten und Kostüme: alle gleich. Und doch mündet „A Kiss to the World“ (Ein Kuss für die Welt) in energiegeladenem Fluss. Im neuen Abend des Balletts am Rhein geht es um das Küssen und den Kuss überhaupt. Er wurde nach der Uraufführung in Düsseldorfs gut besuchtem Opernhaus mit stehenden Ovationen gefeiert.

Katharina Müllner dirigiert die Düsseldorfer Symphoniker

Jubel in erster Linie für die exzellent trainierte und erneut verjüngte Kompanie, die sich zwei Stunden in neoklassischem Tanz verausgabt, durch klare Linien und synchrone Sprünge, Hebefiguren, Läufe und Drehungen überzeugt. Applaus ebenso für die Düsseldorfer Symphoniker: Sie werden von Katharina Müllner durch einen abwechslungsreichen und gefälligen Musikmix geführt (von Händel, Haydn, Mozart und Beethoven bis zu Minimal Music, Samuel Barber und zeitgenössischen Peitsch- und Dröhn-Geräuschen).

Und für die Kreateurin Dominique Dumais, die rund um den Kuss einen ästhetischen Bilderrausch mit ausgefeilten Videoprojektionen (Anouar Brissel) entfacht. Zunächst in einer unpersönlich grauen Funktionshalle (Bühne: Tatyana van Walsum). Im zweiten Akt ranken Pflanzen in gelben und rötlichen Farben an den Wänden empor. Blätter rieseln. In dieser Kulisse erscheinen Männer und Frauen in roten Kleidern. Mal balancieren zwei Männer virtuos mit einer Frau, dann zwei Frauen mit einem Mann. Die Bewegungen werden weicher, schmiegsamer und liebevoller. Und führen zu artistischen Liebes-Pas-de-deux in verschiedenen Konstellationen. Aber, wie auf Ballett-Bühnen üblich, meist ohne den berühmten Kuss am Ende von Filmen aus Alt-Hollywood.

Viel mehr als Mund an Mund: Szene aus „A Kiss to the World“ von Dominique Dumais an der Rheinoper mit Emilia Peredo Aguirre und Jack Bruce. Foto: Ingo Schäfer

Die Frankokanadierin Dominique Dumais, Chefchoreographin in Würzburg, will nicht provozieren, sondern gibt sachte Denkanstöße in Sachen Zuneigung und Liebe. Sie setzt auf fließende Tableaus, geschmeidige Bewegungen und Momentaufnahmen mit fratzenhaften Gesichtern. Zwischendurch wird’s wissenschaftlich: eine Lehrer-Figur (am Rande) leitet den „Kuss“ vom lateinischen „Oskulation“ ab. Ein Begriff aus der Geometrie für den Berührungspunkt zwischen einer ebenen Kurve und einem Kreis.

Musik von Händel, Haydn, Mozart und Beethoven bis zu Minimal Music und Samuel Barber

Diese Wölbungen und schmiegsamen Linien zeichnen die Tanzathleten des Rheinballetts mit ihren Oberkörpern, Armen, Beinen und Händen, die sie manchmal blitzartig vor das Gesicht halten. Fazit: ein fein inszenierter und perfekt präsentierter Hochgenuss in zwei Akten, die einander wie Feuer und Wasser gegenüberstehen und doch, dank fantasievoller Natur-Projektionen, zu einer Einheit verschmelzen. So zieht ein schwelgerischer Ballettabend vorüber, angetrieben von Ohrwürmern aus Klassik, Minimalmusic und moderner Musik.

Termine: 26. Jan., 8., 11., 17., 18., 23. und 24. Februar. Karten: TEL 0211/ 8925-211 oder www.operamrhein.de

